Στις Σεϋχέλλες η Παναγιώταρου: Ποζάρει με μαγιό ανάμεσα σε φοίνικες

Το καλοκαίρι…νωρίτερα έφερε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου η οποία ταξίδεψε μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό και πιο συγκεκριμένα τις Σεϋχελλες!

Το μοντέλο που πλέον δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας με δική της σειρά ρούχων, απόλαυσε το μπάνιο της, πόζαρε ανάμεσα στους φοίνικες και ήπιε νερό καρύδας το οποίο προσφέρεται φρέσκο, απευθείας από την πράσινη καρύδα.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μοιράστηκε πολλές φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ενώ δεν ξέρουμε αν ήταν μόνη ή με παρέα καθώς πριν από λίγες μέρες επιβεβαίωσε εμμέσως πλην σαφώς τον χωρισμό της από τον επί δύο χρόνια σύντρόφό της Αλέξανδρο Λυκούδη γράφοντας σ’ ένα διακτυακό της φίλο πως είναι σε “σχέση με τον εαυτό της” και αυτή είναι μία πολύ υγιής σχέση.

Λίγα λεπτά αργότερα περιέγραψε πώς θα ήθελε να είναι για εκείνη ο ιδανικός σύντροφος γράφοντας:

«Για εμένα μετράει πολύ ο σύντροφος μου να είναι υποστηρικτικός Θέλω κάποιον με περισσότερα guts από εμένα! Ν αράζω στον ώμο του και να νιώθω ασφάλεια. Αν είμαι για παράδειγμα στο 10 να με πηγαίνει στο 100” δήλωσε



