Νέο «Εξοικονομώ»: Επιδοτήσεις έως 80% για νοικοκυριά

Ένα νέο, εκτεταμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών προετοιμάζει η κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα, έχοντας ήδη καταθέσει τις σχετικές προτάσεις προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου ύψους 5,3 δισ. ευρώ, προβλέπεται η υλοποίηση ενός νέου, ανασχεδιασμένου προγράμματος «Εξοικονομώ», το οποίο θα διαθέτει συνολικούς πόρους 1,19 δισ. ευρώ για την επιδότηση παρεμβάσεων σε 62.000 κατοικίες σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, επιπλέον 0,93 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και θερμοσίφωνα, ενώ άλλα 0,39 δισ. ευρώ θα διατεθούν για ενεργειακές αναβαθμίσεις σε κτίρια όπου στεγάζονται μικρές επιχειρήσεις.

