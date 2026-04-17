Η αντίδραση της Λίτσας Πατέρα για τη Μενεγάκη: «Άντε τώρα!»

Η Λίτσα Πατέρα μίλησε για το νέο της επαγγελματικό βήμα, την τηλεόραση, αλλά και την Ελένη Μενεγάκη, με μια ερώτηση μάλιστα να προκαλεί την αντίδρασή της.

Η γνωστή αστρολόγος μίλησε αρχικά για το νέο της εγχείρημα, λέγοντας: «Είμαι πολύ καλά, όπως βλέπεις τώρα τελείωσα από αυτό το καινούργιο που κάνω που το αγαπάω πάρα πολύ και πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό».

Όταν ρωτήθηκε για το αν σκέφτεται επιστροφή στην τηλεοπτική πρωινή ζώνη, απάντησε ξεκάθαρα: «Δεν το έχω σκεφτεί όλο αυτό να επιστρέψει τηλεοπτικά γιατί πρώτα πρώτα δεν έχω κάποια πρόταση, και δεύτερον όταν κάνω κάτι το αγαπώ πάρα πολύ, επειδή αγαπώ τη δουλειά μου».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στη γενικότερη κατάσταση της τηλεόρασης, σημειώνοντας: «Πραγματικά λείπει από την τηλεόραση η Ελένη Μενεγάκη. Εγώ την αγαπάω πάρα πολύ γιατί την παραδέχομαι πάρα πολύ… ο κόσμος θέλει ανθρώπους».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο η ίδια να επιστρέψει στην πρωινή ζώνη, ξεκαθάρισε: «Αλήθεια δεν έχω σκεφτεί να γυρίσω στην πρωινή ζώνη γιατί αυτή τη στιγμή προσπαθώ να αποδώσω ότι καλύτερο μπορώ σε αυτό που κάνω… όποτε μου γίνει κάποια πρόταση θα το σκεφτώ».

Ωστόσο, η συζήτηση πήρε πιο έντονη τροπή όταν ρωτήθηκε αν έχει επικοινωνία με την Ελένη Μενεγάκη. Η αντίδρασή της ήταν άμεση και αιχμηρή: «Και να μιλούσα με την Ελένη Μενεγάκη βρε πουλάκι μου δε θα στο έλεγα, άντε τώρα! Άντε να μιλήσουμε αληθινά, και να μιλούσαμε δεν θα στο έλεγα, αν μου πει κάτι θα σε πάρω να σου πω».

