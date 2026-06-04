Ford: Νέα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα για την Ευρώπη

Δοκιμές σε απαιτητικούς δρόμους και σε δύκολες συνθήκες

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Ford: Νέα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα για την Ευρώπη
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Οι δρόμοι της Ευρώπης αποτελούν μια μοναδική πρόκληση για μηχανικούς και οδηγούς. Αυτοί οι δρόμοι ενέπνευσαν τη Ford να δημιουργήσει μια νέα γενιά ηλεκτρικών και υβριδικών επιβατικών μοντέλων με ρίζες στους αγώνες ράλι.Κάθε όχημα της Ford δοκιμάζεται στα όριά του, διανύοντας εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα, ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε κάθε πρόκληση.

Ford: Νέα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα για την Ευρώπη

Ωστόσο, τα οχήματα της Ford δεν σχεδιάζονται απλώς κα μόνο για να τα «καταφέρνουν», αλλά για να αποδίδουν σε πραγματικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι καλούνται να αντιμετωπίσουν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις: τους απαιτητικούς δρόμους της Ευρώπης. Από τις φιδίσιες αλπικές διαδρομές μέχρι τα πλακόστρωτα σοκάκια, τους αυτοκινητόδρομους υψηλής ταχύτητας και τους παγωμένους δρόμους της Σκανδιναβίας, η ποικιλία είναι τεράστια.

Ford: Νέα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα για την Ευρώπη

Στη Ford, η εξέλιξη των οχημάτων επικεντρώνεται πάντα στο να αποτυπώνει την πραγματική ταυτότητα κάθε μοντέλου και να τη μεταφράζει σε μια απολαυστική εμπειρία πίσω από το τιμόνι. Το ευρωπαϊκό τοπίο αποτελεί ένα μοναδικά απαιτητικό αλλά και συναρπαστικό περιβάλλον, που δεν συναντάται πουθενά αλλού στον κόσμο.

Ford: Νέα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα για την Ευρώπη

Λίγα μέρη προσφέρουν μια τόσο μεγάλη ποικιλία εδαφών που κάλλιστα μπορεί να περιλαμβάνει από ασφάλτινες και χωμάτινες διαδρομές μέχρι λιθόστρωτους δρόμους, αλλά και παγωμένες και πετρώδεις επιφάνειες – πολλές φορές μάλιστα να χρειαστεί να περάσεις καν τα σύνορα μιας χώρας. Οι δρόμοι που διασχίζουν βουνά και κοιλάδες απαιτούν ακρίβεια, έλεγχο και άμεση απόκριση τόσο από το όχημα όσο και από τον οδηγό.

Ford: Νέα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα για την Ευρώπη
 Αυτοί οι δρόμοι δοκιμάζουν κάθε όχημα, μεταφέροντας διαρκώς ερεθίσματα που ξεχωρίζουν γρήγορα τα καλά από τα πραγματικά εξαιρετικά. Παράλληλα, η ίδια η οδηγική εμπειρία απαιτεί ο ήχος, η αίσθηση και η δυναμική του αυτοκινήτου να «δένουν» με τον δρόμο και να ενισχύουν τη σύνδεση ανάμεσα στον οδηγό και το όχημα.Για παράδειγμα, για να «αντιμετωπίσει» κανείς μια φουρκέτα με χαμηλό συντελεστή πρόσφυσης αυτό που χρειάζεται είναι ένα όχημα που δεν ακολουθεί απλώς τον δρόμο, αλλά τον ελέγχει. Ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο να αναζωπυρώσει τη σύνδεση του ανθρώπου με την οδήγηση.

Ford: Νέα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα για την Ευρώπη

Αυτή η πρόκληση συνεχίζει να εμπνέει τους μηχανικούς και τους σχεδιαστές της Ford κάνοντας του καλύτερους. Η Ευρώπη αποτελεί εδώ και χρόνια το απόλυτο πεδίο δοκιμών για την Ford, γι’ αυτό και πολλές από τις εγκαταστάσεις δοκιμών της σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσομοιώνουν τις οδικές συνθήκες της Ευρώπης.

Ford: Νέα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα για την Ευρώπη

Η Ford με υπερηφάνεια ανακοινώνει την έλευση μιας νέας γκάμας επιβατικών οχημάτων με ρίζες στους αγώνες ράλι, σχεδιασμένη ειδικά για τους «τέλεια ατελείς» δρόμους της Ευρώπης.Αυτή η νέα γενιά παντρεύει το αδάμαστο πνεύμα και την ψυχή της εμβληματικής Mustang  με την απαράμιλλη αντοχή του Ranger Raptor ² και την ικανότητά του να πηγαίνει παντού. Το αποτέλεσμα είναι μια νέα σειρά μοντέλων που δεν αρκείται στο να κινείται σε χωματόδρομους ή στις απαιτητικές στροφές ενός ορεινού δικτύου – αυτή η γενιά έχει σχεδιαστεί για να τις κατακτά.

Η Ford εισέρχεται σε μια νέα εποχή, όπου οι επιδόσεις δεν ορίζονται μόνο από την ταχύτητα του αυτοκινήτου στην ευθεία, αλλά και από την απόλαυση στις στροφές, την αυτοπεποίθηση στο χώμα και την ικανότητά του να αντεπεξέρχεται σε κάθε οδηγική πρόκληση.

 

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