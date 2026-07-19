Ρεπορτάζ για το τροχαίο στη λεωφόρο Μεσογείων, όπου έχασε τη ζωή του 20χρονος διανομέας - Βίντεο ΕΡΤ

Χωρίς delivery από τους διανομείς της Efood και της Wolt θα γίνει σήμερα ο τελικός του Μουντιάλ, καθώς οι εργαζόμενοι προχωρούν σε πεντάωρη στάση εργασίας, αντιδρώντας στις συνθήκες εργασίας, μετά και από τον θάνατο ενός συναδέλφου τους σε τροχαίο στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Οι διανομείς και οι εργαζόμενοι των επιχειρησιακών κέντρων της Efood και της Wolt ανακοίνωσαν ότι θα σταματήσουν την εργασία τους από τις 19:00 έως τις 00:00.

Ταυτόχρονα καλούν τους συναδέλφους τους για συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από γνωστό κατάστημα fast food στους Αμπελόκηπους, στην Λ. Αλεξάνδρας και Λ. Κηφισίας. Στην ανακοίνωση που δημοσίευσαν στα social media, εξηγούν πως σταματούν το delivery τις συγκεκριμένες ώρες, με φόντο τον θάνατο του νεαρού συναδέλφου τους, την ώρα που εργάζονταν.

«Να μην συνηθίσουμε να μετράμε νεκρούς συναδέλφους. Όλοι και όλες στη στάση εργασίας την ημέρα του τελικού του Μουντιάλ. Για δουλειά με δικαιώματα, ασφάλεια, αξιοπρέπεια. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους του 20χρονου συναδέλφου. Η θλίψη να μετατραπεί σε οργή και συμμετοχή στην στάση εργασίας στον τελικό του Μουντιάλ (19/7: 19.00-00.00)», αναφέρουν συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι της Efood στην ανακοίνωσή τους.

Υπενθυμίζεται πως το τροχαίο στη Μεσογείων έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το μηχανάκι του 20χρονου διανομέα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.