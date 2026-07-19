Οριοθετημένη είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα Σελίνια Σαλαμίνας το μεσημέρι της Κυριακής, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχείρησαν 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Σελίνια Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 90 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2026

Παράλληλα εστάλη και μήνυμα από το 112, για εκκένωση της περιοχής Πανόραμα Σελινίων, που καλούσε τους κατοίκους να πάνε προς την παραλία.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Α και Β #Πανόραμα_Σεληνίων #Σαλαμίνας της Περιφέρειας #Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Σεληνίων



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 19, 2026

Οπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής κ. Αρτοποιός στην ΕΡΤ, η φωτιά περίπου στη μία το μεσημέρι παρουσίαζε ήδη καλύτερη εικόνα και υπήρχει ένα ενεργό μέτωπο προς τον λόφο του Πανοράματος.

«Στις 12.32 η πυρκαγιά ήταν πολύ κοντά σε σπίτια, οριακά μέσα, γι’ αυτό εκδόθηκε μήνυμα για απομάκρυνση. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, δεν έχει κινδυνεύσει κάποιος άνθρωπος», είπε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Πλησίον της περιοχής που εξελίχθηκε η πυρκαγιά υπήρχαν διάσπαρτες κατοικίες.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.