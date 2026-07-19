Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σαλαμίνα

«Ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής

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Πρώτη Δημοσίευση: 19.07.26, 12:51

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σαλαμίνα, που εκδηλώθηκε στα Σελίνια το μεσημέρι της Κυριακής.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 90 πυροσβέστες, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Πανόραμα Σελινίων.
  • Η φωτιά πλησίασε σε σπίτια, αλλά δεν κινδύνευσαν άνθρωποι.
  • Διερευνώνται τα αίτια της πυρκαγιάς από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμού.

Οριοθετημένη είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα Σελίνια Σαλαμίνας το μεσημέρι της Κυριακής, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχείρησαν 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ.

 

 

Παράλληλα εστάλη και μήνυμα από το 112, για εκκένωση της περιοχής Πανόραμα Σελινίων, που καλούσε τους κατοίκους να πάνε προς την παραλία.

 

Οπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής κ. Αρτοποιός στην ΕΡΤ, η φωτιά περίπου στη μία το μεσημέρι παρουσίαζε ήδη καλύτερη εικόνα και υπήρχει ένα ενεργό μέτωπο προς τον λόφο του Πανοράματος.

«Στις 12.32 η πυρκαγιά ήταν πολύ κοντά σε σπίτια, οριακά μέσα, γι’ αυτό εκδόθηκε μήνυμα για απομάκρυνση. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, δεν έχει κινδυνεύσει κάποιος άνθρωπος», είπε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Πλησίον της περιοχής που εξελίχθηκε η πυρκαγιά υπήρχαν διάσπαρτες κατοικίες.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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