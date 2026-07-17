Ducati στα Power Deals: Με όφελος έως 5000 ευρώ

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Ducati στα Power Deals: Με όφελος έως 5000 ευρώ
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Τα Ducati Power Deals ανανεώνονται και εμπλουτίζονται με νέες, ιδιαίτερα δυναμικές προτάσεις, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές με άμεση παράδοση και όφελος αγοράς που φτάνει έως και τις 5.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα εντάσσονται πλέον επιλεγμένες μοτοσυκλέτες από τις οικογένειες Panigale, Streetfighter και Desmo450 MX, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και οδηγικών προτιμήσεων: από την απόλυτη sport εμπειρία και τις κορυφαίες επιδόσεις στην άσφαλτο έως την περιπέτεια εκτός δρόμου και τον κόσμο του motocross.

Το όφελος αγοράς διαμορφώνεται ανάλογα με το μοντέλο και φτάνει έως τις 5.000 ευρώ, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ευκαιρία για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τη Ducati που ταιριάζει στη δική τους προσωπικότητα και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να απολαμβάνουν κάθε διαδρομή. Η ενέργεια ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα και έως την εξάντληση των διαθέσιμων μοτοσυκλετών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα διαθέσιμα μοντέλα, τα αντίστοιχα οφέλη αγοράς και τη διαθεσιμότητά τους μέσω του Επίσημου Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Ducati, καθώς και στην ιστοσελίδα της Ducati Ελλάδας

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