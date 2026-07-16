Όμιλος VW: Δείτε τις πωλήσεις των ηλεκτρικών μοντέλων

Τα ηλεκτρικά μοντέλα που έπιασαν κορυφή

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Η ζήτηση για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα του Ομίλου Volkswagen συνεχίζει να ενισχύεται στην Ευρώπη. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026, οι εκκρεμείς παραγγελίες για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα ήταν αυξημένες κατά περισσότερο από 50% σε σύγκριση με το τέλος του 2025. Παράλληλα, τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερο από το 30% του συνόλου των εκκρεμών παραγγελιών του Ομίλου στην Ευρώπη, δηλαδή πάνω από τρεις στις δέκα παραγγελίες. 

Όμιλος VW: Δείτε τις πωλήσεις των ηλεκτρικών μοντέλων

Η θετική τάση επιβεβαιώθηκε και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τις νέες παραγγελίες αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων να κινούνται σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Συνολικά, οι νέες παραγγελίες για οχήματα όλων των τύπων κίνησης αυξήθηκαν κατά 4%, ενώ το σύνολο των εκκρεμών παραγγελιών του Ομίλου ήταν περίπου 12% υψηλότερο σε σχέση με το τέλος του 2025. 

Όμιλος VW: Δείτε τις πωλήσεις των ηλεκτρικών μοντέλων

Σημαντική ώθηση στη ζήτηση δίνει η νέα Electric Urban Car Family (ID.Polo, ID.Cross, Skoda Epiq), του Ομίλου Volkswagen, η οποία παρουσιάστηκε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Η νέα οικογένεια προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 54.000 παραγγελίες, ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες του Ομίλου. Η επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς κατά την περίοδο αναφοράς ήταν διαθέσιμα για παραγγελία μόνο τρία από τα τέσσερα νέα μοντέλα.  

Για τη Volkswagen, κεντρικό ρόλο στη νέα αυτή γενιά έχει το ID. Polo, το οποίο φέρνει την ηλεκτροκίνηση σε μία από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς. Με το νέο μοντέλο, η Volkswagen διευρύνει την ηλεκτρική της γκάμα και κάνει τη σύγχρονη τεχνολογία ηλεκτροκίνησης προσιτή σε ακόμη περισσότερους οδηγούς. 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο Όμιλος Volkswagen παρέδωσε 377.000 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη, σημειώνοντας αύξηση 8,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Με την επίδοση αυτή, ο Όμιλος διατήρησε την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή αγορά αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Στη Δυτική Ευρώπη, τα ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσώπευαν το 21% των συνολικών παραδόσεων του Ομίλου, έναντι 20% έναν χρόνο νωρίτερα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων του Ομίλου ανήλθαν σε 438.500 μονάδες κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. 

Όμιλος VW: Δείτε τις πωλήσεις των ηλεκτρικών μοντέλων

Τα δημοφιλέστερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα του Ομίλου VW παγκοσμίως 

Η ισχυρή παρουσία του Ομίλου στην ηλεκτροκίνηση αποτυπώνεται και στις επιδόσεις των μοντέλων του. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα με τις υψηλότερες παραδόσεις παγκοσμίως ήταν: 

Skoda Elroq: 59.900 οχήματα  

Volkswagen ID.4/ID.5: 53.700 οχήματα  

Skoda Enyaq, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Coupé: 48.300 οχήματα  

Volkswagen ID.3: 44.400 οχήματα  

Audi Q4 e-tron, στις εκδόσεις SUV και Sportback: 33.800 οχήματα  

Όμιλος VW: Δείτε τις πωλήσεις των ηλεκτρικών μοντέλων

Audi Q6 e-tron, στις εκδόσεις SUV και Sportback: 31.900 οχήματα  

Volkswagen ID.7, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Tourer: 29.500 οχήματα  

Volkswagen ID. Buzz, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Cargo: 27.200 οχήματα  

CUPRA Born: 20.800 οχήματα  

Audi A6 e-tron, στις εκδόσεις Avant και Sportback: 18.400 οχήματα  

Στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται τέσσερα μοντέλα της μάρκας Volkswagen, επιβεβαιώνοντας το εύρος και την ισχυρή παρουσία της οικογένειας ID. στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 

Όμιλος VW: Δείτε τις πωλήσεις των ηλεκτρικών μοντέλων

Ισχυρή άνοδος για τα plug-in hybrid μοντέλα και τα ηλεκτρικά οχήματα με σύστημα επέκτασης αυτονομίας 

Παράλληλα με την ανάπτυξη των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη, αυξημένη ζήτηση καταγράφουν και οι υπόλοιπες εξηλεκτρισμένες τεχνολογίες του Ομίλου Volkswagen. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι παγκόσμιες παραδόσεις plug-in hybrid οχημάτων και ηλεκτρικών μοντέλων με σύστημα επέκτασης αυτονομίας ανήλθαν σε 246.000 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση περίπου 27% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η ζήτηση ενισχύεται για τα σύγχρονα plug-in hybrid συστήματα δεύτερης γενιάς, καθώς και για τα ηλεκτρικά οχήματα με σύστημα επέκτασης αυτονομίας. Στην Κίνα, το ID. ERA 9X, το πρώτο μοντέλο του Ομίλου με αυτή την τεχνολογία, έχει ήδη ξεπεράσει τις 10.000 παραδόσεις.  

 

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