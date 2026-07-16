Η Ελλάδα ανέλαβε και την εν πλω διοίκηση της ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, με τον Έλληνα υποναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη να παραλαμβάνει τα καθήκοντα του διοικητή από Ιταλό υποναύαρχο. Η αλλαγή διοίκησης πραγματοποιήθηκε εν πλω, στο πεδίο επιχειρήσεων.

Η παράδοση της σημαίας της Επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ στον υποναύαρχο του ΠΝ Β. Γρυπάρη

Η Επιχείρηση Ασπίδες έχει ως αποστολή την προστασία των εμπορικών πλοίων που κινούνται στην Ερυθρά Θάλασσα από επιθέσεις των Χούθι. Η ανάληψη της εν πλω διοίκησης προστίθεται στον ήδη κεντρικό ρόλο της Ελλάδας, καθώς η χερσαία διοίκηση της ευρωπαϊκής επιχείρησης εδρεύει μόνιμα στη Λάρισα.

Η Ελλάδα στην εν πλω διοίκηση της Επιχείρησης Ασπίδες

Με την ανάληψη των καθηκόντων από τον υποναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη, η Ελλάδα έχει πλέον τόσο τη χερσαία όσο και την εν πλω διοίκηση της Επιχείρησης Ασπίδες. Ο Ιταλός υποναύαρχος παρέδωσε τη διοίκηση στον Έλληνα αξιωματικό κατά την τελετή που έγινε εν πλω.

Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας απονεμήθηκε μετάλλιο στο πλήρωμα της φρεγάτας «ΨΑΡΑ», η οποία συμμετέχει στην αποστολή στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Αποστολή η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Επιχείρηση Ασπίδες θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν εισήγησης της Ελλάδας και του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια. Βασικός σκοπός της είναι η ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας σε μια θαλάσσια ζώνη κρίσιμη για το διεθνές εμπόριο.

Η συγκεκριμένη αποστολή αφορά άμεσα την Ελλάδα, καθώς ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο. Η προστασία των εμπορικών πλοίων από τις επιθέσεις των Χούθι αποτελεί τον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

