Επιχείρηση Ασπίδες: Η Ελλάδα αναλαμβάνει και την εν πλω διοίκηση

Με τον υποναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα ανέλαβε την εν πλω διοίκηση της Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, με τον υποναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη ως νέο διοικητή.
  • Η αλλαγή διοίκησης πραγματοποιήθηκε εν πλω, από Ιταλό υποναύαρχο.
  • Η Επιχείρηση Ασπίδες προστατεύει εμπορικά πλοία από επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.
  • Η Ελλάδα έχει πλέον και τη χερσαία και την εν πλω διοίκηση της επιχείρησης, με κεντρικό ρόλο στη Λάρισα.
  • Η αποστολή ενισχύει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, κρίσιμη για το διεθνές εμπόριο.

Η Ελλάδα ανέλαβε και την εν πλω διοίκηση της ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, με τον Έλληνα υποναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη να παραλαμβάνει τα καθήκοντα του διοικητή από Ιταλό υποναύαρχο. Η αλλαγή διοίκησης πραγματοποιήθηκε εν πλω, στο πεδίο επιχειρήσεων.

Η παράδοση της σημαίας της Επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ στον υποναύαρχο του ΠΝ Β. Γρυπάρη

Η παράδοση της σημαίας της Επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ στον υποναύαρχο του ΠΝ Β. Γρυπάρη  

Η Επιχείρηση Ασπίδες έχει ως αποστολή την προστασία των εμπορικών πλοίων που κινούνται στην Ερυθρά Θάλασσα από επιθέσεις των Χούθι. Η ανάληψη της εν πλω διοίκησης προστίθεται στον ήδη κεντρικό ρόλο της Ελλάδας, καθώς η χερσαία διοίκηση της ευρωπαϊκής επιχείρησης εδρεύει μόνιμα στη Λάρισα.

Η στιγμή που η Φρεγάτα Ψαρά καταρρίπτει το drone των Χούθι!

Η Ελλάδα στην εν πλω διοίκηση της Επιχείρησης Ασπίδες

Με την ανάληψη των καθηκόντων από τον υποναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη, η Ελλάδα έχει πλέον τόσο τη χερσαία όσο και την εν πλω διοίκηση της Επιχείρησης Ασπίδες. Ο Ιταλός υποναύαρχος παρέδωσε τη διοίκηση στον Έλληνα αξιωματικό κατά την τελετή που έγινε εν πλω.

Το μήνυμα Δένδια από τη γέφυρα της Φρεγάτας «Ύδρα» στον Κόλπο Άντεν 

Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας απονεμήθηκε μετάλλιο στο πλήρωμα της φρεγάτας «ΨΑΡΑ», η οποία συμμετέχει στην αποστολή στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Αποστολή η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Επιχείρηση Ασπίδες θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν εισήγησης της Ελλάδας και του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια. Βασικός σκοπός της είναι η ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας σε μια θαλάσσια ζώνη κρίσιμη για το διεθνές εμπόριο.

Νίκος Δένδιας: Tιμήθηκε με το ανώτατο μετάλλιο της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας

Η συγκεκριμένη αποστολή αφορά άμεσα την Ελλάδα, καθώς ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο. Η προστασία των εμπορικών πλοίων από τις επιθέσεις των Χούθι αποτελεί τον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.
 

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ΦΡΕΓΑΤΑ ΨΑΡΑ
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ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
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