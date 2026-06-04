Λαμπερές παρουσίες σε boutique opening στη Μύκονο

Eκεί ήταν η Μαρία Αντωνά, η Ιωάννα Τούνη, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

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Στιγμιότυπα από τις διακοπές της Ιωάννας Τούνη στη Μύκονο / Φωτογραφίες: Instagram & NDP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Grand opening της πρώτης boutique international luxury brand στην Ελλάδα, στη Μύκονο.
  • Πλήθος λαμπερών παρουσιών από την ελληνική showbiz, όπως η Μαρία Αντωνά και η Ιωάννα Τούνη.
  • Η Μαρία Αντωνά φόρεσε μαύρο σατέν φόρεμα, ενώ η Ιωάννα Τούνη κοντή ολόσωμη φόρμα.
  • Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου επέλεξε baby blue midi φόρεμα, και η Μαρίνα Βερνίκου τζιν παντελόνι με μαύρο τοπ.
  • Το ζευγάρι Γιώργος Αμούτζας - Τάνια Μπρεάζου πόζαρε αγκαλιασμένο.

Στο grand opening της πρώτης boutique international luxury brand στην Ελλάδα και συγκεκριμένα, στη χώρα της Μυκόνου έδωσαν το «παρών» πολλές λαμπερές και... μαυρισμένες παρουσίες της ελληνικής showbiz.

Ιωάννα Τούνη: Το βίντεο από τη Μύκονο με τον σύντροφό της και τον γιο της

Eκεί ήταν η Μαρία Αντωνά, ο Χάρης Σιανίδης, η Ιωάννα Τούνη, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η Μαρίνα Βερνίκου, ο Νίκος Γεωργιάδης, η Εύη Βατίδου, η Σάσα Μπάστα, ο Γιώργος Αμούτζας, η Τάνια Μπρεάζου κ.α.

Λαμπερές παρουσίες σε boutique opening στη Μύκονο

Η Μαρία Αντωνά επέλεξε μαύρο σατέν φόρεμα, τύπου lingerie, η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε με κοντή ολόσωμη φόρμα και ψηλοτάκουνα, ενώ η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου φόρεσε ένα baby blue midi φόρεμα που τόνιζε την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Λαμπερές παρουσίες σε boutique opening στη Μύκονο

Ιωάννα Τούνη/ndp

Λαμπερές παρουσίες σε boutique opening στη Μύκονο

H Μαρίνα Βερνίκου εμφανίστηκε με τζιν παντελόνι, μαύρο τοπ με ασημένιες λεπτομέρειες και μακρύ σατέν πουκάμισο και φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τον φίλο της Νίκο Γεωργιάδη.

Λαμπερές παρουσίες σε boutique opening στη Μύκονο

Με mini φλοράλ φόρεμα πόζαρε στον φακό η Εύη Βατίδου.

Λαμπερές παρουσίες σε boutique opening στη Μύκονο

Με sexy cowgirl look εμφανίστηκε στα εγκαίνια η Σάσα Μπάστα.

Λαμπερές παρουσίες σε boutique opening στη Μύκονο

Μαρία Αντωνά - Αλεξάνδρα Παναγιώταρου/ ndp

Λαμπερές παρουσίες σε boutique opening στη Μύκονο

Γιώργος Αμούτζας - Τάνια Μπρεάζου/ ndp

Tο ερωτευμένο ζευγάρι Γιώργος Αμούτζας - Τάνια Μπρεάζου πόζαρε αγκαλιασμένο στον φωτογραφικό φακό. 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΟΥΤΖΑΣ
 |
ΤΑΝΙΑ ΜΠΡΕΑΖΟΥ
 |
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ
 |
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
 |
ΧΑΡΗΣ ΣΙΑΝΙΔΗΣ
 |
ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΡΝΙΚΟΥ
 |
ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
 |
EΥΗ ΒΑΤΙΔΟΥ
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