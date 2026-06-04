Λαμπερές παρουσίες σε boutique opening στη Μύκονο

Στιγμιότυπα από τις διακοπές της Ιωάννας Τούνη στη Μύκονο / Φωτογραφίες: Instagram & NDP

Στο grand opening της πρώτης boutique international luxury brand στην Ελλάδα και συγκεκριμένα, στη χώρα της Μυκόνου έδωσαν το «παρών» πολλές λαμπερές και... μαυρισμένες παρουσίες της ελληνικής showbiz.

Eκεί ήταν η Μαρία Αντωνά, ο Χάρης Σιανίδης, η Ιωάννα Τούνη, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η Μαρίνα Βερνίκου, ο Νίκος Γεωργιάδης, η Εύη Βατίδου, η Σάσα Μπάστα, ο Γιώργος Αμούτζας, η Τάνια Μπρεάζου κ.α.

Η Μαρία Αντωνά επέλεξε μαύρο σατέν φόρεμα, τύπου lingerie, η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε με κοντή ολόσωμη φόρμα και ψηλοτάκουνα, ενώ η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου φόρεσε ένα baby blue midi φόρεμα που τόνιζε την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Ιωάννα Τούνη/ndp

H Μαρίνα Βερνίκου εμφανίστηκε με τζιν παντελόνι, μαύρο τοπ με ασημένιες λεπτομέρειες και μακρύ σατέν πουκάμισο και φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τον φίλο της Νίκο Γεωργιάδη.

Με mini φλοράλ φόρεμα πόζαρε στον φακό η Εύη Βατίδου.

Με sexy cowgirl look εμφανίστηκε στα εγκαίνια η Σάσα Μπάστα.

Μαρία Αντωνά - Αλεξάνδρα Παναγιώταρου/ ndp

Γιώργος Αμούτζας - Τάνια Μπρεάζου/ ndp

Tο ερωτευμένο ζευγάρι Γιώργος Αμούτζας - Τάνια Μπρεάζου πόζαρε αγκαλιασμένο στον φωτογραφικό φακό.