«Καλοκαιρινό chic»: Οι εμφανίσεις των celebrities σε event πάνω σε θαλαμηγό

Παραβρέθηκαν σε παρουσίαση limited summer συλλογής ρούχων και μαγιό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.06.26 , 10:33 «Καμπανάκι» ΠΟΥ για τα μολυσμένα τρόφιμα - 1.500.000 θάνατοι ετησίως!
04.06.26 , 10:27 Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας στα ΕΠΑΛ
04.06.26 , 10:24 Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Επιθυμία μου είναι να συνεχιστεί η εκπομπή»
04.06.26 , 10:16 Συναγερμός στον Πειραιά: Ταξί έπεσε στο λιμάνι
04.06.26 , 10:12 Mango: Αναζητούν θεραπεύτρια για να καταθέσει στο δικαστήριο
04.06.26 , 10:10 Γιώργος Δημητριάδης: Το προσωπικό «στοίχημα» και η επιστροφή στο MasterChef
04.06.26 , 10:00 O Πάνος Μουζουράκης σε Καλοκαιρινή Περιοδεία 2026 με νέα τραγούδια!
04.06.26 , 09:54 Οι αλλαγές που έρχονται για Τσουρό, Λιάγκα & Σκορδά - Τι θα γίνει στο OPEN;
04.06.26 , 09:41 Λαμπερές παρουσίες σε boutique opening στη Μύκονο
04.06.26 , 09:34 Γιώργος Κοψιδάς: Το Survivor και το τραγικό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου
04.06.26 , 09:25 «Καλοκαιρινό chic»: Οι εμφανίσεις των celebrities σε event πάνω σε θαλαμηγό
04.06.26 , 09:23 Λίτσα Πατέρα: «Άλλος λέει για τη Ρούλα, άλλος για τη Μενεγάκη, μακάρι...»
04.06.26 , 09:11 Ναύπακτος: Σώζει το παιδί της πριν τους χτυπήσει αυτοκίνητο - Δείτε βίντεο
04.06.26 , 09:05 Ford: Νέα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα για την Ευρώπη
04.06.26 , 09:03 Δολοφονία Σεργιανόπουλου: «Αυτομαστιγωνόταν. Δεν αποδεχόταν τον εαυτό του»
Σαμ Μπεκίρη: H καταγωγή, τα ταξίδια και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Άση Μπήλιου: O Ερμής στον Καρκίνο έως τις 9/8 - Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Καλαμάτα: «Έτρωγε ξύλο, σαν να παίρνει χάπι κάθε μέρα, κι όταν ήταν έγκυος»
MasterChef: «Δεν είδαμε το ταλέντο των παιδιών σε αυτό το μενού»
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Καιρός: Έρχονται καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές θα πληγούν
«Καλοκαιρινό chic»: Οι εμφανίσεις των celebrities σε event πάνω σε θαλαμηγό
Market Pass: Ποιοι θα το πάρουν και πότε ξεκινάει
ΟΑΚΑ: Τι κατέγραψαν οι σεισμογράφοι για Metallica, Iron Maiden, Final Four
Ανδρέας Καλαντράνης: Το ελληνικό εστιατόριο στην Ελβετία και το Instagram
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Στιγμιότυπα από το event παρουσίασης συλλογής καλοκαιρινών ρούχων / studio panoulis

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πραγματοποιήθηκε event παρουσίασης καλοκαιρινής συλλογής ρούχων και μαγιό σε θαλαμηγό.
  • Σημαντικές παρουσίες: Ζενεβιέβ Μαζαρί, Μαριέττα Χρουσαλά, Δημήτρης Ουγγαρέζος και άλλοι.
  • Οι καλεσμένοι υιοθέτησαν το στυλ του «καλοκαιρινού chic» με ανάλαφρα υφάσματα.
  • Η συλλογή είναι της σχεδιάστριας Μαίρης Κατράντζου σε συνεργασία με το brand Vilebrequin.
  • Το event συνδύασε μόδα και πολυτέλεια σε ένα μοναδικό περιβάλλον.

Πλήθος γνωστών προσώπων από τον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης παραβρέθηκε σε παρουσίαση καλοκαιρινής συλλογής ρούχων και μαγιό... σε ένα διαφορετικό event, πάνω σε θαλαμηγό. 

Ανάμεσά τους η Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη, η Μαριέττα Χρουσαλά, η Ελένη Βουλγαράκη, η Φωτεινή Πετρογιάννη, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Άρης Καβατζίκης, ο Έντι Γαβριηλίδης, Ειρήνη Βασιλειάδου και ο Εντουάρτνο Τεντέσκι, η Άννα Μαρία Ηλιάδου, ο Κοσμάς Κουμιανός, η Ντόρα Μακρυγιάννη και η Έλενα Γαλύφα.

Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη/ studio panoulis

Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη/ studio panoulis

Μαριέττα Χρουσαλά/ studio panoulis

Μαριέττα Χρουσαλά/ studio panoulis

 

«Καλοκαιρινό chic»: Οι εμφανίσεις των celebrities σε event πάνω σε θαλαμηγό

 Ειρήνη Βασιλειάδου- Εντουάρτνο Τεντέσκι/ studio panoulis

 Ειρήνη Βασιλειάδου- Εντουάρτνο Τεντέσκι/ studio panoulis

Άρης Καβατζίκης/  studio panoulis

Άρης Καβατζίκης/  studio panoulis

Άννα Μαρία Ηλιάδου/ studio panoulis

Άννα Μαρία Ηλιάδου/ studio panoulis

 Κοσμάς Κουμιανός- Ντόρα Μακρυγιάννη / studio panoulis

 Κοσμάς Κουμιανός- Ντόρα Μακρυγιάννη / studio panoulis

Έντι Γαβριηλίδης/ studio panoulis

Έντι Γαβριηλίδης/ studio panoulis

Σουζάνα Κεγγίτση- Ελένη Βουλγαράκη/ studio panoulis

Σουζάνα Κεγγίτση- Ελένη Βουλγαράκη/ studio panoulis

Έλενα Γαλύφα- Φωτεινή Πετρογιάννη/ /studio panoulis

Έλενα Γαλύφα- Φωτεινή Πετρογιάννη/ /studio panoulis

 Μαριέττα Χρουσαλά - Μαίρη Κατρούντζου/ studio panoulis

 Μαριέττα Χρουσαλά - Μαίρη Κατρούντζου/ studio panoulis

Οι παρευρισκόμενοι τίμησαν το «καλοκαιρινό chic» στις εμφανίσεις τους, με ανάλαφρα υφάσματα και ανοιχτόχρωμα κομμάτια.

«Καλοκαιρινό chic»: Οι εμφανίσεις των celebrities σε event πάνω σε θαλαμηγό

Το event ήταν για την παρουσίαση της limited συλλογής της σχεδιάστριας Μαίρης Κατράντζου μ το luxury γαλλικό brand μαγιό Vilebrequin.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
 |
ΜΑΙΡΗ ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΥ
 |
ΜΑΓΙΟ
 |
CELEBIRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top