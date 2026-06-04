Πλήθος γνωστών προσώπων από τον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης παραβρέθηκε σε παρουσίαση καλοκαιρινής συλλογής ρούχων και μαγιό... σε ένα διαφορετικό event, πάνω σε θαλαμηγό.

Ανάμεσά τους η Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη, η Μαριέττα Χρουσαλά, η Ελένη Βουλγαράκη, η Φωτεινή Πετρογιάννη, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Άρης Καβατζίκης, ο Έντι Γαβριηλίδης, Ειρήνη Βασιλειάδου και ο Εντουάρτνο Τεντέσκι, η Άννα Μαρία Ηλιάδου, ο Κοσμάς Κουμιανός, η Ντόρα Μακρυγιάννη και η Έλενα Γαλύφα.

Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη/ studio panoulis

Μαριέττα Χρουσαλά/ studio panoulis

Ειρήνη Βασιλειάδου- Εντουάρτνο Τεντέσκι/ studio panoulis

Άρης Καβατζίκης/ studio panoulis

Άννα Μαρία Ηλιάδου/ studio panoulis

Κοσμάς Κουμιανός- Ντόρα Μακρυγιάννη / studio panoulis

Έντι Γαβριηλίδης/ studio panoulis

Σουζάνα Κεγγίτση- Ελένη Βουλγαράκη/ studio panoulis

Έλενα Γαλύφα- Φωτεινή Πετρογιάννη/ /studio panoulis

Μαριέττα Χρουσαλά - Μαίρη Κατρούντζου/ studio panoulis

Οι παρευρισκόμενοι τίμησαν το «καλοκαιρινό chic» στις εμφανίσεις τους, με ανάλαφρα υφάσματα και ανοιχτόχρωμα κομμάτια.

Το event ήταν για την παρουσίαση της limited συλλογής της σχεδιάστριας Μαίρης Κατράντζου μ το luxury γαλλικό brand μαγιό Vilebrequin.