Ναύπακτος: Σώζει το παιδί της πριν τους χτυπήσει αυτοκίνητο - Δείτε βίντεο

Η τρελή πορεία του οχήματος ηλικιωμένου οδηγού που προκάλεσε τροχαίο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Ναυπάκτου από ηλικιωμένο οδηγό που έχασε τον έλεγχο του οχήματος.
  • Το αυτοκίνητο παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα, 6 σταθμευμένες μοτοσικλέτες και δύο οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.
  • Μητέρα σώζει το παιδί της την τελευταία στιγμή από τη σύγκρουση, όπως καταγράφηκε σε βίντεο.
  • Δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, ενώ αστυνομία και ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο.
  • Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Ναυπάκτου, όταν ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προκάλεσε σοβαρό τροχαίο σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης. 

Το αυτοκίνητο κινούνταν από την περιοχή της Λαγκαδούλας προς το λιμάνι, όταν ξαφνικά πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, παρασύροντας τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων, 6 σταθμευμένες μοτοσικλέτες και δύο οχήματα, πριν τελικά ακινητοποιηθεί. 

Από βίντεο που καταγράφηκε στο σημείο, φαίνεται μια μητέρα να αντιλαμβάνεται έγκαιρα την τρελή πορεία του οχήματος και να απομακρύνει την τελευταία στιγμή το παιδί της, λίγο πριν συγκρουστεί με το όχημά της.  

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και τις εκτεταμένες υλικές ζημιές, δεν σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση και να παράσχουν βοήθεια όπου χρειαζόταν. 

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του παραμένουν άγνωστες, με τις αρμόδιες Αρχές να διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος. 

 

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