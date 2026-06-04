Λίτσα Πατέρα: «Άλλος λέει για τη Ρούλα, άλλος για τη Μενεγάκη, μακάρι...»

Όσα είπε η γνωστή αστρολόγος στο Breakfast@Star για το τηλεοπτικό τοπίο

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Δείτε όσα είπε η Λίτσα Πατέρα στο Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λίτσα Πατέρα μίλησε για τις αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο και τις φήμες μετακινήσεων παρουσιαστριών.
  • Είναι ικανοποιημένη με τη δουλειά της στα sites του ΑΝΤ1 και δεν ζηλεύει τους συναδέλφους της.
  • Δεν έχει άμεσα σχέδια για τηλεόραση, αλλά θα συνεχίσει την παρουσία της στο site.
  • Αναφέρθηκε στα σενάρια επιστροφής της Ρούλας Κορομηλά και της Ελένης Μενεγάκη, εκφράζοντας την επιθυμία τους να επιστρέψουν.
  • Τόνισε τη σημασία των εκπομπών για την ψυχαγωγία του κοινού σε δύσκολες περιόδους.

Μιλώντας στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά, η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε στις αλλαγές που γίνονται στο τηλεοπτικό τοπίο, τις φήμες για τις μετακινήσεις παρουσιαστριών, αλλά και τα δικά της επαγγελματικά σχέδια. 

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Δήλωσε πολύ ικανοποιημένη με όσα κάνει στα sites του ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι της αρέσει αυτή η συνθήκη γιατί έχει πολύ χρόνο να εξηγεί ακριβώς τι λέει στα ζώδια.

Η Λίτσα Πατέρα ήταν ένα από τα μακροβιότερα πρόσωπα της τηλεόρασης του ΑΝΤ1

Η Λίτσα Πατέρα ήταν ένα από τα μακροβιότερα πρόσωπα της τηλεόρασης του ΑΝΤ1

Όταν ρωτήθηκε για την αποχή της από τη μικρή οθόνη κι αν νιώθει κάποια ζήλεια βλέποντας τα πράγματα απ' έξω, ξεκαθάρισε αμέσως ότι δε ζηλεύει καθόλου, αλλά αντίθετα χαίρεται για τους συναδέλφους της. Αγαπάει βαθιά όλα όσα έκανε τόσα χρόνια και, παρά το γεγονός ότι της λείπει η τηλεόραση, παραδέχτηκε με απόλυτη ωριμότητα πως στη ζωή δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα.

Όσον αφορά το τηλεοπτικό της μέλλον και το αν θα βρίσκεται σε κάποια εκπομπή την επόμενη σεζόν, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει τηλεόραση στα άμεσα σχέδια, αλλά η συνέχεια της παρουσίας της στο site.

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Σχετικά με τις πληροφορίες για τη μετακίνηση της Κατερίνας Καραβάτου στην ΕΡΤ και το αν θα της λείψει, απέφυγε να το επιβεβαιώσει, λέγοντας πως αν μάθει κάποια σίγουρη πληροφορία, θα τους πάρει τηλέφωνο να τους το πει.

Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία του να υπάρχουν εκπομπές τόσο τα καθημερινά όσο και τα σαββατοκύριακα για να στηρίζεται το μέσο, σημειώνοντας ότι η τηλεόραση περνάει μια κάμψη κι είναι πολύ καλό για όσους βρίσκονται στα σπίτια τους να τους διασκεδάζουμε και να έχουμε επαφή μαζί τους. 

Η Λίτσα Πατέρα μίλησε στο Breakfast@Star για το τηλεοπτικό τοπίο

Η Λίτσα Πατέρα μίλησε στο Breakfast@Star για το τηλεοπτικό τοπίο

Σχολιάζοντας τα σενάρια που ακούγονται έντονα για την επιστροφή της Ρούλας Κορομηλά στον ANT1, θυμήθηκε με νοσταλγία τις απίθανες στιγμές που έζησαν μαζί στο παρελθόν με το «Ρουλάκι», ενώ αναφέρθηκε και στην Ελένη Μενεγάκη. «Κοίταξε, έχω ακούσει πολλά σενάρια. Την άλλη φορά είπα τώρα γυρίζει η Μενεγάκη, "αχ τι χαρά". Τώρα το Ρουλάκι που το ζήσαμε, που ζήσαμε απίθανες στιγμές. Άλλος λέει για τη Ρούλα, άλλος για τη Μενεγάκη. Μακάρι, μακάρι όλοι να έρθουν», τόνισε. 

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«Ναι, πιστεύω ότι λείπουν γιατί ήταν πρόσωπα που αγάπησε ο κόσμος», είπε κλείνοντας η Λίτσα Πατέρα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

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Διαβάστε περισσότερα:
ΛΙΤΣΑ ΠΑΤΕΡΑ
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BREAKFAST@STAR
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ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
 |
ΡΟΥΛΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
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