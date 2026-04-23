Λίτσα Πατέρα: Ξέσπασε σε κλάματα στην αγκαλιά της Φαίης Σκορδά

Το παραπόνο για την απομάκρυνσή της από την πρωινή ζώνη

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λίτσα Πατέρα συγκινήθηκε και ξέσπασε σε κλάματα κατά τη συνάντησή της με τη Φαίη Σκορδά στο Buongiorno του MEGA.
  • Αναφέρθηκε στην απομάκρυνσή της από τον ΑΝΤ1 και τη νέα επαγγελματική πορεία της στο διαδίκτυο, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απουσία του πρωινού.
  • Η Λίτσα Πατέρα μίλησε για τη δεκαετή συνεργασία της με τη Φαίη Σκορδά, τονίζοντας την οικογενειακή σχέση που είχαν.
  • Αναφέρθηκε στα πρώτα της χρόνια στην τηλεόραση και τη φιλική σχέση της με τον Μίνωα Κυριακού.
  • Εξέφρασε την επιθυμία της να επιστρέψει η Ελένη Μενεγάκη στην τηλεόραση, λέγοντας ότι της λείπει.

Η Λίτσα Πατέρα εμφανίστηκε στο Buongiorno του MEGA και συγκινήθηκε στη συνάντησή της με τη Φαίη Σκορδά. Αναφέρθηκε στην απομάκρυνσή της από τον ΑΝΤ1, την πολυετή συνεργασία τους και τη νέα επαγγελματική πορεία της. Μίλησε επίσης για την αστρολογία και για προσωπικές εμπειρίες που τη σημάδεψαν.

Με το που μπήκε στο πλατό, η Λίτσα Πατέρα ξέσπασε σε κλάματα και αγκάλιασε τη Φαίη Σκορδά. Η παρουσιάστρια την καλωσόρισε, λέγοντας «Είναι δέκα χρόνια καθημερινής επαφής αγκαλιάς στο τέλος της ημέρας μένουν οι σχέσεις και μένουν οι άνθρωποι. Μαζί μας είναι η Λίτσα Πατέρα». Η αστρολόγος απάντησε σε λυγμούς «Θα μου φύγει το μακιγιάζ». Η Φαίη Σκορδά συνέχισε «Με έπιασε ένα πράγμα... Κάθισε σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Δεν ξέρω τι να πω» και η Λίτσα Πατέρα ανταπέδωσε «Ούτε εγώ. Σ’ αγαπώ πολύ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση». Η παρουσιάστρια πρόσθεσε «Δεν περίμενα... Μου πέρασαν δέκα χρόνια της ζωής μου με το που σε είδα τώρα».

Σε άλλο σημείο η αστρολόγος είπε «Είναι πολύ συγκινητικό που βλέπω όλα τα παιδιά απέναντι. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ! Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση…».

Λίτσα Πατέρα: Η επαγγελματική πορεία και η αποχώρηση από το πρωινό

Η Λίτσα Πατέρα μίλησε για την απομάκρυνσή της από τον ΑΝΤ1, δηλώνοντας: «Δυστυχώς, μου λείπει το πρωινό, οι εκπομπές. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Ενώ αυτό που κάνω τώρα στο διαδίκτυο είναι πιο πιο καλά πάω ό,τι ώρα θέλω μιλάω έχω τον χρόνο να μιλάω. Παρόλα αυτά μου λείπει με στεναχωρεί, δεν το έχω ξεπεράσει εντάξει...». Στη συνέχεια πρόσθεσε «Δεν ξέρω αν θέλω να το ξανακάνω. Η επαγγελματική φάση τώρα είναι καλύτερη, έχω χρόνο να μιλήσω».

Η αστρολόγος μίλησε για τη δεκαετή συνεργασία τους σημειώνοντας «Όσα ζήσαμε, όσα ξεκινήσαμε είναι μία ιστορία ολόκληρη. Ωραίο είναι αυτό. Δεν ξέρω ίσως σε άλλους χώρους αυτή όλη η αγάπη που νιώθει ο ένας για τον άλλον δεν ξέρω αν υπάρχει παντού. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα χρόνια που ζήσαμε και είμαστε τυχεροί σε αυτή την δουλειά που είναι δύσκολη πρέπει να έχεις μία υπευθυνότητα που μπορούσαμε να δεθούμε και ήμασταν μία οικογένεια, δεν ήμασταν συνεργάτες, δε δουλεύαμε απλά στην ίδια δουλειά».

Αναφέρθηκε και στα πρώτα της χρόνια στην τηλεόραση λέγοντας «Εγώ ήμουν πολλά χρόνια στον ΑΝΤ1. Ξεκίνησα με την Ελένη Μενεγάκη πολλά χρόνια και πριν την Ελένη Μενεγάκη. Καταπληκτικά χρόνια. Δεθήκαμε πάρα πολύ».

Μιλώντας για τη σχέση της με τον αείμνηστο πρόεδρο του ΑΝΤ1, Μίνωα Κυριακού σημείωσε «Οι σχέσεις μας θα τολμήσω να πω πως ήταν φιλικές. Που ήταν και ο ιδιοκτήτης του καναλιού. Ερχόταν σιγά σιγά ήξερε τι θα σου πει, ζούσαμε σαν οικογένεια. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Στον κόσμο θέλω να δείξω πως υπάρχει θεός και σύμπαν και πως ό, τι κάνεις σου το επιστρέφει πίσω».

Λίτσα Πατέρα: Η αναφορά στην Ελένη Μενεγάκη

Σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής της παρουσιάστριας, η Λίτσα Πατέρα είπε «Η Ελένη Μενεγάκη λείπει από την τηλεόραση. Εγώ την αγαπάω πάρα πολύ γιατί την παραδέχομαι πάρα πολύ. Από ‘κει και πέρα μακάρι για να πάρει και τα πάνω της στην τηλεόραση. Και να είχα μιλήσει μαζί της δε θα το έλεγα».

