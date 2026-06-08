Τι ετοιμάζει ο Σάκης Τανιμανίδης; «Θα με δείτε και αλλού...»

Μετά το Dragons’ Den, τι;

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Έρχεται νέα τηλεοπτική έκπληξη από τον Σάκη Τανιμανίδη;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Τανιμανίδης ανακοίνωσε ότι έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Dragons’ Den Greece».
  • Επιβεβαίωσε ότι θα συμμετάσχει και σε άλλη παραγωγή του ΣΚΑΪ, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες.
  • Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής σε reality format, ανάλογα με την πρόταση.
  • Δηλώνει ότι νιώθει δημιουργικός και γεμάτος ενέργεια, με έμφαση στην άθληση και την ευεξία.
  • Αναφέρθηκε στις δίδυμες κόρες του και τη σημασία του παραδείγματος των γονιών στην ανατροφή τους.

Για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα μίλησε ο Σάκης Τανιμανίδης στην κάμερα του Breakfast@Star, αποκαλύπτοντας ότι τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Dragons’ Den Greece» έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τον δούμε και σε ένα ακόμη τηλεοπτικό project στον ΣΚΑΪ.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι η παραγωγή του δημοφιλούς επιχειρηματικού show βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καθώς έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες ημέρες γυρισμάτων.

Σάκης Τανιμανίδης

«Ξεκινήσαμε, έχουμε γράψει ήδη δύο μέρες γυρίσματος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι το τηλεοπτικό κοινό θα τον δει και σε μία ακόμη παραγωγή του σταθμού, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Θα με δείτε και σε άλλη παραγωγή στο ΣΚΑΪ. Δεν μπορώ να πω ποια», ανέφερε, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά του για τα επόμενα σχέδιά του.

Όταν ρωτήθηκε αν θα τον ενδιέφερε η συμμετοχή σε κάποιο reality format, ο ίδιος δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο.

Τι ετοιμάζει ο Σάκης Τανιμανίδης; «Θα με δείτε και αλλού...»

«Ποτέ μη λες ποτέ. Ανάλογα την πρόταση», απάντησε, αφήνοντας όλα τα σενάρια ανοιχτά.

Πέρα από τα επαγγελματικά του, ο Σάκης Τανιμανίδης μίλησε και για τη φιλοσοφία ζωής που ακολουθεί, εξηγώντας ότι αυτή την περίοδο νιώθει ιδιαίτερα δημιουργικός και γεμάτος ενέργεια.

«Νιώθω ενθουσιασμένος, χαρούμενος, γεμάτος ενέργεια», είπε.

Ιδιαίτερη θέση στην καθημερινότητά του κατέχουν η άθληση και η ευεξία, τις οποίες θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του.

«Η ευεξία, η γυμναστική, η άθληση, τι είναι ουσιαστικά; Είναι ζωή», τόνισε.

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στις δίδυμες κόρες που έχει αποκτήσει με τη Χριστίνα Μπόμπα, εξηγώντας πως τα παιδιά υιοθετούν κυρίως όσα βλέπουν από τους γονείς τους στην καθημερινότητα.

«Τα παιδιά βλέπουν και μιμούνται. Βλέπουν τη μαμά να γυμνάζεται καθημερινά, να τρώνε υγιεινά, να μην καπνίζουν, και όλα αυτά είναι βιώματα που θεωρώ ότι μένουν στα παιδιά πολύ περισσότερο από τη θεωρία», σημείωσε.

Με το «Dragons’ Den» να έχει μπει ήδη σε τροχιά παραγωγής και μια νέα τηλεοπτική συνεργασία να βρίσκεται στα σκαριά, ο Σάκης Τανιμανίδης φαίνεται πως ετοιμάζεται για μία ακόμη απαιτητική αλλά ιδιαίτερα δημιουργική τηλεοπτική σεζόν.
 

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