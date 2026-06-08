Με ανακοίνωση από τον δικηγόρο του, Γιάννη Σιαμέλη, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός του, Ευαγγελία Καρύδη, γνωστοποίησαν πως σκοπεύουν να ακολουθήσουν τη νομική οδό, προκειμένου να προστατεύσουν την προσωπική τους ζωή και την αξιοπρέπειά τους. Αφορμή στάθηκαν κάποια προσβλητικά και σεξιστικά σχόλια στο διαδίκτυο εις βάρος της συντρόφου του, μετά από κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από κοινή τους έξοδο.

Αλέξανδρος Τσουβέλας- Ευαγγελία Καρύδη/ NDP PHOTO

Η κοινή ανακοίνωση του ζευγαριού μέσω του δικηγόρου τους, αναφέρει:

«Τις προηγούμενες ημέρες, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός μου, Εύα Καρύδη, δεχτήκαμε μέσω διαδικτύου μια απρόκλητη και προδήλως παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων μας με αναπαραγωγή ιδιωτικών φωτογραφιών από διαδικτυακά μέσα και προβολή και αναπαραγωγή βαθύτατα σεξιστικών, καταφρονητικών και σεξιστικών σχολίων προς την Εύα Καρύδη, με την ανοχή των μέσων που τα δημοσίευσαν.

Με βαθύ σεβασμό στην ελευθερία του λόγου και τη δημοσιογραφική κριτική, αλλά και με γνώμονα την προστασία του ήθους και της αξιοπρέπειάς μας, δηλώνουμε ότι εφεξής κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας και του σεβασμού της προσωπικότητάς μας θα απαντάται με προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης έναντι οποιουδήποτε παραβιάσει τα όσα ο νόμος ορίζει».

Αλέξανδρος Τσουβέλας- Ευαγγελία Καρύδη/ NDP PHOTO

Ο stand up comedian και ραδιοφωνικός παραγωγός μιλώντας σήμερα στο Happy Day, σημείωσε πως αυτή η απόφαση «δεν είναι μια νομική 100% οδός. Είναι μια πράξη που δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε ενέργεια η οποία είναι παράνομη απέναντι στην προσωπική μας ζωή».

«Το κάνω για μένα, την προσωπική μου ζωή και την Εύα. Πάντα ήμουν πολύ καλά ψυχολογικά. Δεν έχει αλλάξει κάτι», συμπλήρωσε, επισημαίνοντας για τη σύντροφό του πως: «Όσο είμαι εγώ εδώ, είναι όλα καλά».

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η εικαστικός Εύα Καρύδη είναι μαζί εδώ και 13 χρόνια. Δεν έχουν παντρευτεί. Ο ίδιος είχε πει σε συνέντευξή του στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω, πριν από μερικές μέρες: «Όταν σε παίρνει η μάνα της για κουρτινόξυλα, είσαι παντρεμένος ουσιαστικά, δηλαδή όταν σου πει "θα φάμε αρνί ή κατσίκι" και είναι Αγγλίδα η μαμά της, ή βρες μου έναν παθολόγο να έρθω στην Αθήνα, καταλαβαίνεις ότι είσαι. Όχι, ο γάμος δεν είναι άνευ νοήματος, δηλώνει πάρα πολλά πράγματα. Τα πάντα είναι σύμβαση ενός ζευγαριού, δεν υπάρχει αξίωμα για μένα στην ανθρώπινη σχέση, αν συνεννοηθεί ένα ζευγάρι, αυτή είναι η σύμβαση, δηλαδή αυτό με αυτό έχει να κάνει, αλλά εγώ ζω από τον γάμο γιατί είμαι και παπαδοπαίδι».

Η Εύα Καρύδη είναι καταξιωμένη γλύπτρια και βραβευμένη εικαστικός. Η προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας είναι ένα από τα έργα της. Έχει σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών στο Παρίσι και έχει κερδίσει βραβείο σε έκθεση Μπιενάλε.

«Πάντα η γυναίκα διαλέγει τον άντρα, αυτή είναι η άποψή μου. Η γυναίκα επιλέγει τον άντρα, όχι το αντίθετο, αλλά μια χαρά είμαστε, πιστεύω δεν έχουμε παντρευτεί για να μην χωρίσουμε», είχε εξομολογηθεί ο ίδιος στον Νίκο Χατζηνικολάου.