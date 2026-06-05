Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε για τη ζωή του και τη σχέση του με την Ευαγγελία Καρύδη, σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου στο Ενώπιος Ενωπίω του ΑΝΤ1. Αναφέρθηκε στην κωμωδία μέσα στην εποχή της πολιτικής ορθότητας κι έκανε μια σπάνια αναφορά στη σύντροφό του, με την οποία είναι μαζί 13 χρόνια.

Η στάση του απέναντι στην πολιτική ορθότητα

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εξήγησε ότι η κωμωδία μπορεί να συνυπάρξει με την πολιτική ορθότητα, αρκεί ο δημιουργός να προσαρμόζεται στην εποχή. Όπως είπε, η εμπειρία του από το Τότε και Τώρα με την Έλενα Χαραλαμπούδη τον βοήθησε να κινηθεί σε αυτό το πλαίσιο, ενώ παραδέχτηκε ότι όταν σχολιάζει θέματα της καθημερινότητας παίρνει κι ο ίδιος ρίσκα.

«Υπάρχει πάντα τρόπος να κάνεις κωμωδία μέσα στην πολιτική ορθότητα, είναι πιο δύσκολο, αλλά συμβαδίζεις με την εποχή. Γι’ αυτό και χάρηκα με το Τότε και Τώρα που κάναμε με την Έλενα Χαραλαμπούδη γιατί μπορείς και το ξεπερνάς αυτό, αναφερόμενος στο Τότε περνάς πράγματα και μπορείς να πατάς λίγο το πόδι πέρα από την cancel κουλτούρα και όλα αυτά. Γιατί έτσι ήταν τότε. Από τα δικηγορικά γραφεία πέρασα με τον παπά στη Στυλίδα, αλλά δε γινόταν να μην το σχολιάσω. Παίρνω και εγώ τα ρίσκα μου. Τα σχολιάζω με το δικό μου μυαλό, αλλά και πάλι αυτό έχει να κάνει με ό,τι γίνεται σε μια παράσταση», ανέφερε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και συμπλήρωσε: «Έχω ανησυχία μην φύγει κάποια λέξη περίεργη την ώρα που σχολιάζω και, όταν μου φεύγει, κάνω «πω πω, τώρα τι είπα, κάποιος το έχει καταγράψει αυτό και θα με κάνετε cancel αλλά δεν το εννοούσα". Γελάνε πάλι και μ’ αυτό οπότε το μαζεύω. Γίνομαι δηλαδή δικηγόρος του εαυτού μου αναγκαστικά γιατί ζω από αυτή τη δουλειά και είμαστε και απροστάτευτοι».

Η σχέση με την εικαστικό Ευαγγελία Καρύδη

Στη συνέχεια, ο κωμικός αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στη σύντροφό του, την εικαστικό Εύα Καρύδη, με την οποία είναι μαζί εδώ και 13 χρόνια. Όπως είπε, δε θεωρεί πως οι ανθρώπινες σχέσεις χρειάζονται τυπικούς τίτλους, ενώ στάθηκε και στο γεγονός ότι η σύντροφός του είναι γλύπτρια και έχουν μια καθημερινότητα με πολύ χιούμορ.

«Είμαστε μαζί 13 χρόνια με την Εύα. Όταν σε παίρνει η μάνα της για κουρτινόξυλα, είστε παντρεμένοι. Δεν υπάρχουν αξιώματα στις ανθρώπινες σχέσεις. Δηλώνει πολλά πράγματα ο γάμος. Αν συνεννοηθεί ένα ζευγάρι, αυτή είναι η σύμβαση. Είναι γλύπτρια. Πάντα η γυναίκα διαλέγει τον άντρα, όχι το αντίθετο. Είμαστε μια χαρά. Πιστεύω ότι δεν έχουμε παντρευτεί για να μη χωρίσουμε. Γελάει πάρα πολύ, κάνουμε πολλά σκετσάκια μαζί. Η γυναίκα μου θέλει να δείρει όποιον με βρίζει. Γίνεται έξαλλη», εξομολογήθηκε.