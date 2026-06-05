Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Η γυναίκα μου θέλει να δείρει όποιον με βρίζει»

Όσα αποκάλυψε ο γνωστός stand-up comedian στον Νίκο Χατζηνικολάου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.06.26 , 11:17 Συνελήφθη η Έλενα Τοπαλίδου: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
05.06.26 , 10:52 Χάρης Γιακουμάτος: «Θα είναι καλό να σταματήσει το Survivor»
05.06.26 , 10:47 Ο τελικός του Open Mic Challenge - Σάββατο 13 Ιουνίου στο Theatre of the NO
05.06.26 , 10:46 Ελεονώρα Μελέτη για επιστροφή στην TV: «Εννοείται ότι το σκέφτομαι»
05.06.26 , 10:45 Οι νέες φαρμακευτικές θεραπείες για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
05.06.26 , 10:39 Αυτοκτόνησε στη φυλακή η σύζυγος του Πολωνού καθηγητή - Άφησε σημειώμα
05.06.26 , 10:32 Πανελλήνιες 2026: Oι πρώτες απαντήσεις σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική
05.06.26 , 10:25 Τάσος Παυλίδης: Η απώλεια των γονιών του και η διέξοδος στη μαγειρική
05.06.26 , 10:25 «ΕΛΠΙΔΑ»: Το Riviera Shopping for a Good Cause έρχεται στις 10 Ιουνίου!
05.06.26 , 10:22 Γνωστός ηθοποιός δολοφονήθηκε στο Χόλιγουντ από τον γιο της συντρόφου του
05.06.26 , 10:19 Πανελλήνιες 2026: Tα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική
05.06.26 , 10:17 Skoda: Τα σκίτσα του νέου αμιγώς ηλεκτρικού Peaq
05.06.26 , 10:14 Φωτιά Άλσος Βεΐκου: Συνελήφθη μελισσοκόμος για την πυρκαγιά
05.06.26 , 09:57 Καλάβρια για Μαστροκώστα: «Ήταν σαν αδελφή μου, μου στοίχισε ο θάνατός της»
05.06.26 , 09:44 Ναταλία Αργυράκη: «Φέτος κι επηρεάστηκα και στεναχωρήθηκα κι αγχώθηκα»
Αυτοκτόνησε στη φυλακή η σύζυγος του Πολωνού καθηγητή - Άφησε σημειώμα
«Όλα ξεκίνησαν από πόνο στο πόδι»: Συγκινεί ο Σάββας που πάσχει από ALS
MasterChef: Τάσος vs Μιχάλης Η μονομαχία που έκρινε τον δεύτερο πόντο
Γνωστός ηθοποιός δολοφονήθηκε στο Χόλιγουντ από τον γιο της συντρόφου του
Γιώργος Δημητριάδης: Το προσωπικό «στοίχημα» και η επιστροφή στο MasterChef
Πανελλήνιες 2026: Tα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική
MasterChef: Μητέρα των Μαχών: Ποια μπριγάδα πήρε τον πρώτο πόντο;
Σαμ Μπεκίρη: H καταγωγή, τα ταξίδια και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Άννα Βίσση: «Είμαι πλέον μέλος της οικογένειας Κούστα»
Θρίλερ στη Γαλλία: «Η σορός που βρέθηκε φέρει τα ίδια ρούχα με της Lyhanna»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όσα είπε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στην εκπομπή του ΑΝΤ1

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε για την κωμωδία και την πολιτική ορθότητα σε συνέντευξή του στο ΑΝΤ1.
  • Εξέφρασε ότι η κωμωδία μπορεί να συμβαδίζει με την πολιτική ορθότητα, αν ο δημιουργός προσαρμόζεται στην εποχή.
  • Αναφέρθηκε στη 13χρονη σχέση του με την εικαστικό Ευαγγελία Καρύδη, χωρίς να θεωρεί απαραίτητους τους τυπικούς τίτλους.
  • Περιέγραψε τη σχέση τους ως γεμάτη χιούμορ και ανέφερε ότι η σύντροφός του γίνεται έξαλλη όταν τον βρίζουν.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε για τη ζωή του και τη σχέση του με την Ευαγγελία Καρύδη, σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου στο Ενώπιος Ενωπίω του ΑΝΤ1. Αναφέρθηκε στην κωμωδία μέσα στην εποχή της πολιτικής ορθότητας κι έκανε μια σπάνια αναφορά στη σύντροφό του, με την οποία είναι μαζί 13 χρόνια.

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Η γυναίκα μου θέλει να δείρει όποιον με βρίζει»

Η στάση του απέναντι στην πολιτική ορθότητα

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εξήγησε ότι η κωμωδία μπορεί να συνυπάρξει με την πολιτική ορθότητα, αρκεί ο δημιουργός να προσαρμόζεται στην εποχή. Όπως είπε, η εμπειρία του από το Τότε και Τώρα με την Έλενα Χαραλαμπούδη τον βοήθησε να κινηθεί σε αυτό το πλαίσιο, ενώ παραδέχτηκε ότι όταν σχολιάζει θέματα της καθημερινότητας παίρνει κι ο ίδιος ρίσκα.

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Δείτε τη σύντροφο του γνωστού stand-up comedian

«Υπάρχει πάντα τρόπος να κάνεις κωμωδία μέσα στην πολιτική ορθότητα, είναι πιο δύσκολο, αλλά συμβαδίζεις με την εποχή. Γι’ αυτό και χάρηκα με το Τότε και Τώρα που κάναμε με την Έλενα Χαραλαμπούδη γιατί μπορείς και το ξεπερνάς αυτό, αναφερόμενος στο Τότε περνάς πράγματα και μπορείς να πατάς λίγο το πόδι πέρα από την cancel κουλτούρα και όλα αυτά. Γιατί έτσι ήταν τότε. Από τα δικηγορικά γραφεία πέρασα με τον παπά στη Στυλίδα, αλλά δε γινόταν να μην το σχολιάσω. Παίρνω και εγώ τα ρίσκα μου. Τα σχολιάζω με το δικό μου μυαλό, αλλά και πάλι αυτό έχει να κάνει με ό,τι γίνεται σε μια παράσταση», ανέφερε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και συμπλήρωσε: «Έχω ανησυχία μην φύγει κάποια λέξη περίεργη την ώρα που σχολιάζω και, όταν μου φεύγει, κάνω «πω πω, τώρα τι είπα, κάποιος το έχει καταγράψει αυτό και θα με κάνετε cancel αλλά δεν το εννοούσα". Γελάνε πάλι και μ’ αυτό οπότε το μαζεύω. Γίνομαι δηλαδή δικηγόρος του εαυτού μου αναγκαστικά γιατί ζω από αυτή τη δουλειά και είμαστε και απροστάτευτοι».

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Η γυναίκα μου θέλει να δείρει όποιον με βρίζει»

Η σχέση με την εικαστικό Ευαγγελία Καρύδη 

Στη συνέχεια, ο κωμικός αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στη σύντροφό του, την εικαστικό Εύα Καρύδη, με την οποία είναι μαζί εδώ και 13 χρόνια. Όπως είπε, δε θεωρεί πως οι ανθρώπινες σχέσεις χρειάζονται τυπικούς τίτλους, ενώ στάθηκε και στο γεγονός ότι η σύντροφός του είναι γλύπτρια και έχουν μια καθημερινότητα με πολύ χιούμορ.

Αλέξανδρος Τσουβέλας απαντά: Η εκκλησία δεν είναι μέσο για followers

«Είμαστε μαζί 13 χρόνια με την Εύα. Όταν σε παίρνει η μάνα της για κουρτινόξυλα, είστε παντρεμένοι. Δεν υπάρχουν αξιώματα στις ανθρώπινες σχέσεις. Δηλώνει πολλά πράγματα ο γάμος. Αν συνεννοηθεί ένα ζευγάρι, αυτή είναι η σύμβαση. Είναι γλύπτρια. Πάντα η γυναίκα διαλέγει τον άντρα, όχι το αντίθετο. Είμαστε μια χαρά. Πιστεύω ότι δεν έχουμε παντρευτεί για να μη χωρίσουμε. Γελάει πάρα πολύ, κάνουμε πολλά σκετσάκια μαζί. Η γυναίκα μου θέλει να δείρει όποιον με βρίζει. Γίνεται έξαλλη», εξομολογήθηκε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΑΣ
 |
ΕΥΑ ΚΑΡΥΔΗ
 |
ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
 |
ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ
 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΥΔΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top