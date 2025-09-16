Αλέξανδρος Τσουβέλας απαντά: Η εκκλησία δεν είναι μέσο για followers

Νομικές διαστάσεις παίρνει η εμφάνιση ιερέα στη σκηνή κατά τη διάρκεια stand-up παράστασης του Αλέξανδρου Τσουβέλα στη Στυλίδα, καθώς δύο ιερείς κατέθεσαν μήνυση εις βάρος του κωμικού.

Εκπροσωπώντας το Χριστιανικό Σωματείο «Ορθόδοξη Πορεία», οι κληρικοί υποστηρίζουν πως το απόσπασμα που έγινε viral στα social media προσβάλλει το θρησκευτικό αίσθημα και δείχνει ασέβεια προς τον κλήρο.

Οι δηλώσεις του Αλέξανδρου Τσουβέλα στο Breakfast@star

Μετά τη μήνυση που κατέθεσαν δύο ιερείς ο Αλέξανδρος Τσουβέλας τοποθετήθηκε δημόσια, δίνοντας τη δική του εκδοχή για το περιστατικό, αλλά και για τη στάση του απέναντι στη θρησκεία.

Όπως επεσήμανε ο ίδιος, ο ιερέας που εμφανίστηκε στην παράστασή του ήρθε με τη θέλησή του, δε συμμετείχε σε κανενός είδους σκηνοθεσία και δεν ένιωσε προσβεβλημένος από το χιουμοριστικό σχόλιο.

Αντίθετα, οι δυο άντρες συνομίλησαν μετά την παράσταση και ανάμεσά τους η ατμόσφαιρα ήταν φιλική.

«Ο άνθρωπος ήρθε στην παράσταση μόνος του. Δεν έγινε κάτι στημένο. Το ότι κάποιος τρίτος κάνει μήνυση, ένας άσχετος, δεν νομίζω ότι εκπροσωπεί επίσημα την Εκκλησία. Έχω ενημερώσει τον δικηγόρο μου και ακολουθώ τη νόμιμη οδό. Αυτό. Δεν έχω διάθεση να απαντήσω κάτι παραπάνω. Για μένα είναι μια μέρα στη δουλειά», είπε αρχικά στο Breakfast@star

Ο κωμικός ανέφερε επίσης ότι ο πατέρας του είναι ιερέας και εκείνο το βράδυ την παράσταση παρακολούθησαν επίσημοι εκπρόσωποι του Δήμου: «Ο πατέρας μου είναι ιερέας, ήταν εκεί, το είδε και γελούσε. Ξέρει ότι δεν είχα πρόθεση να προσβάλω κανέναν. Ήταν εκεί και ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο κόσμος γέλασε, πέρασε όμορφα. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Δεν μπορεί να την αμαυρώσει κάποιος που βρίσκεται 500 χιλιόμετρα μακριά.»



«Οι ιερείς είναι άνθρωποι. Πρέπει κι αυτοί να ξεφεύγουν λίγο από τα καθήκοντά τους, να γίνονται ένα με τον λαό. Ο συγκεκριμένος ιερέας είναι πολύ αγαπητός στην περιοχή, μου το είπαν όλοι. Είναι ανοιχτός, ανθρώπινος. Δε λέω να γίνουμε “αστερεζίλια”, αλλά έχουμε ανάγκη από ιερείς όπως οι παλιοί να πηγαίνουν πόρτα-πόρτα στα χωριά, να λένε μια καλημέρα. Δε με αγγίζει καθόλου. Μίλησα με τον ιερέα που εμφανίστηκε, δεν τον ήξερα. Εμφανίστηκε από πίσω, πήγαινε να καθίσει στη θέση του. Μετά μου είπε: “Δε μου έχεις κάνει τίποτα, όλα καλά, πέρασα πολύ ωραία”. Και εγώ κρατάω πάντα τα θετικά», πρόσθεσε.

«Δε σκοπεύω να κυλιστώ κάτω με κάποιον που θέλει να γίνει γνωστός χρησιμοποιώντας την εκκλησία για να κάνει followers. Γεια σας», είπε κλείνοντας.

Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ζωντανής παράστασης του Αλέξανδρου Τσουβέλα, όταν ένας ιερέας εμφανίστηκε πίσω από τη σκηνή.

Ο κωμικός, αιφνιδιασμένος από την παρουσία του, στάθηκε προσοχή, έκανε τον σταυρό του και σχολίασε χιουμοριστικά: «Δε θα ήταν ωραίο να τον έβλεπα μόνο εγώ και να έρθει να με πάρει;»

Το κοινό ξέσπασε σε γέλια, ενώ ο Τσουβέλας συνέχισε την αντίδρασή του τραγουδώντας τη χαρακτηριστική μελωδία από την τηλεοπτική σειρά «Ιησούς από τη Ναζαρέτ», καθώς ο ιερέας αποχωρούσε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star