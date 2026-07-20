AliExpress: Πρόστιμο 550.000.000 Ευρώ Από Την Κομισιόν

Το πρόστιμο-μαμούθ 550 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε σήμερα η Κομισιόν στην AliExpress για παραβίαση του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί, μεγαλύτερο και από αυτό της TEMU (200 εκ. ευρώ) και από το πρόστιμο κατά της Χ (120 εκ ευρώ), και αυτό δείχνει τη σημασία που δίνει η Επιτροπή σε αυτήν την πολύ μεγάλη πλατφόρμα.

Σύμφωνα με την έρευνα των ειδικών, το AliExpress πουλάει μη ασφαλή προϊόντα και που, ακόμα και αν καταγγελθούν, δεν τα αποσύρει. «Η AliExpress δεν τήρησε την υποχρέωσή της βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών να αξιολογήσει επιμελώς τον κίνδυνο διάδοσης παράνομων, μη ασφαλών ή παραποιημένων προϊόντων μέσω των υπηρεσιών της με πολλαπλούς τρόπους», τονίζεται.