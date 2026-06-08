Αυλαία σήμερα για τους υποψήφιους των πανελληνίων από τα Γενικά Λύκεια. Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στην Ιστορία, εκείνοι των Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας στη Φυσική, ενώ οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα διαγωνιστούν στο μάθημα της Οικονομίας.

Το star.gr σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο «Πουκαμισας» παρουσιάζει τις απαντήσεις στα θέματα που έπεσαν στα παραπάνω μαθήματα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ιστορίας του εκπαιδευτικού Ομίλου «Πουκαμισάς»Γ. Ζουμπούλογλου, τα θέματα της ιστορίας ήτα σαφή, χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία και οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι δε θα αντιμετώπισαν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.

Πανελλήνιες: Οι απαντήσεις στο μάθημα της Φυσικής

Όσον αφορά στο μάθημα της Φυσικής, σύμφωνα με την καθηγήτρια του Ομίλου «Πουκαμισάς», Αθηνά Σιαπέρα, οι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι μπορούν ακόμα και να αριστεύσουν στο συγκεκριμένο μάθημα. Και τα τέσσερα θέματα ήταν βατά, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, για εκείνους που ήταν καλά διαβασμένοι.