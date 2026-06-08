Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες απαντήσεις σε Οικονομία, Ιστορία, Φυσική

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Σύντομος σχολιασμός για τα θέματα που έπεσαν στο μάθημα της Ιστορίας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αρχή των πανελληνίων εξετάσεων 2026 για υποψήφιους Γενικών Λυκείων.
  • Οι υποψήφιοι Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάζονται στην Ιστορία, οι Θετικών Σπουδών στη Φυσική και οι Σπουδών Οικονομίας στην Οικονομία.
  • Τα θέματα Ιστορίας ήταν σαφή και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, σύμφωνα με τον καθηγητή Γ. Ζουμπούλογλου.
  • Στη Φυσική, οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι μπορούν να αριστεύσουν, με τα θέματα να είναι βατά.
  • Οι απαντήσεις στα θέματα των μαθημάτων παρέχονται από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο «Πουκαμισάς».

Αυλαία σήμερα για τους υποψήφιους των πανελληνίων από τα Γενικά Λύκεια. Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στην Ιστορία, εκείνοι των Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας στη Φυσική, ενώ οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα διαγωνιστούν στο μάθημα της Οικονομίας.

Το star.gr σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο «Πουκαμισας» παρουσιάζει τις απαντήσεις στα θέματα που έπεσαν στα παραπάνω μαθήματα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ιστορίας του εκπαιδευτικού Ομίλου «Πουκαμισάς»Γ. Ζουμπούλογλου, τα θέματα της ιστορίας ήτα σαφή, χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία και οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι δε θα αντιμετώπισαν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. 

Πανελλήνιες: Οι απαντήσεις στο μάθημα της Φυσικής

Όσον αφορά στο μάθημα της Φυσικής, σύμφωνα με την καθηγήτρια του Ομίλου «Πουκαμισάς», Αθηνά Σιαπέρα, οι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι μπορούν ακόμα και να αριστεύσουν στο συγκεκριμένο μάθημα. Και τα τέσσερα θέματα ήταν βατά, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, για εκείνους που ήταν καλά διαβασμένοι.

 

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