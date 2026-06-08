Με τα εξαιρετικά σχόλια κοινού και κριτικών στις αποσκευές της ξεκινά για δεύτερη χρονιά το καλοκαιρινό της ταξίδι, η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Θέμη Μουμουλίδη.

Η παράσταση που παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι.

Με επικεφαλής την Λένα Παπαληγούρα στον ρόλο της Αντιγόνης, τον Μελέτη Ηλία στον ρόλο του Κρέοντα και τον Μιχάλη Οικονόμου στον ρόλο του φύλακα, η κορυφαία τραγωδία, πιο επίκαιρη από ποτέ, ανεβαίνει ανανεωμένη επιχειρώντας να φωτίσει εκ νέου μέσα από τον λόγο του Σοφοκλή τα αιώνια ερωτήματα της ελευθερίας, του δικαίου και της ατομικής ευθύνης απέναντι στην εξουσία.

Ο πόλεμος τελείωσε. Οι νεκροί περισυλλέγονται κάτω από το σκληρό φως των προβολέων. Το πεδίο της μάχης μεταφέρεται στα γυαλισμένα γραφεία των σύγχρονων κέντρων λήψης αποφάσεων. Ο σκληρός, ενισχυμένος ήχος του σήμερα και η εύθραυστη ανάσα της ζωντανής φωνής, τα ατσαλάκωτα κοστούμια και τα ράκη, τα μηχανοποιημένα και τα βεβηλωμένα σώματα συνθέτουν έναν κόσμο όπου οι συγκρούσεις οξύνονται και οι αντιθέσεις βαθαίνουν.

Η διεκδίκηση του τελετουργικού της κηδείας γίνεται η μηχανή αποκάλυψης της σχέσης της εξουσίας με τον θάνατο: η ηχηρή καταγγελία του ολοκληρωτισμού, που σφετερίζεται την εξουσία για να ασκήσει κάθε δικαίωμα επί της ανθρώπινης υπόστασης, έως και μετά θάνατον. Μια εξουσία που πατάσσει κάθε έννοια ανθρωπινότητας, παράγει και αναπαράγει την υποταγή ως μέτρο της κανονικότητας.

Στη σύγχρονη ζωή, η Αντιγόνη είναι παρούσα στα hot spots που στοιβάζουν, στις δομές που φυλάσσουν, στα σύνορα που ηλεκτροφορούν, στις θάλασσες που πνίγουν. Είναι παρούσα στα διαρκώς επεκτεινόμενα στρατόπεδα-τάφους ζώντων, στις φυσικές και εικονικές εκδοχές αλλεπάλληλων επιστρώσεων εγκλεισμών, στα παιχνίδια της βιοπολιτικής, στις έδρες και τις ενέδρες του θανάτου. Το ΟΧΙ της Αντιγόνης ορθώνεται ως η απόλυτη κατάφαση.

Συντελεστές

Μετάφραση Παναγιώτα Πανταζή

Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης

Σκηνικό Μικαέλα Λιακατά

Κοστούμια Βασιλική Σύρμα

Μουσική Σταύρος Γασπαράτος

Επιμέλεια κίνησης- Χορογραφία Πατρίσια Απέργη

Φωτισμοί Νίκος Σωτηρόπουλος

Αγγλικοί υπέρτιτλοι (μετάφραση) Μενέλαος Καραντζάς

Βοηθός σκηνοθέτη Σοφία Μπακιρτζή

Βοηθός χορογράφου Ηλίας Χατζηγεωργίου

Φωτογραφίες Ελίνα Γιουνανλή

Video Θωμάς Παλυβός

Make-up artist Κατερίνα Μιχαλούτσου

Κομμώσεις Ρένα Χατζόγλου

Επικοινωνία Ειρήνη Λαγουρού

Διεύθυνση Παραγωγής Σταμάτης Μουμουλίδης

Παραγωγή 5η ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ

Ερμηνεύουν:

Λένα Παπαληγούρα, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Δόβρης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λένα Μποζάκη, Νάνσυ Μπούκλη, Γιώργος Νούσης, Βαγγέλης Σαλευρής, Ιώβη Φραγκάτου

Η πρεμιέρα θα δοθεί στις 2 Ιουλίου στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά.

Διάρκεια παράστασης: 80’

Τιμές εισιτηρίων: Ειδική προσφορά 15€ για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων

Προπώληση: more.com

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού | Irini.lagourou@gmail.com

ΚΑΛΟΚΑΡΙ 2026 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Σοφοκλή

Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης

ΙΟΥΛΙΟΣ

2 ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

3 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΖΑΠΠΕΙΟY

4 GREEN THEATRE, ΑΡΧΑΙΕΣ ΚΛΕΩΝΕΣ, ΝΕΜΕΑ

6 & 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

8 ΘΕΑΤΡΟ ΝΤΑΜΑΡΙ «ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ», ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

9 ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ

13 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΝΤΗΣ»

15 & 16 ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

20 & 21 ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

22 ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ, ΧΑΝΙΑ

23 ΘΕΑΤΡΟ «ΕΡΩΦΙΛΗ», ΡΕΘΥΜΝΟ

30 ΚΑΣΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΛΕΣΒΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1 ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΟ ΗΛΙΔΑΣ, ΑΜΑΛΙΑΔΑ

2 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

4 ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ «ΞΕΝΙΑ», ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

5 ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

7 ΡΩΜΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ, ΠΡΕΒΕΖΑ

8 ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ

9 ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

16 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ «ΦΡΥΝΙΧΟΣ»

17 ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

19 ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

31 ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ», ΒΟΛΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1 ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΑΒΑΛΙΩΤΙΣΣΑΣ, ΕΔΕΣΣΑ

2 ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΑΖΑΡ, ΛΑΡΙΣΑ

3 ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΗΜ ΦΡΟΝΤΖΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

5 ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Με τα λόγια των άλλων [έγραψαν για την Αντιγόνη]

«Αν το βαθύτερο νόημα της τραγωδίας είναι μια υπαρξιακή και πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στην ατομική ηθική και τη συλλογική εξουσία, αλλά και μια τραγική υπενθύμιση ότι η αλαζονεία και η άρνηση του διαλόγου οδηγούν στην καταστροφή, τότε η συγκεκριμένη «Αντιγόνη» πρόσθεσε σε αυτό και κάτι ακόμα: την έμφυλη διάσταση» [efsyn.gr]

«Στην παράσταση έχουμε μια κατάθεση απλότητας κι ένα σεμινάριο για το πώς αντιμετωπίζει ο δημιουργός την αρχαία τραγωδία, το αρχαίο κείμενο. Οι ερμηνείες είναι ολοκληρωτικές, με το γκάζι πατημένο και με ένα φρένο να μπαίνει εκεί που πρέπει σε λίγες στιγμές.» [andro.gr]

«Ο σκηνοθέτης προσφέρει μια παράσταση γρήγορη, σφικτή, λειτουργική, σίγουρη, που ακόμα κι όταν αντιμετωπίζει την ωμή πραγματικότητα δε λησμονεί το όνειρο. Όπως δεν τον εγκαταλείπει και ο λυρικός οίστρος κάθε φορά που θα βρεθεί μπροστά στο συναίσθημα. Μια παράσταση στημένη από τη σοφία των ώριμων και τις πολύχρωμες νεανικές ανησυχίες.» [catisart.gr]

«Ο Μουμουλίδης έχει «χτίσει» μια παράσταση μοναδικής αισθητικής με χειρουργική ακρίβεια. Ηθοποιοί και λόγος λειτουργούν με απόλυτο συγχρονισμό και ρυθμό, αναδεικνύοντας όλα εκείνα τα νοήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο σήμερα και στο πάντα, όσο υπάρχει ο άνθρωπος πάνω σε τούτη τη Γη.» [dnews.gr]

«Σε μια ενδιαφέρουσα σκηνική ανάγνωση χωρίς περιττούς συμβολισμούς και φλυαρίες, ο σκηνοθέτης ανέδειξε το Σοφόκλειο λόγο, ο οποίος είναι μεστός και διαχρονικός, υπογραμμίζοντας την πολιτική και κατ’ επέκταση, κοινωνική διάσταση του έργου.» [culturenow.gr]

«Απολαύσαμε την καθαρότητα, την νοηματική πρόσβαση, την αμεσότητα πρόσληψης του ποιητικού κειμένου.» [all4fun.gr]

«Μια πραγματικά εντυπωσιακή παράσταση με τους ηθοποιούς να φέρουν επί σκηνής μεγαλειώδεις ερμηνείες σε απόλυτο συγχρονισμό. Μια χειρουργικής ακρίβειας τομή στα τρίσβαθα του κοινωνικού βίου, μια ωδή στο ανθρώπινο σπάραγμα μα και στη λύτρωση του.» [θέατρο.gr]

«Με διαύγεια, ακρίβεια και φρέσκια ματιά, η Αντιγόνη ζωντανεύει όχι ως μουσειακό απολίθωμα, αλλά ως ουσιαστικό, σύγχρονο πολιτικό και υπαρξιακό σχόλιο. Και όσο κι αν η σκηνοθεσία προτείνει σύγχρονες εικόνες, ποτέ δεν απομακρύνεται από την εσωτερική δύναμη του λόγου του Σοφοκλή.» [allaboutarts.gr]

«Mια παράσταση βαθιά συγκινητική και επιβλητική, που άγγιξε την καρδιά και το νου των θεατών με τις ερμηνείες, τη σκηνοθεσία και τη διαχρονικότητα του λόγου της.» [streetradio.gr]

«Νιώσαμε στο έπακρο την αξιοθαύμαστη τεχνική του Σοφοκλή να αντιπαραθέτει όχι μόνο πρόσωπα αλλά πεποιθήσεις, σκέψεις, ιδέες, επιχειρήματα, νοοτροπίες και αντιλήψεις.» [kavalawebnews.gr]

«Η Λένα Παπαληγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης εντυπωσιάζει με τη δωρική της ερμηνεία, ο Μελέτης Ηλίας ως Κρέων απέδωσε με καθαρότητα την αγωνία της εξουσίας να ελέγξει τα πάντα – ακόμα και τον θάνατο. ο Μιχάλης Οικονόμου, απέδωσε με ακρίβεια την αφύπνιση ενός «καθημερινού» ανθρώπου. Η σκηνοθετική προσέγγιση του Θέμη Μουμουλίδη δεν περιορίζεται στη θεματική του έργου, αλλά εισχωρεί βαθιά στον πυρήνα του: τον πολιτικό άνθρωπο» [neolaia.gr]

«O σκηνοθέτης επέλεξε να ακουστεί καθαρός ο λόγος του κειμένου, χωρίς καμία περικοπή και χωρίς τις συνηθισμένες συναισθηματικές εντάσεις. Μας θύμισε πως το θέατρο στην Αρχαία Αθήνα δεν ήταν καθαρόαιμα πολιτιστικός θεσμός, αλλά μέσο για να εκφράσουν οι συγγραφείς, πολιτικές και κοινωνικές τους απόψεις, κάτι που γίνεται επιτυχημένα με αυτήν την παράσταση.» [sinwebradio.gr]

