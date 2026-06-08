Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στην Περαία Θεσσαλονίκης, με θύμα μία 15χρονη κοπέλα, η οποία παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στο 21ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην ανήλικη και τη μετέφεραν εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η 15χρονη φέρει σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του οχήματος, ενώ έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Παράλληλα, εξετάζονται μαρτυρίες και στοιχεία από το σημείο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια της παράσυρσης.