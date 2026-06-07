Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο παρέσυρε πεζή - Με κάταγμα στο πόδι η 24χρονη

Η ανακοίνωση του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

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Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη πεζή/ βίντεο Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μια 24χρονη παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να έχει κάταγμα στο πόδι.
  • Το ατύχημα συνέβη το πρωί του Σαββάτου, όταν η κοπέλα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο από σημείο χωρίς διάβαση.
  • Ο οδηγός του λεωφορείου φρέναρε τελευταία στιγμή, αλλά δεν πρόλαβε να αποτρέψει την πρόσκρουση.
  • Η 24χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
  • Το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης εξέφρασε ευχές για ταχεία ανάρρωση της κοπέλας.

Με κάταγμα στο πόδι νοσηλεύεται μια 24χρονη που παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. 
Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 06:30 το πρωί του Σαββάτου. Στο βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε στον Αlpha, φαίνεται το λεωφορείο εν κινήσει να φρενάρει απότομα.

Η 24χρονη θέλησε να διασχίσει την οδό Κομνηνών από σημείο που δεν έχει διάβαση. Εκείνη τη στιγμή ερχόταν λεωφορείο της γραμμής 56, με αποτέλεσμα να προλάβει ο οδηγός να φρενάρει την τελευταία στιγμή.

Όσοι ήταν εκείνη την ώρα στο σημείο έτρεξαν έντρομοι να βοηθήσουν την κοπέλα που ήταν στο έδαφος και ζητούσε βοήθεια. 

Με ανακοίνωσή του το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας τις ευχές για ταχεία ανάρρωση της 24χρονης, επισημαίνει:

«Λίγο πριν την άφιξη του λεωφορείου στη στάση Εκκλησία, η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο μπροστά από λεωφορείο που βρισκόταν σε κίνηση. Ο οδηγός του λεωφορείου δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να την παρασύρει».

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 24χρονη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με κάταγμα στην κνήμη και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
 

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