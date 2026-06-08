Πρόστιμα, συνολικού ύψους 270.300 ευρώ επιβλήθηκαν σε έναν 55χρονο, ο οποίος εγκατέλειψε εννέα γατάκια σε οικόπεδο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του βεβαιώθηκαν εννέα πρόστιμα, ύψους 30.000 ευρώ για το κάθε γατάκι.

O άνδρας εγκατέλειψε εννέα γατάκια σε οικόπεδο στην Καλαμαριά - Eurokinissi

Επίσης του επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικού τσιπ στα ζωάκια.

Ο 55χρονος αφέθηκε ελεύθερος.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τα ζώα συντροφιάς

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για την ευζωία των ζώων συντροφιάς οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται μέσα σε δύο μήνες από τη γέννηση του ζώου και οπωσδήποτε πριν εγκαταλείψει τον τόπο γέννησης, να του βάλουν ηλεκτρονικό τσιπ σήμανσης.

Παράλληλα πρέπει να μπουν στο σύστημα pet.gov.gr με τους κωδικούς taxisnet για να καταγράψουν το ζώο στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και να βγάλουν διαβατήριο ζώου, το οποίο αντικαθιστά το βιβλιάριο υγείας και πρέπει να έχει θεωρηθεί από κτηνιατρική υπηρεσία του Δήμου.

Οι αρχές τον συνέλαβαν και του επέβαλαν πρόστιμο, ύψους 270.300 ευρώ - Eurokinissi

Επίσης οι ιδιοκτήτες πρέπει να στειρώσουν το ζώο τους εντός έξι μηνών από την απόκτησή του και εφόσον το ζώο είναι άνω του ενός έτους. Τα εμβόλια πρέπει να καταγράφονται στο βιβλιάριο υγείας του ζώου.

Οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν τα περιττώματα των ζώων τους κατά τη βόλτα, να έχουν πάντα λουρί στον σκύλο τους και να δηλώσουν το ζώο τους σε περίπτωση απώλειας μέσα σε δύο μέρες σε πιστοποιημένο κτηνίατρο.

Τα πρόστιμα που προβλέπονται

Η παράλειψη ηλεκτρονικής σήμανσης (τσιπ) ή δήλωσης απώλειας τιμωρείται με πρόστιμο, ύψους 300 ευρώ. Για τη μη στείρωση του ζώου προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ για τη διατήρηση περισσότερων σκύλων/γατών σε διαμέρισμα άνω του νόμιμου ορίου το πρόστιμο κυμαίνεται από 100 έως 500 ευρώ ανά ζώο.

Η εγκατάλειψη ζώου τιμωρείται με πρόστιμο έως 1.000 ευρώ ή φυλάκιση έως 10 έτη, ενώ η κακοποίηση, ο βασανισμός ή η θανάτωση ζώου τιμωρείται με πρόστιμο 15.000 – 30.000 ευρώ και φυλάκιση ενός έως τριών ετών.