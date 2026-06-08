Η συγκινητική εξομολόγηση της Κάρμεν Ρουγγέρη για την απώλεια του συζύγου της

Μια σπάνια και ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση έκανε η Κάρμεν Ρουγγέρη, μιλώντας για την απώλεια του συζύγου της, τη δύναμη που αντλεί από τα παιδιά και τη φιλοσοφία ζωής που την κρατά όρθια όλα αυτά τα χρόνια.

Η αγαπημένη ηθοποιός και σκηνοθέτις, που έχει συνδέσει το όνομά της με το παιδικό θέατρο και έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών μέσα από τις παραστάσεις της, δεν έκρυψε ότι η απουσία του ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή της παραμένει ένα βαθύ και καθημερινό βίωμα.

Όταν ρωτήθηκε αν της λείπει ο σύζυγός της, η απάντησή της ήταν λιτή αλλά αποκαλυπτική: «Πάρα πολύ, κάθε λεπτό», είπε συγκινώντας στο Breakfast@star.

Παρά τη δυσκολία της απώλειας, η ίδια εξήγησε πως έχει βρει έναν δικό της τρόπο να συνεχίζει, επιλέγοντας συνειδητά να εστιάζει στη χαρά και τη θετική πλευρά της ζωής.

«Οι απώλειες είναι πολύ δύσκολα πράγματα, αλλά έχω κατορθώσει να παίζω το παιχνίδι της χαράς. Αν δεν έπαιζα αυτό το παιχνίδι, δεν θα τα κατάφερνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κάρμεν Ρουγγέρη με τον αείμνηστο σύζυγό της Ανδρέα Κουλουμπή και την κόρη της, Χριστίνα Κουλουμπή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Κάρμεν Ρουγγέρη παραμένει δραστήρια και δημιουργική, συνεχίζοντας να αφιερώνει τον χρόνο και την ενέργειά της σε αυτό που αγαπά περισσότερο: τα παιδιά.

Όπως εξήγησε, το μυστικό της πολυετούς πορείας της βρίσκεται ακριβώς εκεί.

«Υπάρχει πάρα πολλή αγάπη μέσα μου γι’ αυτό που κάνω και νομίζω ότι το ένστικτο με καθοδηγεί. Μάλλον πάει καλά γιατί βλέπω τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι τα καταφέρνω με την αγάπη που έχω για τα παιδιά», είπε.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι για πολλούς αποτελεί μια από τις πιο αγαπητές παρουσίες του ελληνικού θεάτρου, με την ίδια να χαίρεται ιδιαίτερα όταν ο κόσμος τη συνδέει με τη φιγούρα της γιαγιάς.

«Το χαίρομαι πολύ που είμαι γιαγιά. Παίρνω πάρα πολλή αγάπη, αλλά δίνω κιόλας», σημείωσε.

Η σχέση της με τους νέους δεν περιορίζεται μόνο στις θεατρικές αίθουσες. Η Κάρμεν Ρουγγέρη παραδέχθηκε ότι συχνά αισθάνεται την ανάγκη να συμβουλεύει παιδιά και εφήβους ακόμη και στην καθημερινότητά της, ειδικά όταν βλέπει συμπεριφορές που θεωρεί επιβλαβείς.

«Στο δρόμο σταματάω και αρχίζω το κήρυγμα. Αν δω κάποιο παιδί να καπνίζει, θα το ρωτήσω: “Πες μου γιατί καπνίζεις; Καταστρέφεις τον εαυτό σου” και πιάνουμε τη συζήτηση», αποκάλυψε.

Η ίδια δηλώνει επίσης έντονα προβληματισμένη από τη διαρκή χρήση των κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά και τους εφήβους.

«Αυτό είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Είμαι πάρα πολύ εναντίον», τόνισε.

Αναφερόμενη στην τεχνητή νοημοσύνη, παραδέχθηκε ότι αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με επιφύλαξη, θεωρώντας πως τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δύναμη της φαντασίας.

«Να σου πω την αλήθεια, τη φοβάμαι λίγο, με τρομάζει. Έχω όμως την εντύπωση ότι δεν μπορεί να τα βάλει με τη φαντασία. Τα παραμύθια είναι γεμάτα φαντασία», είπε.

Παράλληλα, σχολίασε και τη συζήτηση που συχνά ανοίγει στον καλλιτεχνικό χώρο γύρω από τις «κλίκες» και τις σταθερές συνεργασίες μεταξύ σκηνοθετών και ηθοποιών.

«Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν παρέες και είναι φυσικό. Κάποιοι ηθοποιοί κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και ο σκηνοθέτης τούς ξαναθέλει. Κι εγώ κρατάω πολλούς ηθοποιούς για χρόνια, γιατί σέβονται τα παιδιά μου», εξήγησε.

Όσο για την τηλεόραση, η Κάρμεν Ρουγγέρη παραδέχθηκε ότι πλέον είναι ιδιαίτερα επιλεκτική στις προτάσεις που δέχεται.

«Κάποια guest κάνω, αλλά είμαι πολύ επιλεκτική πια», ανέφερε.

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