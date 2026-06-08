Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες/ βίντεο από Breakfast@Star

Τη δεύτερη θέση στον αγώνα της Formula 1 που διεξήχθη την Κυριακή 7 Ιουνίου κατέκτησε ο οδηγός της Ferrari, Λιούις Χάμιλτον και λίγα λεπτά μετά τη λήξη έστειλε ένα τρυφερό φιλί στην αγαπημένη του.

The moment Lewis Hamilton gently moved Kim Kardashian to a different spot so he could get a clear view.

What a way to treat a mother of four. pic.twitter.com/Kw3uFMZJcF — Agent Big Wiz (@MachalaaAgent) June 7, 2026



Η διάσημη τηλεπερσόνα άλλωστε είναι εκεί σε κάθε αγώνα του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή και τον εμψυχώνει!Το φιλί ωστόσο δεν ήταν η μόνη τρυφερή κίνηση του Λιουίς προς την Κιμ καθώς λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει ο μεγάλος αγώνας τη μετακίνησε σε καλύτερη θέση προκειμένου να βλέπει καλύτερα.

H Kim Kardashian καμάρωσε τον αγαπημένο της/ φωτογραφία από apimages/ Philippe Magoni

Η Κιμ είχε φτάσει Μονακό με σκάφος ενώ μαζί της ήταν η αδερφή της Κλόε Καρντάσιαν, και ένας φίλος της ο Σάιμον Χακ.

Kim Kardashian watches on as Lewis Hamilton lifts the P2 trophy on the podium! 🏆✨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/2OcFYWIR6I — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Ο Λιουίς μετά το τέλος του αγώνα συνεχάρη τον νικητή Κίμι Αντονέλι. Ο οδηγός της Ferrari που αγωνίζεται στα καρτ από 10 ετών, και η επιχειρηματίας της γνωστής οικογένειας Καρντάσιαν γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια όμως εδώ και περίπου έναν χρόνο είναι μαζί.

Ο Lewis Hamilton, Kimi Antonelli/ φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος: Fatima Shbair

Ο Λιουίς ο οποίος αγωνίζεται με την ομάδα της Scuderia Ferrari F1 ήταν φίλος του πρώην συζύγου της Κιμ Κάνιε Γουέστ και έκαναν όλοι μαζί παρέα. Μέσα από εκείνον η γνωστή τηλεπερσόνα γώρισε τον Λιουίς.

Το ζευγάρι πλέον δεν κρύβεται καθώς ααθανατίστηκαν μαζί στο Coachella καθώς και στον τελικό του Super Βowl. To ζευγάρι βρέθηκε στη VIP σουίτα ενώ μαζί τους ήταν η Kendall Jenner, ο Justin Bieber και ο Jay-Z.

Lewis Hamilton & Kim Kardashian στο VIP Lounge του Super Bowl /Φωτογραφία Profimedia