O σχολιασμός των θεμάτων που έπεσαν στο μάθημα Αρχές Βιολογικής Γεωργίας - Εκπαιδευτικός Όμιλος «Πουκαμισάς»

Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των πανελληνίων από τα ΕΠΑΛ. Συγκεκριμένα οι μαθητές εξετάστηκαν στα μαθήματα Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ, των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας, των Δικτύων Υπολογιστών και των Αρχών Βιολογικής Γεωργίας στο πλαίσιο των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας στα ΕΠΑΛ

Το star.gr συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμιστάς» παρουσιάζει τις πρώτες απαντήσεις στα παραπάνω μαθήματα.