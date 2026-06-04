Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των πανελληνίων από τα ΕΠΑΛ. Συγκεκριμένα οι μαθητές εξετάστηκαν στα μαθήματα Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ, των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας, των Δικτύων Υπολογιστών και των Αρχών Βιολογικής Γεωργίας στο πλαίσιο των Πανελληνίων Εξετάσεων.
Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας στα ΕΠΑΛ
Το star.gr συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμιστάς» παρουσιάζει τις πρώτες απαντήσεις στα παραπάνω μαθήματα.
- Οι πρώτες απαντήσεις στο μάθημα Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
- Οι τελικές απαντήσεις στο μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ
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