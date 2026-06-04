Πανελλήνιες 2006 ΕΠΑΛ: Οι απαντήσεις στα μαθήματα ειδικότητας

Ανατομία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών, Βιολογική Γεωργία

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Πρώτη Δημοσίευση: 04.06.26, 10:40
O σχολιασμός των θεμάτων που έπεσαν στο μάθημα Αρχές Βιολογικής Γεωργίας - Εκπαιδευτικός Όμιλος «Πουκαμισάς»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σήμερα σε μαθήματα ειδικότητας.
  • Τα μαθήματα περιλάμβαναν Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.
  • Το star.gr σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμιστάς» δημοσίευσε τις πρώτες απαντήσεις.
  • Διατίθενται οι τελικές απαντήσεις για τα μαθήματα Ανατομία - Φυσιολογία ΙΙ και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.
  • Οι πρώτες απαντήσεις για τα Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας είναι επίσης διαθέσιμες.

Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των πανελληνίων από τα ΕΠΑΛ. Συγκεκριμένα οι μαθητές εξετάστηκαν στα μαθήματα Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ, των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας, των Δικτύων Υπολογιστών και των Αρχών Βιολογικής Γεωργίας στο πλαίσιο των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας στα ΕΠΑΛ

Το star.gr συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμιστάς» παρουσιάζει τις πρώτες απαντήσεις στα παραπάνω μαθήματα. 

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