Πανελλήνιες 2026: Τα Θέματα Στα Μαθήματα Ειδικότητας ΕΠΑΛ

Οι μαθητές των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σήμερα στα μαθήματα της Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ, των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας, των Δικτύων Υπολογιστών και των Αρχών Βιολογικής Γεωργίας στο πλαίσιο των Πανελληνίων Εξετάσεων.
Το star.gr σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμισάς» παρουσιάζουν τα θέματα και τις απαντήσεις τους.
- Τα θέματα στο μάθημα Ανατομίας - Φυσιολογίας που έπεσαν στις πανελλήνιες για του υποψήφιους των ΕΠΑΛ
- Τα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας που έπεσαν στις πανελλήνιες για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ
- Τα θέματα στο μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών που έπεσαν στις πανελλήνιες για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ
- Τα θέματα στο μάθημα Βιολογική Γεωργία που έπεσαν στις πανελλήνιες για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ