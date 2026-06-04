Πανελλήνιες 2026: Τα Θέματα Στα Μαθήματα Ειδικότητας ΕΠΑΛ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας στα ΕΠΑΛ

Εξετάστηκαν σε Ανατομία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι μαθητές των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στα μαθήματα Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.
  • Τα θέματα και οι απαντήσεις δημοσιεύθηκαν σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμισάς».
  • Η εξέταση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.
  • Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ συμμετείχαν στις εξετάσεις σήμερα.

Οι μαθητές των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σήμερα στα μαθήματα της Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ, των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας, των Δικτύων Υπολογιστών και των Αρχών Βιολογικής Γεωργίας στο πλαίσιο των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Το star.gr σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμισάς» παρουσιάζουν τα θέματα και τις απαντήσεις τους.

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