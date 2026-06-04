Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι του Πειραιά, όταν ένα ταξί έπεσε στη θάλασσα στην περιοχή της Πύλης Ε4, μέσα στο λιμάνι.
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και ανάσυρσης με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος και στελεχών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Στο σημείο βρίσκεται και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών του Λιμενικού που συνδράμει στις έρευνες.
Έρευνες στον Πειραιά για τον εντοπισμό του ταξί που έπεσε στη θάλασσα - Eurokinissi
Επιπλέον έχει κινητοποιηθεί γερανοφόρο όχημα για την ανάσυρση του οχήματος από τη θάλασσα.
Δύτες έχουν προσεγγίσει το αυτοκίνητο και προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιος ή κάποιοι εγκλωβισμένοι.
Μέχρι στιγμή δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.