Συναγερμός στον Πειραιά: Ταξί έπεσε στο λιμάνι

Επιχείρηση για την ανάσυρση του οχήματος

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Πρώτη Δημοσίευση: 04.06.26, 09:03

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στο λιμάνι του Πειραιά λόγω πτώσης ταξί στη θάλασσα στην Πύλη Ε4.
  • Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και ανάσυρσης από το Λιμενικό Σώμα και κλιμάκιο υποβρύχιων αποστολών.
  • Γερανοφόρο όχημα έχει κινητοποιηθεί για την ανάσυρση του οχήματος.
  • Δύτες ερευνούν αν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα στο ταξί.
  • Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες του περιστατικού.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι του Πειραιά, όταν ένα ταξί έπεσε στη θάλασσα στην περιοχή της Πύλης Ε4, μέσα στο λιμάνι. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και ανάσυρσης με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος και στελεχών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Στο σημείο βρίσκεται και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών του Λιμενικού που συνδράμει στις έρευνες. 

Έρευνες στον Πειραιά για τον εντοπισμό του ταξί που έπεσε στη θάλασσα - Eurokinissi

Έρευνες στον Πειραιά για τον εντοπισμό του ταξί που έπεσε στη θάλασσα - Eurokinissi

Επιπλέον έχει κινητοποιηθεί γερανοφόρο όχημα για την ανάσυρση του οχήματος από τη θάλασσα. 

Δύτες έχουν προσεγγίσει το αυτοκίνητο και προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιος ή κάποιοι εγκλωβισμένοι.

Μέχρι στιγμή δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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