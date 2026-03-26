Τραγωδία στη Λήμνο: Πτώση ΙΧ στο λιμάνι – Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός

Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Μύρινας

Τραγωδία στη Λήμνο: Πτώση ΙΧ στο λιμάνι – Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγωδία στη Λήμνο με πτώση ΙΧ στο λιμάνι.
  • Οδηγός, 67 ετών, ήταν ο μοναδικός επιβάτης του οχήματος.
  • Άγνωστες οι συνθήκες της πτώσης του αυτοκινήτου.
  • Ο οδηγός ανασύρθηκε από το Λιμενικό, αλλά ήταν ήδη αναίσθητος.
  • Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Μύρινας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τραγωδία σημειώθηκε στη Λήμνο, όπου σήμερα το απόγευμα, άγνωστο ακριβώς υπό ποιες συνθήκες και για ποιο λόγο, ΙΧ με μοναδικό επιβαίνοντα τον 67χρονο οδηγό του έπεσε μέσα στο λιμάνι του νησιού.   

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στελέχη του Λιμενικού έσπευσαν να εντοπίσουν μέσα στο όχημα τον οδηγό και να τον ανασύρουν. Δυστυχώς, όπως διαπιστώθηκε μετά τον απεγκλωβισμό του από το ΙΧ ο άτυχος οδηγός δεν είχε τις αισθήσεις του, τον οδηγό και μοναδικό επιβαίνοντα. 

Αμέσως μετά την επιχείρηση ανάσυρσης ο άντρας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Μύρινας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.  
 

