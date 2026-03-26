Τραγωδία στη Λήμνο: Πτώση ΙΧ στο λιμάνι – Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός

Τραγωδία σημειώθηκε στη Λήμνο, όπου σήμερα το απόγευμα, άγνωστο ακριβώς υπό ποιες συνθήκες και για ποιο λόγο, ΙΧ με μοναδικό επιβαίνοντα τον 67χρονο οδηγό του έπεσε μέσα στο λιμάνι του νησιού.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στελέχη του Λιμενικού έσπευσαν να εντοπίσουν μέσα στο όχημα τον οδηγό και να τον ανασύρουν. Δυστυχώς, όπως διαπιστώθηκε μετά τον απεγκλωβισμό του από το ΙΧ ο άτυχος οδηγός δεν είχε τις αισθήσεις του, τον οδηγό και μοναδικό επιβαίνοντα.

Αμέσως μετά την επιχείρηση ανάσυρσης ο άντρας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Μύρινας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

