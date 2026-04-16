Πειραιάς: 54χρονος ΄Έπεσε Με Το Αυτοκίνητό Του Στο Λιμάνι

Συναγερμός σήμανε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όταν ένα επιβατικό όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του και έπεσε στη θάλασσα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Ακτής Ξαβέρη, ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία του κεντρικού λιμανιού, προκαλώντας την άμεση αναστάτωση στους παρευρισκόμενους και τους εργαζόμενους της περιοχής.

Μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν ένας 54χρονος ημεδαπός, ο οποίος βρέθηκε ξαφνικά να παλεύει με τον εγκλωβισμό του στα νερά του λιμένα.

