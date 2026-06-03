Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά της 39χρονης που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθησαν τα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης που κατακρεουργήθηκε από τον σύζυγό της στο σπίτι τους στην Καλαμάτα.

Στα δύο κοριτσάκια ηλικίας 6 και 10 ετών πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις αίματος και ούρων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου παραμένουν υπό φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού ρεπόρτερ Αλέξανδρου Καλαφάτη στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, τα πρώτα αποτελέσματα είναι καθαρά, γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο να τους είχαν χορηγηθεί ηρεμιστικά ή άλλη ουσία, ώστε να μην αντιληφθούν όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της δολοφονίας της μητέρας τους.

Οι εξετάσεις κρίθηκαν απαραίτητες, καθώς είχε δημιουργηθεί προβληματισμός από το γεγονός ότι κοιμόντουσαν όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι μετά το έγκλημα και δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό.

Καλαμάτα: Σε κακή ψυχολογική κατάσταση τα παιδιά

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στην εκπομπή, περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν τα παιδιά τις τελευταίες ώρες, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου με εισαγγελική εντολή.

Ενημερώθηκαν πλέον για τον θάνατο της μητέρας τους παρουσία συγγενικών τους προσώπων και βρίσκονται σε κατάσταση μεγάλης αναστάτωσης και θλίψης.

«Ήταν σημαντικό να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο. Αν αποδεικνυόταν ότι είχαν λάβει ηρεμιστικά, αυτό θα ενίσχυε το σενάριο ενός απόλυτα προσχεδιασμένου εγκλήματος», σχολίασε ο κ. Γιαννάκος, μιλώντας για τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν τα ανήλικα.

Ερωτήματα για το μέλλον των δύο ανήλικων παιδιών που έμειναν μόνα μετά τη δολοφονία της μητέρας τους από τον πατέρα τους / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα πώς τα παιδιά δεν αντιλήφθηκαν τη δολοφονία, παρά τη βία που ασκήθηκε στη μητέρα τους. Εκτιμάται ότι ενδεχομένως είχαν αναπτύξει μηχανισμούς άμυνας λόγω προηγούμενων εντάσεων στο οικογενειακό περιβάλλον και θεωρείται δύσκολο να μην αντιλήφθηκαν τον θόρυβο που προηγήθηκε της τραγωδίας.

Παράλληλα, ερωτήματα προκύπτουν για το μέλλον των δύο ανήλικων παιδιών και το πρόσωπο που θα αναλάβει την επιμέλειά τους. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αδερφή της 39χρονης Βάσως έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να αναλάβει ανατροφή τους, ωστόσο εξετάζονται όλες οι παράμετροι από τις αρμόδιες αρχές, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα