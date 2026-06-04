Ο γιος του ιδρυτή της Mango, μεταφέρεται στο δικαστήριο με χειροπέδες, κατηγορούμενος για τον θάνατο του πατέρα του - Reuters

Εξελίξεις σημειώνονται στο δικαστικό θρίλερ του θανάτου του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, με τις αρχές να αναζητούν μια συνεργάτη της οικογένειας.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έφερε στη δημοσιότητα η εφημερίδα La Vanguardia, η ανακρίτρια Ρακέλ Νιέτο, ζήτησε από την αστυνομία της Καταλονίας να ερευνήσει τη δραστηριότητα μιας θεραπεύτριας από τον Ισημερινό, η οποία το τελευταίο διάστημα παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη σε αρκετά μέλη της οικογένειας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η συγκεκριμένη γυναίκα, κάτοικος Γερμανίας, με τακτικές μετακινήσεις στη Βαρκελώνη για συνεδρίες, δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτη, αλλά θεωρείται πρόσωπο «κλειδί» για να ρίξει φως στην περίπλοκη αυτή υπόθεση. Μάλιστα είχε ήδη αναφερθεί στο βούλευμα προσωρινής κράτησης, στο οποίο αναφέρεται η «εμμονή» του γιου του ιδρυτή της Mango να χειραγωγήσει τον πατέρα του, ώστε να του μεταβιβάσει μέρος της κληρονομιάς του, όσο ήταν ακόμα εν ζωή.

Ερευνάται ο ρόλος θεραπεύτριας που φέρεται να παρακολουθούσε τον ιδρυτή της Mango και άλλα μέλη της οικογένειάς του - Reuters

Όπως αναφέρει η La Vanguardia, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη θεραπεύτρια, η οποία κατέθεσε ήδη στην αστυνομία και επικαλέστηκε το επαγγελματικό απόρρητο για να μην απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις, ενήργησε υπέρ του να λάβει ο Τζόναθαν Άντικ τα συγκεκριμένα χρήματα.

Η τελευταία αυτή δικαστική απόφαση επαναλαμβάνει την εκτίμηση περί «ενεργού, προμελετημένης και προσχεδιασμένης συμμετοχής» του Τζόναθαν Άντικ στον θάνατο του πατέρα του. Για να διερευνηθεί η πιθανή συμμετοχή ή επιρροή «τρίτων προσώπων», η δικαστής θεωρεί αναγκαίο να εξακριβωθεί η ταυτότητα και το περιεχόμενο όλων των επικοινωνιών που πραγματοποίησε ο κατηγορούμενος τον Δεκέμβριο του 2024, οι οποίες «ενδέχεται να ρίξουν φως στη διαδικασία διαμόρφωσης της πρότασης για την εκδρομή και στο κατά πόσον συμμετείχαν ή όχι άλλα πρόσωπα».

Mango: Ο Τζόναθαν Άντικ προσκόμισε βίντεο με προηγούμενες πτώσεις του πατέρα του

Τα ευρήματα της έρευνας που διήρκησε ενάμιση χρόνο είναι σαφή, καθώς αποδεικνύουν ότι ο γιος είχε πάει στο μοιραίο ορεινό πέρασμα του Μονσεράτ τρεις φορές σε διάστημα ενός μήνα, προτού ο πατέρας του χάσει τη ζωή του στο σημείο από πτώση στις 14 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, η υπεράσπιση του Τζόναθαν Άντικ προσκόμισε στο δικαστήριο δύο βίντεο, με σκοπό να επιβεβαιώσουν την αθωότητα του.

Ο γιος του ιδρυτή της Mango προσκόμισε βίντεο που δείχνουν προηγούμενες πτώσεις του πατέρα του, ο οποίος φέρεται να έπασχε από αρθρίτιδα στα γόνατα και να είχε αστάθεια - Ap Images

Μέσα από τα συγκεκριμένα βίντεο, η υπεράσπιση επικαλείται το πρόβλημα αρθρίτιδας που αντιμετώπιζε ο Ισάκ Άντικ και στα δύο του γόνατα, υποστηρίζοντας ότι λόγω αυτού είχε αστάθεια και δυσκολία στην ισορροπία.

📹 Vídeo | La defensa usa una caída previa y la artrosis de Isak Andic para concluir que su muerte en Montserrat fue accidental https://t.co/xFVigSKznl pic.twitter.com/Sg2SvAIFtH — EL PAÍS (@el_pais) May 29, 2026

Το ένα από τα δύο βίντεο είναι από τις 20 Φεβρουαρίου 2024, δέκα μήνες πριν χάσει τη ζωή του και δείχνει τον ιδρυτή της Mango να παραπατά στο λόμπι των κεντρικών γραφείων της Mutua Universal στη Βαρκελώνη. Εκείνη η πτώση αποτράπηκε χάρη στην παρέμβαση ενός δεύτερου ατόμου, το οποίο συγκράτησε τον ιδρυτή της Mango από το να πέσει με το πρόσωπο στο έδαφος. Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας της εταιρείας.

Οι εικόνες από εκείνη την πρώτη, τυχαία πτώση αναλύθηκαν καρέ-καρέ, εξετάστηκαν και ερμηνεύτηκαν μέχρι να προσδιοριστεί ένα συγκεκριμένο πρότυπο κίνησης, το οποίο στη συνέχεια οι πραγματογνώμονες της υπεράσπισης αναπαρήγαγαν στο σημείο όπου πέθανε ο Ισάκ Άντικ.

Η υπεράσπιση επιδίωξε επίσης να δώσει ιατρική εξήγηση για εκείνη την πρώτη τυχαία πτώση. Τα πλάνα της Mutua Universal αναλύθηκαν από τους γιατρούς του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης, Χαβιέρ Λαδρόν δε Γκεβάρα και Γκέμα Άγκιλα Μάνσο.

Η υπεράσπιση του γιου του ιδρυτή της Mango έκανε αναπαράσταση στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του - Reuters

Οι δύο ειδικοί πιστοποιούν ότι ο Ισάκ Άντικ έπασχε από «αμφοτερόπλευρη γοναρθρίτιδα» και παρουσίαζε «τεκμηριωμένη νευροκινητική ανεπάρκεια», η οποία δεν του επέτρεπε να ενεργοποιήσει το προστατευτικό αντανακλαστικό σε περίπτωση πτώσης. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι ο γιος του αγνοούσε αυτή την πάθηση.

Στη δικογραφία δεν υπάρχει καμία αναφορά σε ασθένειες που ενδέχεται να αντιμετώπιζε το θύμα, ενώ στην έκθεση αυτοψίας που συνέταξε η ιατροδικαστής υπηρεσίας το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, αναφέρεται ότι ο εκλιπών βρισκόταν σε καλή κατάσταση υγείας.

Ωστόσο, το πρωί του θανάτου του επιχειρηματία, σύμφωνα με μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, τον είδαν να βάζει πάγο στα γόνατά του πριν από την πεζοπορία με τον γιο του.

Με αυτή την πραγματογνωμοσύνη, η υπεράσπιση επιχειρεί να δώσει επιστημονική εξήγηση για την απουσία τραυμάτων στις παλάμες του θύματος, στοιχείο που η δικαστής Ρακέλ Νιέτο συμπεριλαμβάνει στις ενδείξεις ενοχής κατά του κατηγορουμένου και το οποίο οι ερευνητές των Mossos d'Esquadra της Μαρτορέλ τονίζουν επίσης στις εκθέσεις τους.

Κατά την άποψη των ερευνητών, ο ιδρυτής της Mango δεν έφερε τραύματα στις παλάμες επειδή δεν είχε τη δυνατότητα να αντιδράσει σε μια απρόσμενη πτώση.

Mango: Αναπαράσταση της πτώσης στο σημείο

Ο πραγματογνώμονας της υπεράσπισης μετέβη στο Camí de les Feixades και επέβλεψε επιτόπου μία αναπαράσταση με τη συμμετοχή πολλών ειδικών και συνεργείων λήψης, χρησιμοποιώντας τις ίδιες παραμέτρους με εκείνες της πτώσης στο λόμπι της Mutua Universal.

Με βάση την αναπαράσταση, ο Φρανσίσκο Μάρκο υποστηρίζει ότι τα τραύματα που κατέγραψαν οι ιατροδικαστές στο σώμα του Ισάκ Άντικ είναι συμβατά με πτώση στο βουνό ακολουθώντας το ίδιο πρότυπο με το προηγούμενο περιστατικό στη Βαρκελώνη.

Επιπλέον, στο βουνό υπήρχαν επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως η κατηφορική κλίση του εδάφους, το υγρό υπόστρωμα και τα «ακατάλληλα υποδήματα» που φορούσε το θύμα εκείνο το Σάββατο του Δεκεμβρίου.

Η υπεράσπιση πραγματοποίησε την αναπαράσταση στο Camí de les Feixades χρησιμοποιώντας ανδρείκελο με αισθητήρες και κατέγραψε τη διαδικασία με drones. Σύμφωνα με το σενάριο της αναπαράστασης, αρχικά σημειώνεται παραπάτημα, ακολουθεί πρόσκρουση στην πλαγιά και στη συνέχεια το ανδρείκελο γλιστρά σε πρανές σχεδόν δέκα μέτρων, «σαν σε τσουλήθρα», όπως είχε περιγράψει η δικαστής Ρακέλ Νιέτο στο βούλευμα προφυλάκισης.

Η ολίσθηση αυτή πραγματοποιείται σε πλάγια ύπτια θέση. Μέσα σε αυτά τα μόλις 9,97 μέτρα και με κλίση 45 μοιρών, το ανδρείκελο προσπάθησε ενστικτωδώς να φρενάρει με το δεξί άνω άκρο.

Μετά το πρανές, η μορφολογία του βουνού καταλήγει σε γκρεμό ύψους 87,91 μέτρων, από τον οποίο έπεσε το θύμα, προσκρούοντας επανειλημμένα στα τοιχώματα της χαράδρας μέχρι την τελική πρόσκρουση στο έδαφος. Οι τεχνικοί υπολόγισαν ότι η τελική ταχύτητα έφτασε τα 153 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Ο πραγματογνώμονας υποστηρίζει ότι τα τραύματα που προέκυψαν από την αναπαράσταση «συμπίπτουν» ποιοτικά και ως προς τη θέση τους με εκείνα που έφερε ο Ισάκ Άντικ και τα οποία καταγράφηκαν στην ιατροδικαστική έκθεση. Όπως αναφέρει, «δεν υπάρχει κανένα τραύμα που να μένει ανεξήγητο ούτε απαιτείται κάποιος επιπλέον δυναμικός παράγοντας, ιδίως μια ώθηση».

Με βάση αυτό, η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι ο επιχειρηματίας Ισάκ Άντικ έπεσε τυχαία το μεσημέρι της 14ης Δεκεμβρίου 2024, χωρίς καμία παρέμβαση του γιου του.

Παρόλα αυτά, οι έρευνες για το τι συνέβη ακριβώς εκείνη την μοιραία στιγμή στο ορεινό πέρασμα του Μονσεράτ συνεχίζονται, για να διαπιστωθεί εάν ο Τζόναθαν Άντικ είχε καταστρώσει σχέδιο δολοφονίας του πατέρα του.