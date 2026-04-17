MasterChef 2026: Αυτά είναι τα δύο καλύτερα πιάτα της δοκιμασίας!

Με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τελείωσε η εβδομάδα θρίλερ του MasterChef 2026.

Πρώτος αποχώρησε στην πρώτη ημέρα της εβδομάδας, ο Γιάννης. «Σήμερα, τέταρτη και τελευταία ημέρα, κάποιος από εσάς τους δώδεκα μαγείρεψε για τελευταία φορά. Αυτός που έκανε την πιο αδύναμη προσπάθεια», είπε μετά το τέλος της Δοκιμασίας Αποχώρησης ο Σωτήρης Κοντιζάς.

MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς ανακοίνωσε τα δύο καλύτερα πιάτα της δοκιμασίας

«Πάμε να δούμε για αρχή τις δύο καλύτερες προσπάθειες αυτής της τέταρτης και τελευταίας ημέρας της εβδομάδας θρίλερ», συνέχισε ο σεφ και κριτής.

«Τέσσερις στον εξώστη. Πέτρος, Κωνσταντίνα, Τάσος κι Ανδρέας... φοράνε λευκή ποδιά. Έχουν περάσει ήδη στους δεκαπέντε του φετινού διαγωνισμού. Τις δύο καλύτερες προσπάθειες και αυτομάτως εισιτήριο για τους δεκαπέντε του φετινού διαγωνισμού είχαν σήμερα. Ο Χάρης και η Wasan», ανακοίνωσε στη συνέχεια ο σεφ.

MasterChef: Χάρης & Wasan πήραν τις λευκές ποδιές κι επέστρεψαν στον εξώστη

«Είναι ένα σοβαρό μπουστάρισμα μετά από όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Το να ακούσεις το όνομά σου στα δύο καλύτερα πιάτα για μένα είναι δώρο. Τι να πω;», είπε ο Χάρης στο cue του. «Έκανα ένα από τα καλύτερα πιάτα σήμερα, οπότε προφανώς το να έχεις νεύρα κάνει καλό», σχολίασε με τη σειρά της η Wasan.

«Οι δύο καλύτερες προσπάθειες για σήμερα. Λευκή ποδιά, εισιτήριο στη δεκαπεντάδα. Συγχαρητήρια Χάρη. Συγχαρητήρια Wasan», τους είπε ο Σωτήρης Κονιτζάς δίνοντάς τους τις λευκές ποδιές.

MasterChef: Η Wasan σχολίασε στη στάση του Πέτρου μετά τη νίκη της

Στη συνέχεια η Wasan εξέφρασε το παράπονό της για τους συμπαίκτες της: «Ο Πέτρος δεν πλησίασε καν, αλλά εντάξει, ξέρεις πώς είναι. Είναι αναστατωμένος. Πληγώθηκε ο εγωισμός του. Ξέρεις κάτι; Αυτός το ξεκίνησε όλο αυτό. Δε μου συμπεριφέρεσαι έτσι. Δε μου φέρεσαι έτσι και μετά περιμένεις να είμαι σε φάση "όλα καλά μεταξύ μας;". Όχι. Όχι, δεν είμαστε καλά. Θα σου μιλήσω μόνο αν ζητήσεις συγγνώμη για τις πράξεις σου. Για τον τρόπο που με περιθωριοποίησες και προσπάθησες να τιμωρήσεις την Κωνσταντίνα. Τόσο απλά. Είναι ξεκάθαρο ότι η κόκκινη ομάδα μού φέρεται καλύτερα, ενώ για την μπλε ομάδα δε με νοιάζει κανένας εκεί πέρα, εκτός από την Κωνσταντίνα».

