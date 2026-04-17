MasterChef 2026: Αυτά είναι τα δύο καλύτερα πιάτα της δοκιμασίας!

Πήραν τις λευκές ποδιές κι επέστρεψαν ασφαλείς στον εξώστη

17.04.26 , 00:50 MasterChef: Ηχηρή αποχώρηση από τον διαγωνισμό - «Κλείδωσε» η τελική 15άδα
17.04.26 , 00:10 MasterChef 2026: Αυτά είναι τα δύο καλύτερα πιάτα της δοκιμασίας!
16.04.26 , 23:45 Κριτές MasterChef: «Γιώργο, έχεις κάνει παιδικά λάθη! Δεν το περίμενα!»
16.04.26 , 23:19 Light - Άννα Θεοδωρίδη: Φωτογραφίζονται με τον έξι μηνών γιο τους
16.04.26 , 23:13 Τα Φιλαράκια: Ο «Joey» επιστρέφει στην τηλεόραση με αστυνομικό δράμα
16.04.26 , 22:56 Κατερίνα Στικούδη: Η ηλικία, η καταγωγή, οι σπουδές και τα παιδιά
16.04.26 , 22:53 Αργοστόλι: «Ο 23χρονος έψαχνε για δόλωμα» - Ξεσπά φίλη της Μυρτώς
16.04.26 , 22:34 Κολοκυθάς για σχέση με Αναστασοπούλου: «Η αγάπη θα υπάρχει για πάντα»
16.04.26 , 22:32 Επίθεση χάκερς στην Booking - Ανησυχία για διαρροή προσωπικών δεδομένων
16.04.26 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 16/4/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 5.000.000 ευρώ
16.04.26 , 22:05 Στεφανία Γουλιώτη: Εντυπωσιασμένη από το Μάτσου Πίτσου!
16.04.26 , 22:01 Λαζαρίδης: Θα επιστρέψει εντόκως μισθούς που δεν του αναλογούσαν!
16.04.26 , 21:25 Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης
16.04.26 , 21:25 MasterChef: Σε ποιους μοίρασε τους βαθμούς του ο Πέτρος;
16.04.26 , 21:20 MasterChef 2026: Η Δοκιμασία Αποχώρησης, τα υλικά και οι κανόνες
Μαρίνα Σταυράκη: Τρελά ερωτευμένη - Ποιος είναι ο Τούρκος σύντροφός της
Πολίτη για Βίσση: «Έχει ο καιρός γυρίσματα, που λέει κι άλλη τραγουδίστρια»
Κολοκυθάς για σχέση με Αναστασοπούλου: «Η αγάπη θα υπάρχει για πάντα»
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
Αργοστόλι: H επικοινωνία της Μυρτώς με 66χρονο το μοιραίο βράδυ
Μιμή Ντενίση: «Η κόρη μου είναι ο πιο μεγάλος σταθμός στη ζωή μου»
Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου: Μαζί στη ζωή μαζί και στη σκηνή
«Λύγισε» ο Τζώρτζογλου για τη Μαριόλα: «Μαχαιριά στην καρδιά»
Σοφία Μουτίδου: Η δημόσια εξομολόγηση για την αυτοκτονία του συζύγου της
MasterChef: Ηχηρή αποχώρηση από τον διαγωνισμό - «Κλείδωσε» η τελική 15άδα
Περισσότερα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης αποχώρησε από το MasterChef 2026 στην πρώτη ημέρα της εβδομάδας δοκιμασίας.
  • Οι δύο καλύτερες προσπάθειες της τελευταίας ημέρας ήταν του Χάρη και της Wasan, οι οποίοι κέρδισαν λευκές ποδιές.
  • Ο Χάρης δήλωσε ότι η αναγνώριση των πιάτων του είναι δώρο, ενώ η Wasan τόνισε την πίεση που ένιωσε.
  • Η Wasan εξέφρασε παράπονα για τη συμπεριφορά των συμπαικτών της, κυρίως προς τον Πέτρο.
  • Η εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από ένταση και συγκρούσεις μεταξύ των διαγωνιζομένων.

Με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τελείωσε η εβδομάδα θρίλερ του MasterChef 2026

Πρώτος αποχώρησε στην πρώτη ημέρα της εβδομάδας, ο Γιάννης. «Σήμερα, τέταρτη και τελευταία ημέρα, κάποιος από εσάς τους δώδεκα μαγείρεψε για τελευταία φορά. Αυτός που έκανε την πιο αδύναμη προσπάθεια», είπε μετά το τέλος της Δοκιμασίας Αποχώρησης ο Σωτήρης Κοντιζάς

MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς ανακοίνωσε τα δύο καλύτερα πιάτα της δοκιμασίας

«Πάμε να δούμε για αρχή τις δύο καλύτερες προσπάθειες αυτής της τέταρτης και τελευταίας ημέρας της εβδομάδας θρίλερ», συνέχισε ο σεφ και κριτής.

Κριτές MasterChef: «Γιώργο, έχεις κάνει παιδικά λάθη! Δεν το περίμενα!»

«Τέσσερις στον εξώστη. Πέτρος, Κωνσταντίνα, Τάσος κι Ανδρέας... φοράνε λευκή ποδιά. Έχουν περάσει ήδη στους δεκαπέντε του φετινού διαγωνισμού. Τις δύο καλύτερες προσπάθειες και αυτομάτως εισιτήριο για τους δεκαπέντε του φετινού διαγωνισμού είχαν σήμερα. Ο Χάρης και η Wasan», ανακοίνωσε στη συνέχεια ο σεφ.

MasterChef: Χάρης & Wasan πήραν τις λευκές ποδιές κι επέστρεψαν στον εξώστη

«Είναι ένα σοβαρό μπουστάρισμα μετά από όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Το να ακούσεις το όνομά σου στα δύο καλύτερα πιάτα για μένα είναι δώρο. Τι να πω;», είπε ο Χάρης στο cue του. «Έκανα ένα από τα καλύτερα πιάτα σήμερα, οπότε προφανώς το να έχεις νεύρα κάνει καλό», σχολίασε με τη σειρά της η Wasan.

«Οι δύο καλύτερες προσπάθειες για σήμερα. Λευκή ποδιά, εισιτήριο στη δεκαπεντάδα. Συγχαρητήρια Χάρη. Συγχαρητήρια Wasan», τους είπε ο Σωτήρης Κονιτζάς δίνοντάς τους τις λευκές ποδιές.

MasterChef: Σε ποιους μοίρασε τους βαθμούς του ο Πέτρος;

MasterChef: Η Wasan σχολίασε στη στάση του Πέτρου μετά τη νίκη της

Στη συνέχεια η Wasan εξέφρασε το παράπονό της για τους συμπαίκτες της: «Ο Πέτρος δεν πλησίασε καν, αλλά εντάξει, ξέρεις πώς είναι. Είναι αναστατωμένος. Πληγώθηκε ο εγωισμός του. Ξέρεις κάτι; Αυτός το ξεκίνησε όλο αυτό. Δε μου συμπεριφέρεσαι έτσι. Δε μου φέρεσαι έτσι και μετά περιμένεις να είμαι σε φάση "όλα καλά μεταξύ μας;". Όχι. Όχι, δεν είμαστε καλά. Θα σου μιλήσω μόνο αν ζητήσεις συγγνώμη για τις πράξεις σου. Για τον τρόπο που με περιθωριοποίησες και προσπάθησες να τιμωρήσεις την Κωνσταντίνα. Τόσο απλά. Είναι ξεκάθαρο ότι η κόκκινη ομάδα μού φέρεται καλύτερα, ενώ για την μπλε ομάδα δε με νοιάζει κανένας εκεί πέρα, εκτός από την Κωνσταντίνα».

