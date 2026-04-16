Αργοστόλι: «Ο 23χρονος έψαχνε για δόλωμα» - Ξεσπά φίλη της Μυρτώς

Νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την τραγωδία στην Κεφαλονιά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς, προκαλούν έντονες αντιδράσεις και ανοίγουν νέα ερωτήματα για τις συνθήκες της υπόθεσης.

Η παιδική φίλη της 19χρονης προχώρησε σε σοβαρές αιχμές για τον ρόλο του 23χρονου φίλου της αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να την χρησιμοποίησε ως «δόλωμα».

Η γνωριμία τους μετρά μόλις δύο μήνες, όπως αποκάλυψε η φίλη της κοπέλας στο Star.

«Πιστεύω ότι μπορεί να έψαχνε για δόλωμα. Υποθέτω ότι όλο αυτό ήταν δόλος. Ναι το υποθέτω. Γιατί δε μιλάμε για έναν αθώο 23χρονο. Δε μιλάμε για ένα συνηθισμένο 23χρονο παιδί... Που σίγουρα αυτός θα έχει πλησιάσει και άλλα κορίτσια και ήξερε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αργοστόλι: Νέα στοιχεία βρέθηκαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου

Οι αρχές που ερεύνησαν τον χώρο όπου συναντήθηκε η 19χρονη με τους δύο νεαρούς εντόπισαν στο δωμάτιο, εντόπισαν πετσέτες, κηλίδες αίματος και τεχνητές βλεφαρίδες, στοιχεία που έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση.

Αργοστόλι: Νέα καταγγελία σε βάρος του πρώην αρσιβαρίστα

Τα στόματα στο Αργοστόλι ανοίγουν μετά τον θάνατο της Μυρτώς. Στις αρχές προσήλθε γυναίκα η οποία προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του πρώην πρωταθλητή της άρσης βαρών.

Όπως υποστήριξε, το καλοκαίρι του 2022, σε μπαρ στο Αργοστόλι, φέρεται να ήπιε ποτό και στη συνέχεια να έχασε τη μνήμη της.

«Αφού κατανάλωσα ένα με δύο ποτά, μετά, χωρίς να θυμάμαι τι μου είχε συμβεί, ξύπνησα την επόμενη ημέρα στο σπίτι μου με πλήρη αμνησία. Με πληροφόρησαν ότι ενώ βρισκόμουν στο μπαρ με είχε πλησιάσει ένα νεαρό άτομο, το οποίο γνώριζα φατσικά και μετά από μικρό χρονικό διάστημα άρχιζα να χορεύω μαζί του και να με φιλάει, πράξεις τις οποίες εγώ ποτέ δεν έκανα», φέρεται να είπε.

Οι ισχυρισμοί αυτοί εξετάζονται από τις αρχές.

Αργοστόλι: Η στάση του 23χρονου και τα ερωτήματα στην έρευνα

Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν, με τον 23χρονο φίλο της Μυρτώς να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, φέρεται να αποδίδει ευθύνες στη Μυρτώ, ενώ εξετάζονται οι κινήσεις του πριν και μετά το μοιραίο περιστατικό.

Ο 23χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι προσπάθησε να καλέσει ασθενοφόρο, ωστόσο –όπως αναφέρει– άλλοι εμπλεκόμενοι τον απέτρεψαν, εκφράζοντας φόβο μήπως «μπλέξουν».

Πάντως, ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης ξεκαθάρισε ότι η Μυρτώ δεν είχε καμία σχέση με ναρκωτικές ουσίες, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών.

Ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς

Την ίδια ώρα, εξετάζεται υλικό που δείχνει τον 23χρονο να αφήνει το κινητό της Μυρτώς σε καφετέρια, ενώ προηγουμένως φέρεται να είχε καθαρίσει σχολαστικά το δωμάτιο. Ιδιοκτήτης καταστήματος ανέφερε ότι ο νεαρός άφησε το κινητό, λέγοντας πως θα το παραλάβει «μια κοπέλα που τη λένε Μυρτώ».

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος του 23χρονου υποστηρίζει ότι ο εντολέας του βρέθηκε σε μια ιστορία χωρίς να το επιδιώξει και χωρίς να έχει σχέση με τις εξελίξεις.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star