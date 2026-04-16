Αργοστόλι: 9 δικογραφίες σε βάρος του 26χρονου μέσα σε 5 χρόνια

Αργοστόλι: Το βαρύ παρελθόν του 26χρονου & του 22χρονου συλληφθέντων που κατηγορούνται για τον θάνατο της Μυρτώς/ Αλήθειες με τη Ζήνα

Ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών, ο οποίος είναι ένας εκ των τριών συλληφθέντων για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, είχε απασχολήσει αρκετές φορές τις Αρχές, τα τελευταία 5 χρόνια.

Συνολικά, 9 δικογραφίες έχουν σχηματιστεί σε βάρος του από το 2020 έως το 2025, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα.

Αργοστόλι: Ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστα που συνελήφθη για τον θάνατο της Μυρτώς

Aργοστόλι: Το «βαρύ» παρελθόν του 26χρονου

Το 2020 κατηγορήθηκε για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης, εξύβριση και απειλή

Το ίδιο έτος, για πρόκληση ξανά απλής σωματικής βλάβης και εξύβριση

Το 2021 για απειλή

Το 2022 για κ λοπή και φθορά ξένης περιουσίας

Το 2023 για απειλή και τον νόμο περί ναρκωτικών

Το 2024 ξανά για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης

Το 2024 για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας και παραβίαση φύλαξης αρχής

Τον Δεκέμβριο του 2025, κατηγορήθηκε για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

H Μυρτώ θα γινόταν 19 χρόνων τον Αύγουστο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 26χρονος είναι αυτός που πήγε δύο φορές στο δωμάτιο του ξενοδοχείου για να δώσει κοκαΐνη.

Aργοστόλι: Το παρελθόν του 22χρονου αλβανικής καταγωγής

Οι άλλοι δύο συλληφθέντες για τον θάνατο της Μυρτούς είναι ένας 23χρονος (πήγε μαζί με τη Μυρτώ στο δωμάτιο κι ήταν ο τελευταίος που έφυγε από το δωμάτιο) κι ένας 22χρονος αλβανικής καταγωγής.

Ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής έχει επίσης κατηγορηθεί στο παρελθόν και συγκεκριμένα:

το 2017 είχε κατηγορηθεί για φθορά ξένης περιουσίας

Μέσα σε 4 χρόνια , συνελήφθη 6 φορές για παράβαση του ΚΟΚ

Το 2025 κατηγορείται και αυτός για επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή

Οι τρεις συλληφθέντες πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση δια παραλείψεως, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών, μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από την εισαγγελέα.

Το χρονικό

Η 19χρονη Μυρτώ έκλεισε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Αργοστόλι, αργά το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα. Έφτασε εκεί μαζί με τον φίλο της, τον 23χρονο συλληφθέντα.

Μετά από περίπου δύο ώρες, έφτασε στο δωμάτιο ο 26χρονος, ο οποίος έμεινε και αποχώρησε περίπου μισή ώρα αργότερα. Επέστρεψε στο δωμάτιο για δεύτερη φορά γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης 14/4.

Γύρω στις 03:30 έφτασε στην πολυκατοικία ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής και μια ώρα αργότερα, η κάμερα κατέγραψε τον 22χρονο να κατεβαίνει τη σκάλα και από πίσω του να ακολουθεί ο 26χρονος, κρατώντας στα χέρια του τη Μυρτώ.

Στις 05:14 βγήκε από την πολυκατοικία ο 23χρονος φίλος της Μυρτώς, ο οποίος, όπως αποδείχθηκε από την αστυνομική έρευνα, παρέμεινε στο δωμάτιο προκειμένου να το καθαρίσει.

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 04:31 για άτομο που βρισκόταν στον δρόμο. Οι τρεις νεαροί ισχυρίστηκαν στο ΕΚΑΒ ότι δε γνώριζαν το άτυχο κορίτσι.

H Μυρτώ πέθανε από ανακοπή καρδιάς, σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή και πλέον είναι γνωστό από τις μαρτυρίες των συλληφθέντων ότι είχε προηγηθεί χρήση κοκαΐνης. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Aύριο Παρασκευή, θα τελεστεί η κηδεία της.