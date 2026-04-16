Αργοστόλι: 9 δικογραφίες σε βάρος του 26χρονου μέσα σε 5 χρόνια

Το παρελθόν των δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τον θάνατο της Μυρτούς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Αργοστόλι: Το βαρύ παρελθόν του 26χρονου & του 22χρονου συλληφθέντων που κατηγορούνται για τον θάνατο της Μυρτώς/ Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής άρσης βαρών έχει 9 δικογραφίες από το 2020 έως το 2025, περιλαμβάνοντας κατηγορίες για σωματική βλάβη, κλοπή και ναρκωτικά.
  • Συνελήφθη για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι, μαζί με δύο άλλους, και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση δια παραλείψεως.
  • Η Μυρτώ πέθανε από ανακοπή καρδιάς μετά από χρήση κοκαΐνης, σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα.
  • Οι τρεις συλληφθέντες θα απολογηθούν αύριο, ενώ η κηδεία της Μυρτούς θα γίνει την Παρασκευή.
  • Ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής έχει επίσης κατηγορίες στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών, ο οποίος είναι ένας εκ των τριών συλληφθέντων για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, είχε απασχολήσει αρκετές φορές τις Αρχές, τα τελευταία 5 χρόνια. 

Αργοστόλι: «Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα. Μου έριξε το χάπι βιασμού»

Συνολικά, 9 δικογραφίες έχουν σχηματιστεί σε βάρος του από το 2020 έως το 2025, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα.

Aργοστόλι: Το «βαρύ» παρελθόν του 26χρονου

  • Το 2020 κατηγορήθηκε για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης, εξύβριση και απειλή
  • Το ίδιο έτος, για πρόκληση ξανά απλής σωματικής βλάβης και εξύβριση
  • Το 2021 για απειλή
  • Το 2022 για κλοπή και φθορά ξένης περιουσίας
  • Το 2023 για απειλή και τον νόμο περί ναρκωτικών
  • Το 2024 ξανά για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης
  • Το 2024 για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας και παραβίαση φύλαξης αρχής 
  • Τον Δεκέμβριο του 2025, κατηγορήθηκε για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 26χρονος είναι αυτός που πήγε δύο φορές στο δωμάτιο του ξενοδοχείου για να δώσει κοκαΐνη. 

Aργοστόλι: Το παρελθόν του 22χρονου αλβανικής καταγωγής

Οι άλλοι δύο συλληφθέντες για τον θάνατο της Μυρτούς είναι ένας 23χρονος (πήγε μαζί με τη Μυρτώ στο δωμάτιο κι ήταν ο τελευταίος που έφυγε από το δωμάτιο) κι ένας 22χρονος αλβανικής καταγωγής. 

Ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής έχει επίσης κατηγορηθεί στο παρελθόν και συγκεκριμένα:

  • το 2017 είχε κατηγορηθεί για φθορά ξένης περιουσίας
  • Μέσα σε 4 χρόνια, συνελήφθη 6 φορές για παράβαση του ΚΟΚ
  • Το 2025 κατηγορείται και αυτός για επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή

Οι τρεις συλληφθέντες πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση δια παραλείψεως, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών, μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από την εισαγγελέα.

Το χρονικό 

Η 19χρονη Μυρτώ έκλεισε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Αργοστόλι, αργά το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα. Έφτασε εκεί μαζί με τον φίλο της, τον 23χρονο συλληφθέντα. 

Μετά από περίπου δύο ώρες, έφτασε στο δωμάτιο ο 26χρονος, ο οποίος έμεινε και αποχώρησε περίπου μισή ώρα αργότερα. Επέστρεψε στο δωμάτιο για δεύτερη φορά γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης 14/4.

Γύρω στις 03:30 έφτασε στην πολυκατοικία ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής και μια ώρα αργότερα, η κάμερα κατέγραψε τον 22χρονο να κατεβαίνει τη σκάλα και από πίσω του να ακολουθεί ο 26χρονος, κρατώντας στα χέρια του τη Μυρτώ.

Στις 05:14 βγήκε από την πολυκατοικία ο 23χρονος φίλος της Μυρτώς, ο οποίος, όπως αποδείχθηκε από την αστυνομική έρευνα, παρέμεινε στο δωμάτιο προκειμένου να το καθαρίσει. 

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 04:31 για άτομο που βρισκόταν στον δρόμο. Οι τρεις νεαροί ισχυρίστηκαν στο ΕΚΑΒ ότι δε γνώριζαν το άτυχο κορίτσι. 

H Μυρτώ πέθανε από ανακοπή καρδιάς, σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή και πλέον είναι γνωστό από τις μαρτυρίες των συλληφθέντων ότι είχε προηγηθεί χρήση κοκαΐνης. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Aύριο Παρασκευή, θα τελεστεί η κηδεία της. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
 |
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
 |
ΜΥΡΤΩ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
26ΧΡΟΝΟΣ
 |
22ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top