Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Η φωτογραφία για τα 5α γενέθλια της Λίλιμπετ

Έτσι γιόρτασαν τα γενέθλια του... κοριτσιού των ονείρων τους!

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images/Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λίλιμπετ, κόρη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, έκλεισε 5 χρόνια στις 4 Ιουνίου.
  • Η Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσε σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες στο Instagram για τα γενέθλια της κόρης τους.
  • Στις φωτογραφίες, η Λίλιμπετ φαίνεται με τον πρίγκιπα Χάρι και περπατά ξυπόλητη σε κήπο.
  • Η λεζάντα της ανάρτησης περιλάμβανε το μήνυμα "Happy 5th birthday, Lili".
  • Η οικογένεια γιορτάζει και την όγδοη επέτειο γάμου του ζευγαριού, ενώ ετοιμάζεται νέα ταινία για το Netflix.

Η μικρή Λίλιμπετ, κόρη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, έκλεισε τα πέντε της χρόνια την Πέμπτη 4 Ιουνίου και οι γονείς της επέλεξαν να το μοιραστούν με τους εκατομμύρια followers τους, μέσα από σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες.

Παλιότερη οικογενειακή φωτογραφία των Σάσεξ

Παλιότερη οικογενειακή φωτογραφία των Σάσεξ /Φωτογραφία Instagram

Η ανάρτηση της Μέγκαν Μαρκλ

Η Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες της κόρης τους, δίνοντας ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητά τους τα τελευταία χρόνια στην Καλιφόρνια.

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Στο πρώτο καρέ, η Λίλιμπετ φαίνεται στην αγκαλιά του πρίγκιπα Χάρι, ενώ η Μέγκαν Μαρκλ την κοιτάζει χαμογελαστή. Στη δεύτερη εικόνα, η μικρή περπατά ξυπόλυτη σε έναν καταπράσινο κήπο, ο οποίος φημολογείται ότι βρίσκεται στην πολυτελή κατοικία της οικογένειας στο Μοντεσίτο.

Η ανάρτηση της Μέγκαν Μαρκλ για τα 5α γενέθλια της Λίλιμπετ

Η εμφάνιση της Λίλιμπετ

Η Λίλιμπετ εμφανίζεται με αέρινο κεντημένο καλοκαιρινό φόρεμα, ενώ τα κατακόκκινα μαλλιά της είναι λυτά. Η εικόνα της μικρής τράβηξε την προσοχή, καθώς θυμίζει έντονα τον πρίγκιπα Χάρι.

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Το μήνυμα για τα γενέθλια

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Μέγκαν Μαρκλ έγραψε «Our dream girl. Happy 5th birthday, Lili (Το κορίτσι των ονείρων μας. Χαρούμενα πέμπτα γενέθλια)», συνοδεύοντας το μήνυμα με μια κόκκινη καρδιά.

Η οικογενειακή περίσταση έρχεται λίγες ημέρες μετά από μια ακόμη σημαντική στιγμή για το ζευγάρι, καθώς πρόσφατα ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ γιόρτασαν την όγδοη επέτειο του γάμου τους.

Η Μέγκαν Μαρκλ κι ο πρίγκιπας Χάρι στο τελευταίο τους ταξίδι στην Αυστραλία

Η Μέγκαν Μαρκλ κι ο πρίγκιπας Χάρι στο τελευταίο τους ταξίδι στην Αυστραλία /Φωτογραφία AP Images/Jonathan Brady

Τον περασμένο μήνα έγινε γνωστό ότι ετοιμάζεται μια νέα ταινία, βασισμένη στην αληθινή ιστορία Βρετανών στρατιωτών που αποκλείστηκαν και πολιορκήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν. Η Archewell, η εταιρεία παραγωγής του ζευγαριού, αναπτύσσει μια ταινία μεγάλου μήκους για λογαριασμό του Netflix, η οποία βασίζεται στο βιβλίο No Way Out του ταγματάρχη Άνταμ Τζόουετ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την περσινή «ψυχράνση» και τον περιορισμό των σχέσεών τους με την πλατφόρμα.

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Συγκεκριμένα, μετά τη λήξη του προηγούμενου συμβολαίου τους το περασμένο καλοκαίρι, οι δύο πλευρές προχώρησαν σε μια συμφωνία «πρώτης επιλογής» (first-look deal). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Netflix διατηρεί το δικαίωμα της πρώτης άρνησης κι έχει τον πρώτο λόγο για οποιαδήποτε νέα εκπομπή ή πρότζεκτ προτείνουν ο δούκας και η δούκισσα.

Παράλληλα, τον Απρίλιο, ο δούκας και η δούκισσα πραγματοποίησαν μια τετραήμερη επίσκεψη στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας. Το ταξίδι αυτό έγινε σε καθαρά ιδιωτική βάση, δεδομένου ότι το ζευγάρι δεν εκτελεί πλέον επίσημα βασιλικά καθήκοντα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί, εστίασαν το ενδιαφέρον τους στον πολιτισμό των Ιθαγενών, στον αυστραλιανό αθλητισμό και σε διάφορους κοινοφελείς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενώ το πρόγραμμά τους περιλάμβανε και μια επίσκεψη στο Πολεμικό Μνημείο της Αυστραλίας.

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