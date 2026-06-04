Ίνα Ταράντου: Αποκάλυψε τον χωρισμό από τον σύζυγό της

Ίνα Ταράντου: Όσα είπε για τις οικονομικές δυσκολίες, τον χωρισμό από τον σύζυγό της & τα δύο τους παιδιά/ Super Κατερίνα

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της ταξιδιωτικής εκπομπής «Ό,τι αξίζει» της ΕΡΤ, Ίνα Ταράντου, μίλησε για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά της πριν κάποια χρόνια και ανεφερε ότι έχει χωρίσει από τον σύζυγό της, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στη Super Κατερίνα.

«Ξεκίνησα στο δελτίο ειδήσεων του Star το 1994. Μετά, βρέθηκα χωρίς δουλειά από κάποιες ανατροπές της ζωής. Άφησα τα δελτία ειδήσεων σε μια περίοδο της ζωής μου που μόλις είχα παντρευτεί και υπήρχε έτσι κάποια οικονομική δυνατότητα, για να μείνω λίγο με τα παιδιά μου. Πέσαμε πάνω στην κρίση, τα χάσαμε όλα. Πέρασα πολύ δύσκολα κάποια χρόνια και τότε έψαχνα δουλειά», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

Σε άλλο σημείο ανέφερε πως ήταν επιτακτική ανάγκη να βρει μια δουλειά, εξηγώντας: «Δυστυχώς, τότε, πολλοί άντρες άνοιξε η γη κάτω από τα πόδια τους και έπεσαν μέσα και μέχρι να ξαναβγούν έξω, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Και ο άντρας μου το έπαθε αυτό, οπότε έπρεπε να στηρίξω την οικογένεια. Θυμάμαι ότι πήγαινα σε ραντεβού για δουλειά στα βόρεια προάστια κι έψαχνα να βρω πού είναι η παλιά εθνική, γιατί δεν είχα να πληρώσω ούτε τα διόδια».

Πέρασα μια 15 ετία πάρα πολύ δύσκολα. Αρρώστησα από όλο αυτό που συνέβαινε γύρω μου. Τώρα, είμαι σε θέση να πω ότι ήμουν πολύ δυνατή.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον γιο και την κόρη της. «Έχω μεγάλα παιδιά, είναι 22 και 20 ετών. Είναι τα καμάρια μου. Είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτά τα παιδιά. Βίωσαν και εκείνα, που ήταν πολύ μικρά βέβαια όταν συνέβη, αλλά καταλάβαιναν κάπως τις αλλαγές, έτσι, στο σπίτι, αλλά είμαι πολύ περήφανη για εκείνα γιατί και είναι στο πανεπιστήμιο και εργάζονται. Ο γιος μου δηλαδή εργάστηκε σερβιτόρος, βγάζει χρήματα, έχει τα δικά του χρήματα. Η κόρη μου είναι στην υποδοχή ενός εστιατορίου και ξέρουν την αξία των χρημάτων. Είμαι σίγουρη τώρα ότι ό,τι και να μου συμβεί εμένα, μπορούν να στηριχτούν μόνοι τους. Και αυτό είναι παράσημο, πραγματικά, και για μένα και για τον μπαμπά τους που πήραν αυτή την πορεία», είπε χαρακτηριστικά.

Έπειτα, σε ερώτηση της Κατερίνας Καινούργιου, αν είναι ακόμα μαζί με τον σύζυγό της, η Ίνα Ταράντου είπε: «Ο άντρας μου λείπει τα τελευταία χρόνια, είναι στο εξωτερικό».

«Έχουμε χωρίσει ως ζευγάρι, αλλά είμαστε ακόμα μαζί ως οικογένεια. Δηλαδή τον σέβομαι, τον εκτιμώ. Είναι πρότυπο ανδρός πιστεύω ο άντρας μου, παρόλο που και αυτός έτσι δοκιμάστηκε αρκετά. Οπότε υπάρχει αυτός ο αόρατος δεσμός που δένει τις οικογένειες ανεξάρτητα από το αν έχουν χωρίσει ως ζευγάρι ή όχι», αποκάλυψε.