Ίνα Ταράντου: Αποκάλυψε τον χωρισμό από τον σύζυγό της

«Έχουμε χωρίσει ως ζευγάρι, αλλά είμαστε ακόμα μαζί ως οικογένεια»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.06.26 , 16:11 Καλλιθέα: Στον Ι.Ν. Αγίων Πάντων Η Εικόνα Παναγίας Γουμερά
04.06.26 , 16:09 Αλεξάνδρα Νίκα: Γενέθλια με τούρτα έκπληξη και τραγούδι από τον Αργυρό
04.06.26 , 16:00 Τα υπέροχα γνωρίσματα που κάνουν τα μωρά του Ιουνίου να ξεχωρίζουν
04.06.26 , 15:48 Θεσσαλονίκη: Ξέχασαν 17χρονη ΑμΕΑ Σε Λεωφορείο Δομής
04.06.26 , 15:46 Νένα Μεντή, «Μια ζωή» - Ο μονόλογος μιας μοδίστρας του Πέτρου Ζούλια
04.06.26 , 15:43 «Όλα ξεκίνησαν από πόνο στο πόδι»: Συγκινεί ο Σάββας που πάσχει από ALS
04.06.26 , 15:41 Οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα: Σκότωσε αδελφό του
04.06.26 , 15:32 ΜasterChef: Οι δύο μπριγάδες αντιμέτωπες σε μαγειρικές μονομαχίες
04.06.26 , 15:32 Βραβεία ΕΒΕΑ 2026: Επιχειρήσεις και προσωπικότητες που διακρίθηκαν
04.06.26 , 15:23 Γεωργούλης: «Το 2026 έχεις περισσότερες επιλογές στο φλερτ»
04.06.26 , 15:15 Ίνα Ταράντου: Αποκάλυψε τον χωρισμό από τον σύζυγό της
04.06.26 , 15:09 Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Η φωτογραφία για τα 5α γενέθλια της Λίλιμπετ
04.06.26 , 15:06 Στρατηγική επανατοποθέτηση της MORE, για την επόμενη ημέρα στις ΑΠΕ
04.06.26 , 14:50 Άννα Βίσση: «Είμαι πλέον μέλος της οικογένειας Κούστα»
04.06.26 , 14:50 Καλαμάτα: Είχε φτιάξει ψεύτικο προφίλ για να ξεκινήσει μια νέα ζωή
Οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα: Σκότωσε αδελφό του
Σαμ Μπεκίρη: H καταγωγή, τα ταξίδια και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Άννα Βίσση: «Είμαι πλέον μέλος της οικογένειας Κούστα»
Ίνα Ταράντου: Αποκάλυψε τον χωρισμό από τον σύζυγό της
«Όλα ξεκίνησαν από πόνο στο πόδι»: Συγκινεί ο Σάββας που πάσχει από ALS
Καλαμάτα: Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά της 39χρονης
Ανδρέας Καλαντράνης: Το ελληνικό εστιατόριο στην Ελβετία και το Instagram
MasterChef: «Δεν είδαμε το ταλέντο των παιδιών σε αυτό το μενού»
Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρός ο οδηγός του ταξί που έπεσε στη θάλασσα
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ίνα Ταράντου: Όσα είπε για τις οικονομικές δυσκολίες, τον χωρισμό από τον σύζυγό της & τα δύο τους παιδιά/ Super Κατερίνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ίνα Ταράντου αποκάλυψε τον χωρισμό της από τον σύζυγό της κατά τη διάρκεια συνέντευξης.
  • Αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά της και την ανάγκη να βρει δουλειά.
  • Τα παιδιά της, 22 και 20 ετών, εργάζονται και σπουδάζουν, δείχνοντας ανεξαρτησία.
  • Παρά τον χωρισμό, η Ταράντου τόνισε ότι παραμένουν οικογένεια και διατηρούν σεβασμό ο ένας για τον άλλον.
  • Ο σύζυγός της ζει στο εξωτερικό και η ίδια τον θεωρεί πρότυπο ανδρός.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της ταξιδιωτικής εκπομπής «Ό,τι αξίζει» της ΕΡΤ, Ίνα Ταράντου, μίλησε για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά της πριν κάποια χρόνια και ανεφερε ότι έχει χωρίσει από τον σύζυγό της, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στη Super Κατερίνα.

«Ξεκίνησα στο δελτίο ειδήσεων του Star το 1994. Μετά, βρέθηκα χωρίς δουλειά από κάποιες ανατροπές της ζωής. Άφησα τα δελτία ειδήσεων σε μια περίοδο της ζωής μου που μόλις είχα παντρευτεί και υπήρχε έτσι κάποια οικονομική δυνατότητα, για να μείνω λίγο με τα παιδιά μου. Πέσαμε πάνω στην κρίση, τα χάσαμε όλα. Πέρασα πολύ δύσκολα κάποια χρόνια και τότε έψαχνα δουλειά», είπε αρχικά η δημοσιογράφος. 

Σε άλλο σημείο ανέφερε πως ήταν επιτακτική ανάγκη να βρει μια δουλειά, εξηγώντας: «Δυστυχώς, τότε, πολλοί άντρες άνοιξε η γη κάτω από τα πόδια τους και έπεσαν μέσα και μέχρι να ξαναβγούν έξω, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Και ο άντρας μου το έπαθε αυτό, οπότε έπρεπε να στηρίξω την οικογένεια. Θυμάμαι ότι πήγαινα σε ραντεβού για δουλειά στα βόρεια προάστια κι έψαχνα να βρω πού είναι η παλιά εθνική, γιατί δεν είχα να πληρώσω ούτε τα διόδια».

Πέρασα μια 15 ετία πάρα πολύ δύσκολα. Αρρώστησα από όλο αυτό που συνέβαινε γύρω μου. Τώρα, είμαι σε θέση να πω ότι ήμουν πολύ δυνατή.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον γιο και την κόρη της. «Έχω μεγάλα παιδιά, είναι 22 και 20 ετών. Είναι τα καμάρια μου. Είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτά τα παιδιά. Βίωσαν και εκείνα, που ήταν πολύ μικρά βέβαια όταν συνέβη, αλλά καταλάβαιναν κάπως τις αλλαγές, έτσι, στο σπίτι, αλλά είμαι πολύ περήφανη για εκείνα γιατί και είναι στο πανεπιστήμιο και εργάζονται. Ο γιος μου δηλαδή εργάστηκε σερβιτόρος, βγάζει χρήματα, έχει τα δικά του χρήματα. Η κόρη μου είναι στην υποδοχή ενός εστιατορίου και ξέρουν την αξία των χρημάτων. Είμαι σίγουρη τώρα ότι ό,τι και να μου συμβεί εμένα, μπορούν να στηριχτούν μόνοι τους. Και αυτό είναι παράσημο, πραγματικά, και για μένα και για τον μπαμπά τους που πήραν αυτή την πορεία», είπε χαρακτηριστικά. 

Έπειτα, σε ερώτηση της Κατερίνας Καινούργιου, αν είναι ακόμα μαζί με τον σύζυγό της, η Ίνα Ταράντου είπε: «Ο άντρας μου λείπει τα τελευταία χρόνια, είναι στο εξωτερικό».

Ίνα Ταράντου: Αποκάλυψε τον χωρισμό από τον σύζυγό της

«Έχουμε χωρίσει ως ζευγάρι, αλλά είμαστε ακόμα μαζί ως οικογένεια. Δηλαδή τον σέβομαι, τον εκτιμώ. Είναι πρότυπο ανδρός πιστεύω ο άντρας μου, παρόλο που και αυτός έτσι δοκιμάστηκε αρκετά. Οπότε υπάρχει αυτός ο αόρατος δεσμός που δένει τις οικογένειες ανεξάρτητα από το αν έχουν χωρίσει ως ζευγάρι ή όχι», αποκάλυψε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΝΑ ΤΑΡΑΝΤΟΥ
 |
ΧΩΡΙΣΜΟΣ
 |
ΣΥΖΥΓΟΣ
 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top