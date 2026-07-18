Το ξαφνικό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και τον κράτησε μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις χθες, 17 Ιουλίου αποκάλυψε ο Γιώργος Λιβάνης μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι υπέστη οξεία γαστρεντερίτιδα και γι’ αυτόν τον λόγο δεν εμφανίστηκε στην παράσταση «Του αγοριού απέναντι» που πρωταγωνιστεί στο θέατρο Άλσος, αλλά ούτε στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας που τραγουδάει.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το ενδιαφέρον, την αγάπη και τα αμέτρητα μηνύματα που έλαβα. Μια οξεία γαστρεντερίτιδα με ανάγκασε να μη μπορέσω να εμφανιστώ απόψε τόσο στην παράσταση στο Θέατρο Άλσος όσο και στο VogClub Athens.

Θεού θέλοντος και με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, αύριο θα είμαι πολύ καλύτερα και ευελπιστώ να είμαι και πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, τη στήριξη και τις ευχές» έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Λιβάνης.

Δες την ανάρτησή του: