Λιβάνης: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας - Γιατί ακύρωσε τις εμφανίσεις

Δεν εμφανίστηκε ούτε στην παράσταση που συμμετέχει στο Άλσος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.07.26 , 16:17 Γραμμωμένα χέρια: 5 ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι
18.07.26 , 16:13 FIAT Grande Panda: Τώρα με 17.990 ευρώ
18.07.26 , 16:00 «Υγιής Γήρανση». Τι σημαίνει και πώς επηρεάζει την καθημερινότητα σου;
18.07.26 , 15:56 Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Έκλεισε τα 49 και έκανε τον δικό της απολογισμό
18.07.26 , 15:16 Μπάγια Αντωνοπούλου: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο
18.07.26 , 14:48 Κυψέλη: Βρέθηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα
18.07.26 , 14:36 Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Εύβοια
18.07.26 , 14:34 Γαργαλιάνοι: Συνελήφθησαν πρώην πρόεδρος και πυροσβέστης για εμπρησμούς
18.07.26 , 14:19 Λιβάνης: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας - Γιατί ακύρωσε τις εμφανίσεις
18.07.26 , 14:06 Μπαξεβανάκη: «Αισθάνθηκα ότι, μεταφυσικά, με βοήθησε να μπω στο θέατρο»
18.07.26 , 14:05 Ολυμπιακός: Ένας εξτρέμ 20 ως 30 εκατομμύρια! Τι λένε στην Ιταλία για Μόρο
18.07.26 , 14:00 Σκέφτεσαι να συζήσεις; Μήπως οδεύεις προς τον χωρισμό χωρίς να το ξέρεις;
18.07.26 , 13:50 Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Πλήθος επωνύμων στο τελευταίο «αντίο»
18.07.26 , 13:43 Μεγάλη φωτιά στον Κίσσαμο Χανίων - Ήχησε το 112
18.07.26 , 13:25 Μόσχα: Σκοτείνιασε ο ουρανός μετά από επίθεση ουκρανικών drones
Ιωάννα Τούνη: House tour στο νέο της διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη
Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Πλήθος επωνύμων στο τελευταίο «αντίο»
Κυψέλη: Βρέθηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Εύβοια
Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Καταβεβλημένη η σύζυγός του Έλενα Κατραβά
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν
Λιβάνης: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας - Γιατί ακύρωσε τις εμφανίσεις
Μαρία Αντωνά: «5 ώρες στο τιμόνι χωρίς στάση»
Γραμμωμένα χέρια: 5 ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι
FIAT Grande Panda: Τώρα με 17.990 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δηλώσεις του Γιώργου Λιβάνη στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το ξαφνικό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και τον κράτησε μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις χθες, 17 Ιουλίου αποκάλυψε ο Γιώργος Λιβάνης μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Γιώργος Λιβάνης: Τι λέει στον ενός έτους γιο του όταν φεύγει για δουλειά

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι υπέστη οξεία γαστρεντερίτιδα και γι’ αυτόν τον λόγο δεν εμφανίστηκε στην παράσταση «Του αγοριού απέναντι» που πρωταγωνιστεί στο θέατρο Άλσος, αλλά ούτε στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας που τραγουδάει.

Ανδρομάχη Για Τον Γιο Της: «Ο Μπέμπης Είναι Τέλειος» - Video

«Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το ενδιαφέρον, την αγάπη και τα αμέτρητα μηνύματα που έλαβα. Μια οξεία γαστρεντερίτιδα με ανάγκασε να μη μπορέσω να εμφανιστώ απόψε τόσο στην παράσταση στο Θέατρο Άλσος όσο και στο VogClub Athens.

Θεού θέλοντος και με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, αύριο θα είμαι πολύ καλύτερα και ευελπιστώ να είμαι και πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, τη στήριξη και τις ευχές» έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Λιβάνης.

Δες την ανάρτησή του:

λιβανης

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναστασοπούλου: Έκλεισε Τα 49 Και Έκανε Τον Απολογισμό Της
Celebrities & Gossip Νεα
Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Έκλεισε τα 49 και έκανε τον δικό της απολογισμό
Αντωνοπούλου: Οι Αδημοσίευτες Φωτογραφίες Από Το Μαιευτήριο
Celebrities & Gossip Νεα
Μπάγια Αντωνοπούλου: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο
Μπαξεβανάκη: «Αισθάνθηκα Ότι, Μεταφυσικά, Με Βοήθησε Να Μπω»
Celebrities & Gossip Νεα
Μπαξεβανάκη: «Αισθάνθηκα ότι, μεταφυσικά, με βοήθησε να μπω στο θέατρο»
Κηδεία Καριέρε: Πλήθος Επωνύμων Στο Τελευταίο «Αντίο»
Celebrities & Gossip Νεα
Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Πλήθος επωνύμων στο τελευταίο «αντίο»
Κατσούλης: Το Τρυφερό Βίντεο Με Τον Γιο Του Στις Διακοπές
Celebrities & Gossip Νεα
Σάκης Κατσούλης: Το τρυφερό βίντεο με τον γιο του στις διακοπές
Μαρία Αντωνά: «5 ώρες στο τιμόνι χωρίς στάση»
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Αντωνά: «5 ώρες στο τιμόνι χωρίς στάση»
Κηδεία Καριέρε: Καταβεβλημένη Η Σύζυγός Του Έλενα Κατραβά
Celebrities & Gossip Νεα
Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Καταβεβλημένη η σύζυγός του Έλενα Κατραβά
Πρώην παίκτρια του GNTM δέχτηκε πρόταση γάμου
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώην παίκτρια του GNTM δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της
Τίνα Μεσσαροπούλου - Γιώργος Μυλωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Τίνα Μεσσαροπούλου - Γιώργος Μυλωνάκης: Η λαμπερή εμφάνιση σε γάμο!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top