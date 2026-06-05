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Όσα είπε για την Ανδρομάχη και τον μικρό Γεράσιμο στο star.gr

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Ο Γιώργος Λιβάνης συμμετέχει φέτος στην παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι», το νέο καλοκαιρινό μιούζικαλ των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου στο Θέατρο Άλσος.

Ο γνωστός τραγουδιστής αναλαμβάνει έναν ιδιαίτερο ρόλο: αυτόν του αφηγητή της ιστορίας, ερμηνεύοντας μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα.

λιβανης

Στα πλαίσια της συνέντευξης Τύπου, ο τραγουδιστής μίλησε στο star.gr και στη δημοσιογράφο Κατερίνα Καραγιάννη, αποκαλύπτοντας πτυχές της νέας του καθημερινότητας, η οποία πλέον περιστρέφεται γύρω από τη σύζυγό του, Ανδρομάχη, και τον γιο τους, Γεράσιμο.

«Όποιος έρθει θα φύγει γεμάτος»

Ο Γιώργος Λιβάνης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την θεατρική παραγωγή, τονίζοντας πως το κοινό θα ζήσει μια ξεχωριστή εμπειρία.

«Αυτό που εγώ έχω να πω για αυτή την παράσταση είναι ότι όποιος έρθει θα νοσταλγήσει στιγμές, θα περάσει ένα υπέροχο βράδυ με πάρα πολλή μουσική. Είναι αυτό που πραγματικά λείπει αυτή τη στιγμή από την κοινωνία μας. Δεν είναι μόνο ότι είναι μια κωμωδία, δεν είναι μόνο ότι σου περνάει κάποια μηνύματα. Είναι ότι ακούς τόσο ωραία τραγούδια του Μίμη Πλέσσα με τόσο υπέροχη επένδυση από τη μουσική που υπάρχει εδώ πέρα, που όποιος έρθει θα φύγει και το βράδυ του θα είναι γεμάτο» είπε.

 

 

Η νέα ζωή ως μπαμπάς

Ο Γιώργος Λιβάνης διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, καθώς πριν από έναν χρόνο έγινε πατέρας. Ο μικρός Γεράσιμος ήρθε και έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή του με την Ανδρομάχη.

Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά του με πρόβες και εμφανίσεις, ο Γιώργος Λιβάνης προσπαθεί να εξηγεί στον μικρό Γεράσιμο γιατί χρειάζεται να λείπει από το σπίτι.

«Επειδή ο Γεράσιμος έχει αρχίσει και καταλαβαίνει κάποια πραγματάκια και του λέω "ο μπαμπάς πάει στη δουλειά" και αυτά, με κοιτάει λίγο έτσι. Έχει καταλάβει το παιδάκι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να λείπουμε», είπε.

«Θα αφιέρωνα στην Ανδρομάχη όλα τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα»

Στο τέλος της συζήτησης, ο καλλιτέχνης ρωτήθηκε ποιο από τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα θα αφιέρωνε στην Ανδρομάχη. «Όλα», απάντησε αυθόρμητα, ενώ στον γιο του αφιερώνει το «Θα πιω απόψε στο φεγγάρι».

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