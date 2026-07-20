Πέντε χρόνια χωρίς τον Τόλη Βοσκόπουλο: Συγκινεί η Άντζελα Γκερέκου

Το δημόσιο μήνυμα και οι σπάνιες φωτογραφίες που μοιράστηκε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συμπληρώθηκαν πέντε χρόνια από τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου, του «Πρίγκιπα» του ελληνικού τραγουδιού.
  • Η Άντζελα Γκερέκου τίμησε τη μνήμη του με συγκινητική ανάρτηση στα social media, μοιράζοντας οικογενειακές φωτογραφίες.
  • Στην ανάρτησή της, ανέφερε: «Πέντε χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με σένα».
  • Ο Τόλης Βοσκόπουλος και η Άντζελα Γκερέκου παντρεύτηκαν το 1996 και απέκτησαν την κόρη τους το 2001.
  • Η φωνή του Τόλη Βοσκόπουλου παραμένει ζωντανή στις καρδιές των θαυμαστών του.

Πέντε ολόκληρα χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από την ημέρα που ο «Πρίγκιπας» του ελληνικού τραγουδιού, ο Τόλης Βοσκόπουλος, πέρασε στην αθανασία. Η απώλειά του άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο πεντάγραμμο, αλλά και στις καρδιές όσων τον λάτρεψαν μέσα από τις διαχρονικές επιτυχίες του.

Με αφορμή αυτή τη θλιβερή επέτειο, η Άντζελα Γκερέκου θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του με έναν άκρως συγκινητικό τρόπο μέσα από τα social media. Η γνωστή ηθοποιός και πρόεδρος του ΕΟΤ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες, «ξεφυλλίζοντας» το άλμπουμ της κοινής τους ζωής.

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Η Άντζελα Γκερέκου και ο Τόλης Βοσκόπουλος αγκαλιά με την κόρη τους, Μαρία Βοσκοπούλου

Η Άντζελα Γκερέκου και ο Τόλης Βοσκόπουλος αγκαλιά με την κόρη τους, Μαρία Βοσκοπούλου

Στην ανάρτησή της πρωταγωνιστούν σπάνια οικογενειακά στιγμιότυπα, γεμάτα χαμόγελα, έρωτα και τρυφερότητα, δίπλα στον άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή της και με τον οποίο απέκτησε την κόρη τους, Μαρία Βοσκόπουλου.

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Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1996

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1996

«Πέντε χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με σένα», ήταν τα γεμάτα νόημα λόγια με τα οποία συνόδευσε την ανάρτησή της.

Όπως ήταν φυσικό, τα σχόλια και τα μηνύματα αγάπης από τους θαυμαστές του μεγάλου ερμηνευτή «έπεσαν βροχή». Μπορεί ο Τόλης Βοσκόπουλος να μην είναι πια εδώ, η φωνή του όμως θα συνεχίσει να μας συντροφεύει για πάντα. 

Ο Τόλης Βοσκόπουλος και η Άντζελα Γκερέκου παντρεύτηκαν στις 2 Αυγούστου 1996, σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους γάμους της ελληνικής σόουμπιζ, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Κέρκυρας. Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν ο δημοσιογράφος Τέρενς Κουίκ και ο επιχειρηματίας Στέργιος Βρούσγος.

Η τελετή άφησε εποχή, αποτελώντας το κοσμικό γεγονός της χρονιάς, με την Άντζελα Γκερέκου να κλέβει τις εντυπώσεις φορώντας ένα πρωτοποριακό και κομψό νυφικό, δημιουργία του σχεδιαστικού διδύμου Χάρης - Άγγελος. Ο γάμος τους επισφράγισε έναν μεγάλο έρωτα που κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του Τόλη Βοσκόπουλου, ενώ το 2001 απέκτησαν την κόρη τους, Μαρία.

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ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ
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ΤΟΛΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
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