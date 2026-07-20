Με αφορμή την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, στις 20 Ιουλίου, η ερμηνεύτρια Τζώρτζια Μαυρουδή παρουσιάζει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Αμμόχωστος», μια βαθιά συγκινητική μουσική κατάθεση αφιερωμένη στη μνήμη, τη νοσταλγία και την ακατάλυτη ελπίδα της επιστροφής.

Η «Αμμόχωστος» δεν είναι απλώς ένα τραγούδι. Είναι μια μουσική αφήγηση που ζωντανεύει τις μνήμες μιας πόλης-σύμβολο, μιας πόλης που παραμένει βαθιά χαραγμένη στις καρδιές των Κυπρίων και όλων των Ελλήνων. Μέσα από την ερμηνεία της Τζώρτζιας Μαυρουδή, οι στίχοι αποκτούν ιδιαίτερη δύναμη, μεταφέροντας το διαχρονικό μήνυμα ότι η ιστορική μνήμη δεν ξεθωριάζει ποτέ.

Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφει ο Μάριος Ιακώβου, ενώ τους στίχους συνυπογράφουν ο Μάριος Ιακώβου και ο Δημήτρης Γιώτης, δημιουργώντας ένα έργο που αποτυπώνει με ευαισθησία τον πόνο της προσφυγιάς, αλλά και τη δύναμη της ελπίδας.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερα συγκινητικό music video, σε σκηνοθεσία του Danny Darla, ο οποίος, μέσα από δυνατές εικόνες, μεταφέρει στον θεατή τη νοσταλγία, τη μνήμη και την προσμονή της επιστροφής στην Αμμόχωστο.

Με σεβασμό στην ιστορία και στις χιλιάδες οικογένειες που βίωσαν τον ξεριζωμό, το τραγούδι αποτελεί έναν φόρο τιμής στους ανθρώπους που κράτησαν ζωντανή την ελπίδα, αλλά και μια υπενθύμιση στις νεότερες γενιές πως η Αμμόχωστος δεν είναι μόνο μια πόλη, αλλά ένα διαχρονικό σύμβολο πολιτισμού, προσφυγιάς και προσμονής.

Η Τζώρτζια Μαυρουδή, με την ευαισθησία και την εκφραστικότητά της, ερμηνεύει το «Αμμόχωστος» με βαθύ συναίσθημα, χαρίζοντας ζωή σε μια δημιουργία που φιλοδοξεί να αγγίξει κάθε ακροατή και να ενώσει τις φωνές της μνήμης με εκείνες της ελπίδας

Το «Αμμόχωστος» κυκλοφορεί με αφορμή την επέτειο της 20ής Ιουλίου, ως μια μουσική υπενθύμιση ότι η ιστορία δεν ξεχνιέται, η μνήμη παραμένει ζωντανή και η ελπίδα για δικαίωση συνεχίζει να φωτίζει τις καρδιές όλων.