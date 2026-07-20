Μουντιάλ: «Κάηκε» η Ισπανία, αποθέωση για τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές

Γιόρτασαν μέχρι το πρωί οι Ισπανοί, στην Μαδρίτη και στη Βαρκελώνη

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Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφίες ΑΡ
Ισπανικό χρώμα στην Times Square από τους οπαδούς των Πρωταθλητών Κόσμου

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Η Ισπανία είναι Πρωταθλήτρια Κόσμου, αφού επικράτησε με σκορ 1-0 επί της Αργεντινής ύστερα από ένα συγκλονιστικό αλλά μονόπλευρο παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, χάρη στο τέρμα του Φεράν Τόρες

Μουντιάλ 2026: Παγκόσμια Πρωταθλήτρια η Ισπανία με «matador» Τόρες

Με το σφύριγμα της λήξης, χιλιάδες Ισπανοί ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς σε όλες τις πόλεις της χώρας, ενώ στα χρώματα της Ισπανίας «βάφτηκε» και η περίφημη Times Square της Νέας Υόρκης, από τους οπαδούς που γόρτασαν με την ψυχή τους.

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Χιλιάδες κόσμου, στους δρόμους της Μαδρίτης / Φωτογραφία ΑΡ

Στη Μαδρίτη, επίκεντρο των πανηγυρισμών, ήταν όπως πάντα η Πλατεία της Κυβέλης (Plaza De Cibeles) εκεί όπου παραδοσιακά συγκεντρώνονται οι φίλαθλοι για να γιορτάσουν κάποια μεγάλη επιτυχία είτε της Εθνικής είτε της Ρεάλ Μαδρίτης.

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Η Βαρκελώνη ξενύχτησε για τους Πρωταθλητές Κόσμου / Φωτογραφία ΑΡ

Στη Βαρκελώνη, ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί από νωρίς στην παραλιακή ζώνη και συγκεκριμένα στο Parc del Forum. Όταν η Ισπανία σημείωσε το γκολ (με τον παίκτη της Μπαρτσελόνα Φεράν Τόρες), η νύχτα έγινε μέρα από τους πανηγυρισμούς, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στον ίδιο χώρο και χωρίς κανένα πρόβλημα, υπήρχαν και Αργεντινοί φίλαθλοι, οι οποίοι είχαν σημαίες της χώρας τους και υποστήριζαν την παρέα του Λόνελ Μέσι

Μουντιάλ: «Κάηκε» η Ισπανία, αποθέωση για τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές

Ανάλογοι πανηγυρισμοί υπήρχαν και στις υπόλοιπες ισπανικές πόλεις. Από τον Νότο της Ανδαλουσίας μέχρι τις Βορειοδυτικές επαρχίες της Γαλικίας, οι Ισπανοί γιόρτασαν με την ψυχή τους, το θρίαμβο της αγαπημένης τους «Ρόχα»

Πέρα από τον απλό κόσμο, πολλοί διάσημοι έσπευσαν να μοιραστούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσωπικές τους στιγμές λίγο μετά τη νίκη της Εθνικής τους. Ένας από αυτούς ο διάσημος παλαίμαχος τενίστας, και γωστός ποδοσφαιρόφιλος, ο Ράφα Ναδάλ, ο οποίος ανέβασε βίντεο από τους πανηγυρισμούς σε φιλικό του σπίτι. 

Η αποστολή της ομάδας αναμένεται σήμερα, και θα ακολουθήσει παρέλαση στους δρόμους της Μαρδίτης προς τιμή των θριαμβευτών. 

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