Τσιμτσιλή: Το chic beach look με γαλάζιο ολόσωμο μαγιό & κίτρινο πουκάμισο

Η αντίθεση των χρωμάτων δένουν απόλυτα με το φυσικό σκηνικό της Πάρου

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Celebrities & Gossip Νεα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Oι ευχές της για καλό καλοκαίρι στην τελευταία εκπομπή για φέτος/ βίντεο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάρο.
  • Φόρεσε γαλάζιο ολόσωμο μαγιό και κίτρινο cropped πουκάμισο, ιδανικό για beachwear.
  • Το look της συνδυάζει απλότητα και κομψότητα, ακολουθώντας τις φετινές τάσεις του resortwear.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες από την παραλία και στιγμιότυπα με την οικογένειά της.
  • Περνά κάθε καλοκαίρι στην Πάρο με τον σύζυγό της και τα τρία τους παιδιά.

Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάρο απολαμβάνει η Σταματίνα Τσιμισιλή και από το νησί των Κυκλάδων «παραδίδει μαθήματα» για elegant chic look!

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές στην Πάρο

H παρουσιάστρια του Happy Day δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες της από την παραλία, με το beachwear της να δένει τέλεια με το φυσικό σκηνικό. 

Συγκεκριμένα, φόρεσε ένα γαλάζιο ολόσωμο μαγιό και ένα κίτρινο printed cropped πουκάμισο, τα οποία ταίριαζαν απόλυτα με το γαλάζιο της θάλασσας και το χρυσαφί της αμμουδιάς. 

Τσιμτσιλή: Το chic beach look με γαλάζιο ολόσωμο μαγιό & κίτρινο πουκάμισο/ Instagram

Τσιμτσιλή: Το chic beach look με γαλάζιο ολόσωμο μαγιό & κίτρινο πουκάμισο/ Instagram

Αυτό που κάνει το look της ξεχωριστό, με το συνολικό styling να παραμένει λιτό και χωρίς υπερβολές, είναι η αντίθεση του έντονου κίτρινου με το γαλάζιο του μαγιό, που παραπέμπει στις φετινές τάσεις του resortwear. Έτσι, το beach look της είναι ιδανικό για εμφανίσεις από την παραλία μέχρι το beach bar.

«Καλή Κυριακή», έγραψε στη λεζάντα του carousel φωτογραφιών της.

Τσιμτσιλή: Το  look με halter top για βόλτες στην Πάρο/ instagram

Τσιμτσιλή: Το  look με halter top για βόλτες στην Πάρο/ instagram

Στη συνέχεια, δημοσίευσε μερικά Instastories της με καλοκαιρινά στιγμιότυπα από την Πάρο. Σ' ένα από αυτά, ποζάρει πάνω σε ένα καΐκι, φορώντας λευκό σορτς, λευκό μαγιό και halter top που μοιάζει με μαντήλι. 

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η stylish πρωινή εμφάνιση στην Πάρο

Τσιμτσιλή: Στιγμιότυπο από τις διακοπές στην Πάρο/ instagram

Τσιμτσιλή: Στιγμιότυπο από τις διακοπές στην Πάρο/ instagram

Σε άλλη, ποζάρει καθισμένη στην προκυμαία, κοιτώντας το λιμανάκι της Νάουσας, φορώντας ριγέ πουκαμίσα.

Σε καλοκαιρινό mood η Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι διακοπές της στην Πάρο

Τσιμτσιλή: Στιγμιότυπο από τις διακοπές στην Πάρο/ instagram

Τσιμτσιλή: Στιγμιότυπο από τις διακοπές στην Πάρο/ instagram

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή περνά κάθε χρόνο το καλοκαίρι της στην Πάρο, με τον σύζυγό της Θέμη Σοφό και τα τρία τους παιδιά, Μαίρη- Νάγια και Γιάννη.  

Θέμης Σοφός: Tα σπάνια στιγμιότυπα με τη μητέρα του & τις αδελφές του

Έτσι και φέτος, μετά την ολοκλήρωση των εκπομπών για τη φετινή σεζόν, ταξίδεψε στο νησί της απολαμβάνοντας το καλοκαίρι, στο γραφικό κυκλαδονήσι. Όσον αφορά στις εμφανίσεις της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή καταφέρνει να συνδυάσει κοψότητα, απλότητα και άνεση, δίνοντας ιδέες για effortless chic καλοκαιρινές εμφανίσεις. 

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