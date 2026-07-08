Σε καλοκαιρινό mood η Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι πρώτες της στιγμές στην Πάρο

Ξεκίνησαν οι διακοπές για την παρουσιάστρια του «Happy Day»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ολοκλήρωσε τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις και ταξίδεψε στην Πάρο με την οικογένειά της.
  • Η παρουσιάστρια απολαμβάνει καλοκαιρινές στιγμές στη θάλασσα και μοιράζεται φωτογραφίες στο Instagram.
  • Θα συνεχίσει για 9η χρονιά στο «Happy Day» και ανανέωσε το ραντεβού με τους τηλεθεατές για Σεπτέμβρη.
  • Ευχαρίστησε τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές για την υποστήριξή τους, εν μέσω δύσκολης περιόδου για την τηλεόραση.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ολοκλήρωσε τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις για φέτος και μπορεί επιτέλους να χαρεί την πιο όμορφη εποχή του χρόνου.

Λίγο μετά την αυλαία του «Happy Day» για τη φετινή σεζόν, η παρουσιάστρια ταξίδεψε με την οικογένειά της στον αγαπημένο της καλοκαιρινό προορισμό, που δεν είναι άλλος από την Πάρο, όπου διατηρεί, ως γνωστόν, εξοχική κατοικία.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η τρυφερή πόζα με τον Θέμη Σοφό στη θάλασσα

Έπειτα από μια απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, η οικοδέσποινα της πρωινής εκπομπής του Alpha είχε ανάγκη, όσο ποτέ, από λίγες στιγμές ξεκούρασης με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, και τα τρία τους παιδιά.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θα συνεχίσει για 9η χρονιά στο τιμόνι του «Happy Day». Μέχρι τότε γεμίζει μπαταρίες, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.

Η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram τις πρώτες της στιγμές στο κυκλαδίτικο νησί. Όπως βλέπουμε, η ημέρα της Σταματίνας Τσιμτσιλή ξεκινά με φαγητό, μπάνιο στη θάλασσα και ηλιοθεραπεία και κορυφώνεται με βραδινές βόλτες στα γραφικά και πολυφωτογραφημένα σοκάκια.

«Μια γεύση από καλοκαιράκι… Να περνάτε υπέροχα με τους ανθρώπους που αγαπάτε», έγραψε στη λεζάντα του άλμπουμ της.

 

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι πρώτες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Πάρο

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ευχήθηκε καλό καλοκαίρι στους τηλεθεατές, ανανεώνοντας το ραντεβού μαζί τους για τον Σεπτέμβρη.

Τσιμτσιλή: «Τα ωραία κάποτε τελειώνουν» - Δύο αποχωρήσεις από το Happy Day

«Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν και για μας αυτή η μέρα έχει μια γλυκόπικρη γεύση. Από τη μια, θα κοιμηθούμε και θα χαρούμε λίγο περισσότερο τους δικούς μας ανθρώπους και από την άλλη, θα χάσουμε αυτό το παρεάκι, το καθημερινό μας ραντεβού, που πιστέψτε με συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε γι' αυτό και το κάνουμε».

Τα λέμε κάθε φορά και προσπαθώ μετά από 12 χρόνια να μην επαναλαμβάνομαι αλλά είναι λόγια καρδιάς και αλήθειας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους γιατί η τηλεόραση είναι ομαδική δουλειά και σε μια περίοδο που η τηλεόραση περνάει δύσκολα και με συναδέλφους να μένουν χωρίς δουλειά θέλουμε να σας υποσχεθούμε ότι του χρόνου θα γυρίσουμε πιο συνειδητοποιημένοι για να κρατήσουμε τη θέση που μας έχετε δώσει. Το ίδιο νιώθουν και οι συνεργάτες μου ότι θα γυρίσουμε πιο εμπνευσμένοι για μια καινούργια χρονιά», δήλωσε μεταξύ άλλων. 

 

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ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
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