VW: Που μπορείτε να δείτε όλα τα γνήσια αξεσουάρ της

Η Volkswagen στην Ελλάδα παρουσίασε το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο Γνήσιων Αξεσουάρ και Lifestyle προϊόντων, ένα σύγχρονο ψηφιακό σημείο αναφοράς για την ενημέρωση των πελατών σχετικά με το διαθέσιμο χαρτοφυλάκιο γνήσιων προϊόντων της μάρκας. Η νέα πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.volkswagen-genuine-accessories.com/gr

Μέσα από τον ηλεκτρονικό κατάλογο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν γνήσια αξεσουάρ Volkswagen και προϊόντα Lifestyle σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, με πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τη συμβατότητά τους με τα αντίστοιχα μοντέλα Volkswagen. Ανάλογα με το προϊόν, παρέχεται επίσης φωτογραφικό υλικό, καθώς και πρόσθετη τεχνική ή εμπορική πληροφόρηση όπου διατίθεται.Ο ηλεκτρονικός Κατάλογος διασυνδέεται με την επίσημη ιστοσελίδα volkswagen.gr, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να μεταβαίνουν από κάθε μοντέλο Volkswagen στον αντίστοιχο κατάλογο γνήσιων αξεσουάρ. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται μία πιο ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία ενημέρωσης, επιλογής και εξατομίκευσης του οχήματος.

Τα γνήσια αξεσουάρ Volkswagen καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από την καθημερινή πρακτικότητα, την άνεση και την προστασία του αυτοκινήτου, έως τη μεταφορά, την αισθητική αναβάθμιση, την ηλεκτροκίνηση και το lifestyle. Από ζάντες, πατάκια, παιδικά καθίσματα και λύσεις προστασίας του χώρου αποσκευών, μέχρι προϊόντα μεταφοράς, αξεσουάρ camping, προϊόντα περιποίησης και καθαρισμού, καθώς και εξοπλισμό για ηλεκτρικά μοντέλα, όπως καλώδια φόρτισης, ο νέος Ηλεκτρονικός Κατάλογος δίνει στους πελάτες άμεση πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο Γνήσιων Αξεσουάρ Volkswagen.