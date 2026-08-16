Test drive: Δοκιμάζουμε το νέο Dacia Duster Eco-G 120 LPG

Οι άνθρωποι της Dacia, συγνώμη της Renault δεν ησυχάζουν ποτέ. Το Duster το best seller της μάρκας παρά τις εντυπωσιακές πωλήσεις αποφάσισαν να το κάνουν ακόμη καλύτερο. Η ανανέωση αφορά κυρίως τα μηχανικά μέρη. Μιλάμε για ένα νέο τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα διπλού καυσίμου βενζίνης και υγραερίου 1.2 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 120 ίππους. Ο κύριος Χρήστος Σκιρδής υπεύθυνος των δημοσίων σχέσεων της Ελληνικής αντιπροσωπείας, μας έδωσε την ευκαιρία να το δοκιμάσουμε το ανανεωμένο μοντέλο και να σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας.



To ολοκαίνουργιο Duster «πατάει» στην πλατφόρμα CMF-B, η οποία προσφέρει περισσότερο χώρο για επιβάτες και αποσκευές, σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Η προηγμένη αρχιτεκτονική αυτής της πλατφόρμας μειώνει επίσης τους κραδασμούς και τον θόρυβο από το δρόμο, βελτιώνοντας το επίπεδο άνεσης κατά την οδήγηση και εξασφαλίζοντας μια μοναδική επαφή με το δρόμο.

Εξωτερικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η απλότητα στον σχεδιασμό με τις έντονες ακμές σε κάποια σημεία του αμαξώματος δίνει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Μπροστά η σχεδίαση θυμίζει σε κάποια σημεία την Jeep. To κάθετο μπροστινό μέρος με τα όμορφα φωτιστικά σώματα «δένουν» αρμονικά με την πλατιά μάσκα, όπου δεσπόζει το νέο μεγάλο λογότυπο της μάρκας.

Στο πίσω μέρος ξεχωρίζουν οι έντονες ακμές και τα τριγωνικά φωτιστικά σώματα σχήματος «Υ». στις άκρες του αμαξώματος. Το Dacia Duster Eco-G 120 LPG έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός τετρακίνητου οχήματος παρά την έλλειψη τετρακίνησης στο μοντέλο της δοκιμής μας . Αναφερόμαστε στις προστατευτικές ποδιές μπροστά και πίσω. Όλα τα περιμετρικά πλαστικά ακόμη και τα φρύδια στα φτερά, έχουν κατασκευαστεί από ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό το Starkle το οποίο ανακυκλώνεται σε ποσοστό έως και 20%.

Η σύνθεση με λευκά σωματίδια εκτός από τον ιδιαίτερο χρωματισμό, προσφέρουν και αντοχή στα μικρό χτυπήματα από πετραδάκια όταν περνάς πάνω από χωματόδρομους με ταχύτητα. Οι διαστάσεις του αμαξώματος παρέμειναν σχεδόν ίδιες με αυτές της προηγούμενης γενιάς. Το μήκος του αμαξώματος είναι στα 4,343 μέτρα, το πλάτος στα 1,813 μέτρα και το ύψος στα 1,616 μέτρα. Με τις μπάρες της οροφής ανεβαίνει στα 1,656 μέτρα. Στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας που είναι δικίνητο το μεταξόνιο φτάνει τα 2.657 χλστ.



Περνώντας στο εσωτερικό βλέπεις ότι επικρατεί η απλότητα με αναβαθμισμένη την ποιότητα κατασκευής παρά την ύπαρξη σκληρών πλαστικών. Τα σκληρά πλαστικά τα οποία μειώνουν το κόστος παραγωγής , μπορεί για κάποιους να μην είναι η καλύτερη επιλογή αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι έχουν ιδιαίτερα προσεγμένη συναρμογή με αποτέλεσμα να απουσιάζουν ενοχλητικοί θόρυβοι όταν περνάς πάνω από κακοτράχαλα οδοστρώματα ή χωματόδρομους .H Dacia δεν έχει κάνει οικονομία στους τομείς της τεχνολογίας και εργονομίας.

Για πρώτη φορά τοποθετήθηκε έγχρωμος ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών σε μοντέλο της εταιρείας. Σε αυτόν μπορείς να εμφανίσεις τη διαμόρφωση που προτιμάς και τις πληροφορίες που θεωρείς πιο χρήσιμες. Στον πίνακα οργάνων εμφανίζονται και οι ψηφιακές ενδείξεις για την ποσότητα των δυο καυσίμων που υπάρχουν σε ρεζερβουάρ και δεξαμενή υγραερίου.

Στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει οθόνη αφής 10,1 ιντσών η οποία είναι τοποθετημένη στο οπτικό πεδίο του οδηγού και με κλίση 10° προς εκείνον. Σε αυτήν εμφανίζονται οι ενδείξεις του συστήματος infotainment και η κάμερα οπισθοπορείας με ασύρματη συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto.

Το Media Nav Live, περιλαμβάνει ένα δικτυωμένο σύστημα πλοήγησης που παρέχει ενημερώσεις για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο και ηχοσύστημα της Arkamys 3D με έξι ηχεία. Το Media Control στη βασική έκδοση, είναι ένα πλήρες σύστημα infotainment που σου δίνει τη δυνατότητα χειρισμού από το τιμόνι. Στην ίδια οθόνη εμφανίζεται και ο υπολογιστής που δείχνει την αυτονομία αλλά και την μέση κατανάλωση υγραερίου. Όπως συνέβαινε και στο παρελθόν όταν αδειάσει η δεξαμενή υγραερίου η μετάβαση σε βενζίνη γίνεται αυτόματα χωρίς να χρειάζεται η παρέμβαση μας.

Υπάρχει και κάμερα οπισθοπορείας ενώ τα νέα χειριστήρια του είναι ιδιαίτερα φιλικά προς τον οδηγό. Για να διευκολύνει τη ζωή των πελατών της, η Dacia έχει προσθέσει να έξυπνο πλήκτρο, το My Safety, που δίνει τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης διαμόρφωσης των προτιμήσεών τους, αναφορικά με τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Ο κατάλογος με νέα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης είναι μακρύς και περιλαμβάνει συστήματα όπως είναι το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (σε αστικές και προαστιακές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης άλλων αυτοκινήτων, πεζών, ποδηλάτων και μοτοσυκλετών), η αναγνώριση πινακίδων οδικής σήμανσης και ειδοποίηση ταχύτητας,

Υπάρχουν ακόμη οι πίσω αισθητήρες πάρκινγκ, η ενεργοποίηση στάσης έκτακτης ανάγκης, η υποβοήθηση και η αποφυγή εκτροπής από τη λωρίδα κυκλοφορίας, η προειδοποίηση απόσπασης προσοχής του οδηγού και κλήσεις έκτακτης ανάγκης (eCalls) αλλά και το μενού με τα παιχνίδια για να απασχολείστε όσο περιμένετε παρκαρισμένοι.



Οι χώροι των επιβατών χαρακτηρίζονται άνετοι. Στον τομέα της πρακτικότητας η καμπίνα έχει πολλούς αποθηκευτικούς χώρους οι οποίοι συνδυάζονται με αξεσουάρ με την ονομασία «Youclip». Το πίσω κάθισμα είναι διαιρούμενο σε ποσοστό 70:30.

Ο χώρος αποσκευών παραμένει εντυπωσιακός, φτάνοντας τα 513 λίτρα, παρά την ύπαρξη των δύο δεξαμενών καυσίμου. Ρεζέρβα πάντως δεν υπάρχει και έχει αντικατασταθεί από κιτ επισκευής. Η τιμή χωρητικότητας στο πορτμπαγκάζ ανέρχεται στα 1.696 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.



Η μεγάλη αλλαγή εντοπίζεται στην «καρδιά» του Duster της δοκιμής μας. Μιλάμε για τον ολοκαίνουργιο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 1,2 λίτρων ο οποίος καίει και υγραέριο. Είναι συμβατός με το πρότυπο EU6e-bis, έχει 20 επιπλέον ίππους και 10% χαμηλότερες εκπομπές ρύπων. Ξεκινά με βενζίνη και αυτόματα γυρνάει σε LPG. Να τονίσουμε ότι η αλλαγή από το ένα καύσιμο στο άλλο να γίνεται αυτόματα ή μέσω ενός μπουτόν.

Η μέγιστη ισχύς είναι 120 ίπποι στις 4.500-5.000 σ.α.λ. με την ροπή των 200 Nm να εμφανίζεται σε κλίμακα 1.750-4.000 σ.α.λ.. Αν αποφασίσετε να κινηθείτε με βενζίνη η ισχύς είναι 115 ίπποι στις 4.500-5.750 σ.α.λ. με την ροπή των 190 Nm να εμφανίζεται στις 2.000-4.000 σ.α.λ. Ο κινητήρας συνεργάζεται με 6άρι χειροκίνητο που έχει πολύ καλή κλιμάκωση. Οι δυο πρώτες σχέσεις είναι κοντές ενώ οι δυο τελευταίες είναι πιο μακριές,προσφέροντας μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου αλλά και μειωμένο θόρυβο στα ταξίδια. στο ταξίδι.

Στην πράξη τώρα το μοτέρ έχει σαφώς μεγαλύτερη ελαστικότητα εκτός από την δύναμη, τραβάει καλύτερα από χαμηλά λόγω της αυξημένης ροπής. Για όποιον έχει δοκιμάσει την προηγούμενη έκδοση με τα 100 άλογα θα καταλάβει αμέσως την διαφορά. Δεν χρειάζεται πλέον όταν είσαι φορτωμένος να βυθίζεις το δεξί σου πόδι στο γκάζι για να επιταχύνεις και να προσπεράσεις.

Η αίσθηση είναι ότι έχεις πιο «γεμάτη» απόδοση ενώ δεν απαιτείται πλέον να καταφεύγεις τόσο πολύ στο κιβώτιο ταχυτήτων για να κινηθείς σβέλτα. Όσον αφορά τις επιδόσεις παρά το αυξημένο βάρος των 1.318 κιλών, τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 11 δευτερόλεπτα όταν κινείσαι με LPG και 11,2 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα και με τις δυο επιλογές να αγγίζει τα 180 χλμ./ώρα.



Το μεγάλο προσόν είναι η χαμηλότερη τιμή του LPG . Η μέση κατανάλωση του Dacia Duster ECO-G 120 με LPG είναι στα 8,5 με 9 λίτρα. Στην επιλογή βενζίνης είναι στα 7,5 με 8 λίτρα /100 χλμ. Και στις δυο περιπτώσεις μπορεί να κατεβεί ακόμη περισσότερο στην επιλογή προγράμματος οδήγησης ECO..Ένα ακόμη μεγάλο πλεονέκτημα είναι η αυτονομία η οποία μπορεί να ξεπεράσει και τα 1100 χιλιόμετρα. Αυτή επιτυγχάνεται χάρη στα δύο ρεζερβουάρ, ένα για βενζίνη και ένα για LPG, το οποίο βρίσκεται κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ .Το κάθε ένα να έχει χωρητικότητα 50 λίτρων. Τι άλλο να ζητήσεις. Εκπομπές CO2 γρμ./χλμ: 142 – 147 (βενζίνη) – 126 – 131 (LPG).



Στον δρόμο το Duster χάρη στο νέο άκαμπτο πλαίσιο που μοιράζεται με το ομογάλακτο Jogger, αλλά και τα νέα Renault Clio και Captur εμφανίζεται πιο στιβαρό, σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Η διάταξη των αναρτήσεων με γόνατα MacPherson μπροστά και ημιάκαμπτο άξονα πίσω παρά το μεγαλύτερο βάρος λόγω του νέου κινητήρα, χαρίζει καλύτερη ποιότητα κύλισης αλλά και αναβαθμισμένη άνεση.

Το τιμόνι δείχνει ελαφρύ αλλά σου δίνει ικανοποιητική πληροφόρηση. Ειδικά μέσα στην πόλη σου κάνει την ζωή εύκολη με τις 2,8 στροφές από τέρμα σε τέρμα και με τον κύκλο στροφής ο οποίος είναι κάτω από τα 11 m. Παρά την αυξημένη απόσταση των σχεδόν 21 εκατοστών από το έδαφος οι κλίσεις στις στροφές είναι μειωμένες .

Στον ανοιχτό δρόμο το Dacia Duster Eco-G 120 LPG είναι σταθερό και προσφέρει ξεκούραστα ταξίδια στους επιβάτες. Όμως ένα ακόμη δυνατό σημείο του μοντέλου της δοκιμής μας είναι η δυνατότητα κίνησης εκτός εδάφους. Στην κεντρική οθόνη υπάρχουν ψηφιακές ενδείξεις οι οποίες δείχνουν την κλίση του αμαξώματος δεξιά-αριστερά αλλά και ι το πόσο απότομη είναι η ανηφόρα και η κατηφόρα.

Είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο περνάει πάνω από λακκούβες και απότομους χωματόδρομους δίνοντας την δυνατότητα κίνησης και σε πιο απότομα κομμάτια παρά την έλλειψη τετρακίνησης. Αυτό βέβαια οφείλεται και στην αυξημένη απόσταση από το έδαφος. Όσον αφορά τα φρένα αυτά αποτελούνται από αεριζόμενους δίσκους μπροστά και απλά ταμπούρα πίσω.

Κλείνοντας με τα φρένα αυτά αποτελούνται αποτελούνται από αεριζόμενους δίσκους μπροστά και ταμπούρα πίσω, είναι προοδευτικά και δίνουν παραπάνω από επαρκή απόδοση για εύκολη ακινητοποίηση του αυτοκινήτου.



Το νέο Dacia Duster είναι ένα μοντέλο που αξίζει κάθε ευρώ που θα δώσεις απλά γιατί έχει όλα τα χαρακτηριστικά που ζητά ένας οδηγός . Χαμηλή τιμή απόκτησης, πλούσιο εξοπλισμό , με χώρους και εμφάνιση που επιδεικνύει ακόμη περισσότερο τα προσόντα του. Η νέα έκδοση ECO-G 120, το έχει κάνει πιο ολοκληρωμένο από ποτέ.

Για να το αποκτήσεις στην έκδοση Essential χρειάζεσαι 20.700 ευρώ με εξοπλισμό που δεν θα σε αφήσει…παραπονεμένο. Μιλάμε για 6 αερόσακους, μπροστινά ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους καθρέπτες, κλιματισμό, αισθητήρα φώτων, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, και σύστημα αναγνώρισης πινακίδων οδικής κυκλοφορίας,



Για την έκδοση Expression χρειάζεστε 23.000 ευρώ. Εδώ παίρνετε μεταξύ άλλων και ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών και την οθόνη αφής 10,1 ιντσών με κάμερα οπισθοπορείας, ασύρματη συνδεσιμότητα Android Auto & Apple CarPlay, 4 θύρες USB ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά και πίσω, και αλουμινένιες ζάντες 215/65 R17. Τέλος για την Extreme, με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων EDC 6 χρειάζεστε 25.500 ευρώ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

