Δυναμική παρουσία της Nissan στην Auto Athina 2026

Με το Nissan All-New PIXO να πρωταγωνιστεί

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Αυτοκινητο
Δυναμική παρουσία της Nissan στην Auto Athina 2026
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Η Nissan δίνει το παρών στη φετινή Auto Athina, από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, στο Hall 3, Περίπτερο B4 του Εκθεσιακού Κέντρου Metropolitan Expo, παρουσιάζοντας σημαντικά μοντέλα της γκάμας της, ξεχωριστές εκδόσεις και νέες προτάσεις που σηματοδοτούν την εξέλιξη της μάρκας.

Δυναμική παρουσία της Nissan στην Auto Athina 2026
Τη μεγάλη έκπληξη της παρουσίας της Nissan στην Auto Athina θα αποτελέσει το ολοκαίνουργιο Nissan PIXO. Το μικρό, 100% ηλεκτρικό μοντέλο πόλης θα πραγματοποιήσει την πανελλαδική του πρεμιέρα, δίνοντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να το γνωρίσει από κοντά για πρώτη φορά. Με ξεχωριστή σχεδίαση, compact διαστάσεις και τεχνολογία που φέρνει νέες δυνατότητες στην καθημερινή μετακίνηση, το PIXO έρχεται να δώσει νέα πνοή στην κατηγορία των ηλεκτρικών μοντέλων πόλης και να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα highlights της φετινής έκθεσης.

Δυναμική παρουσία της Nissan στην Auto Athina 2026
Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο, 100% ηλεκτρικό Nissan MICRA, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα στην ιστορία της Nissan. Με περισσότερα από 40 χρόνια παρουσίας στην κατηγορία των compact αυτοκινήτων, το MICRA περνά πλέον στην ηλεκτρική εποχή του, διατηρώντας τον χαρακτήρα και την ξεχωριστή ταυτότητα που το έχουν κάνει διαχρονικά αγαπητό σε εκατομμύρια οδηγούς.

Δυναμική παρουσία της Nissan στην Auto Athina 2026
Σημαντικό μοντέλο της παρουσίας της Nissan θα είναι και το Juke, το compact crossover που ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό και τον δυναμικό του χαρακτήρα. Στην έκθεση θα βρίσκεται και η ειδική έκδοση Pulse, η οποία αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη σχεδιαστική ταυτότητα του μοντέλου μέσα από ξεχωριστές σχεδιαστικές λεπτομέρειες.

Δυναμική παρουσία της Nissan στην Auto Athina 2026
Ιδιαίτερη θέση στο περίπτερο θα έχει και το best-seller Qashqai, το μοντέλο που δημιούργησε την κατηγορία των crossover το 2007 και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να το γνωρίσουν τόσο στην υβριδική του έκδοση όσο και στην έκδοση με την τεχνολογία e-POWER της Nissan.

 Δυναμική παρουσία της Nissan στην Auto Athina 2026
Τη γκάμα των SUV συμπληρώνει το X-Trail, το οποίο θα παρουσιαστεί στην έκδοση N-Trek, με την τεχνολογία τετρακίνησης e-4ORCE της Nissan. Η ειδική έκδοση N-Trek ενισχύει τον στιβαρό χαρακτήρα του X-Trail, με ξεχωριστές σχεδιαστικές λεπτομέρειες που αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη δυναμική εμφάνισή του και πρακτικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν τον περιπετειώδη χαρακτήρα του.

Με το All-New PIXO να πραγματοποιεί την πρώτη του πανελλαδική εμφάνιση, το νέο, 100% ηλεκτρικό MICRA, το Juke, το Qashqai και το X-Trail, η Nissan δίνει το δικό της στίγμα στη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της χώρας, σε μια παρουσία που συνδυάζει σημαντικά μοντέλα, ειδικές εκδόσεις και μια μεγάλη πανελλαδική πρεμιέρα.
 

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