Dorothea von Boxberg: Το νέο πρόσωπο της BMW

Νέα δυναμική σε μια εποχή προκλήσεων: Το Eποπτικό Συμβούλιο της BMW AG διόρισε την Dorothea von Boxberg μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, και Διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων. Διαδέχεται την Ilka Horstmeier (57), η οποία, κατόπιν συμφωνίας με το Εποπτικό Συμβούλιο και με γνώμονα την έγκαιρη διασφάλιση της διαδοχής, παραδίδει τα καθήκοντά της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ευθύνη για το Ανθρώπινο Δυναμικό και τις Εταιρικές Εγκαταστάσεις.

Η Dorothea von Boxberg (52) είναι σήμερα Διευθύνουσα Σύμβουλος της Brussels Airlines. Προηγουμένως, κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις στη Deutsche Lufthansa AG και στη Lufthansa Cargo AG, μεταξύ των οποίων τις θέσεις της Διευθύνουσας Συμβούλου και της Οικονομικής Διευθύντριας στη Lufthansa Cargo. Αφού σπούδασε βιομηχανική μηχανική και διοίκηση επιχειρήσεων στο Βερολίνο και το Παρίσι, εργάστηκε επίσης για αρκετά χρόνια στον τομέα της συμβουλευτικής επιχειρήσεων.