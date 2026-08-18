Δείτε όσα δήλωσε ο Τάσος Χαλκιάς στην κάμερα του Star και στον Βαγγέλη Γκούμα

Με μια συγκινητική ανάρτηση και ένα ποίημα γεμάτο μηνύματα για τη ζωή, τη δύναμη και την ανάγκη να κοιτάζει κανείς μπροστά, ο Τάσος Χαλκιάς θέλησε να εκφράσει όσα νιώθει μετά την καταστροφική φωτιά που έπληξε το Πόρτο Γερμενό και άφησε το σπίτι του κατεστραμμένο.

Ο γνωστός ηθοποιός, έχοντας βιώσει από κοντά την απώλεια ενός χώρου που είχε συνδεθεί με προσωπικές στιγμές και αναμνήσεις, φαίνεται πως επιλέγει να σταθεί απέναντι στη δύσκολη αυτή κατάσταση με δύναμη και αισιοδοξία. Μέσα από τα λόγια του αναδεικνύει την ανάγκη να μην εγκλωβίζεται ο άνθρωπος σε όσα χάθηκαν, αλλά να βρίσκει το κουράγιο να συνεχίζει και να δημιουργεί ξανά.

Ο Τάσος Χαλκιάς δημοσίευσε στα social media ένα ποίημα με τίτλο «Ξαγρυπνώντας», μέσα από το οποίο μιλά για τις απώλειες, τις αναμνήσεις, τα όνειρα που μπορεί να χάνονται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά και τη δύναμη που μπορεί να γεννηθεί μέσα από τον πόνο.

Στο ποίημά του δίνει έμφαση στην αξία του να προχωρά κανείς χωρίς να κοιτά συνεχώς πίσω, να αφήνει χώρο στην ψυχή του να αναπνεύσει και να συνεχίζει να περπατά, ακόμη κι όταν ο δρόμος μπροστά μοιάζει δύσκολος.

«ΞΑΓΡΥΠΝΩΝΤΑΣ

Όσο κι αν ήταν όμορφα…..

πίσω σταμάτα να κοιτάς

ποιός είπε άλλες ομορφιές,

πως δεν θα συναντήσεις!

Μόνο λευτέρωσε το νού

κι άστονε ν’ αναπνεύσει!

Μια χαραμάδα στην ψυχή.

να βγεί στο φως, να ξεπλυθεί,

με τα παιδιά να

να παίξει

Περπάτα βήμα θαρετό,

πότε αργό, πότε

γοργό

μη θες κάπου να φτάσεις…

Έχω αρχίσει να ξεχνώ,

άλλη φορά δε θα το πώ,

ώρο να προσπεράσεις!

Για ότι έκανες καλό

ποτέ μη μετανιώσεις,

μην ψάχνεις ούτ’ ευχαριστώ,

μόνο ένα χάδι στην ψυχή

είν’ αρκετό, αν νιώσεις!

Να χτίζεις, να δημιουργείς

ποτέ να μην σταματήσεις

κι αν σου χαθήκαν μονομιάς

όνειρα Βάσανα καυμοί,

αγάπες και αναμνήσεις

σε πείσμα ανθρώπων και θεών

κανε τον πόνο σύντροφο,

μ’ αυτόν θα τ’ αναστήσεις.

θα φύγω τώρα, θα χαθώ

κράτα το χρώμα κόκκινο

άλλο μήν το αραιώσεις,

Μέγιστα μίκρυνες ζωή,

κοντεύεις να τελειώσεις…..»

Μέσα από την ανάρτησή του, ο ηθοποιός στέκεται ιδιαίτερα στην ανάγκη να συνεχίσει κανείς να χτίζει και να δημιουργεί, ακόμη και όταν έχει προηγηθεί μια μεγάλη απώλεια.